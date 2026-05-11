【トマム】疑似体験ではなく「本物の現場」を任せる。わが子が少し大人になるお仕事体験プログラム「トマムキッズインターン」が進化

星野リゾート雲海テラスのスタッフにレクチャーを受けながら、実際にゴンドラを動かす体験

北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート「星野リゾート トマム」では、2026年6月1日より、「トマムキッズインターン」を開催します。本プログラムは、よくあるマニュアル通りの「疑似体験」ではありません。雲海テラスやファームエリア、フロントを舞台に、牛の鼓動や機械の駆動音、そしてゲストの笑顔が間近に迫る「本物の現場」での実業務を提供します。これは、トマムの自然や絶景に関わる業務、リゾートならではのホスピタリティを体現する業務など、ここでしかできない「旅先でのリアルな社会体験」です。プロと同じ制服を身にまとい、責任ある業務を全うした子どもには、対価としてポイント券「シード」を支給。自分で稼いだシードで家族へのお土産を選ぶという「自立と他者貢献」の成功体験を通じて、子どもの自立心と知的好奇心を育みます。

背景

デジタル化が進み、あらゆるものが手軽に疑似体験できる現代において、当リゾートは「旅先だからこそ得られる、手触り感のある本物の体験」の価値を見つめ直しました。「わが子も、わたしも主人公」を合言葉に、家族全員が心躍る体験を通じて一生の物語になるような滞在を提案する「トマムファミリーステイプロジェクト」。その一環として、旅先を単なる「遊びの場（消費）」に留めず、子どもが本物の業務を通じて「提供者」側に立ち、社会との繋がりや責任感を実感できる「学びの場」へと進化させたいという想いから本プログラムを企画しました。動物の命と向き合い、お客様の安全や喜びに直結する緊張感ある現場だからこそ、終了後に受け取る「業務日誌」と「お給料（シード）」の重みは格別です。チェックイン時よりも少し大人びた子ども顔つきに、家族で確かな成長を実感できる時間を提供します。

「トマムキッズインターン」3つの特徴1 トマムの魅力を体感する、3つのユニークな職種

北海道の自然やトマムの地域特性を生かしたお仕事を用意します。2026年グリーンシーズンのプログラムでは、ファーム星野（＊）の一員となり仔牛のお世話をする「酪農家」やリゾートのおもてなしの最前線である「フロントスタッフ」に加え、新たに「雲海ゴンドラの整備員」が登場。スタッフの「この絶景をゲストに届けたい」という想いから誕生した雲海テラスの裏側に迫る体験が加わります。

＊「旅×農業」をコンセプトにリゾート内で展開する農業プロジェクト

■雲海ゴンドラの整備員【NEW】

本物のボタンが並ぶ操作盤を使って、スタッフが整備した雲海ゴンドラがしっかり前に進んでいくか最終点検をします。

時間：12:00～13:00

料金：2,000円

定員：3名（対象年齢：5歳～9歳）

操作盤を使ってゴンドラ運行業務を実践■酪農家

牛乳ができるまでの流れを学んだり、ファーム星野の一員として、ミルクやりやお散歩など、仔牛のお世話をする体験ができます。

時間：14:00～15:00

料金：2,000円

定員：4名（対象年齢： 4歳～12歳）

ファーム星野のスタッフとミルクやり■フロントスタッフ

サービスの基本やお客様の滞在を素敵にするお手伝いなどを体験。フロントスタッフの制服を身に着けて、リゾートにくるお客様のお出迎えや滞在が楽しくなるサービスを提供します。

時間：15:40～16:20

料金：2,000円

定員：3名（対象年齢：5歳～9歳）

実際のゲストへのチェックイン対応２ 旅先が「社会とつながる学ぶ場」へ。疑似体験ではない「本物」へのこだわり実際にボタンを押して、最終点検をする様子

本プログラムは、トマムの自然やリゾートならではのホスピタリティを活かした実業務に携わる、疑似体験ではない社会とつながる学びの場です 。牛の鼓動やゴンドラの駆動音など、動物の命や安全、おもてなしの心と真剣に向き合うことで、本物の責任感を育みます。体験前にはレクチャーシートで自身の役割を学び、プロと同じ制服を身にまとって実践できます。その証として、担当した動物の個体名や点検した設備などを記した「業務日誌」を作成。チェックイン時よりも少しだけ大人びた子どもの顔つきに、家族で確かな成長を実感できる手触り感のある体験を提供します 。

３ 体験後にもらえる、リゾート内で使用できるポイント券「シード」各体験でもらえる「シード」

仕事のあとには、トマム ザ・タワーとリゾナーレトマムのショップで使用できるポイント券「シード」を500シードもらえます。100シードは100円として買い物の際に使用できます。自分で稼いだシードを使い、家族へお土産を買う、そんな「自分の力で大切な人を喜ばせる」という成功体験までをセットにした、家族の物語を彩るプログラムです。

「トマムキッズインターン」概要

期間：2026年6月1日～7月16日の火・水・木曜日、9月1日～30日の火・水・木曜日（酪農家）

2026年8月11日～17日（雲海ゴンドラの整備員）

2026年9月1日～10月31日（フロントスタッフ）

予約：公式サイト（https://www.snowtomamu.jp）から要予約

対象：トマム ザ・タワー・リゾナーレトマム宿泊者、日帰り客

備考：天候状況や動物の体調等により内容を変更・中止する場合があります。

【参考情報】こどもが主役の一日を彩るその他のコンテンツ

「子育てにワクワクを」をブランド理念に掲げるMARLMARL（「株式会社Yom」本社：東京都渋谷区、代表取締役：深澤和弥）と「旅を楽しくする」をテーマにリゾート運営をする星野リゾートの共同企画です。参考：「MARLMARL（マールマール）(https://www.marlmarl.com/)」

■Happy 1st pool day set

プールデビューの日をより一層素敵な思い出として残せるオリジナルスイムウェアのセットを販売します。セットにはお子さまの「Happy 1st pool day」を記念して撮影できる「浮き輪型フォトプロップス」を用意。水着とおしゃれな小物を組み合わせ、家族の記憶に刻まれる瞬間を記録に残すことができます。

詳細：https://www.snowtomamu.jp/lp/pool-day-set/

天候や紫外線を気にせず楽しめる「ミナミナビーチ」はプールデビューにぴったり

■Happy 1st Birthday Trip in RISONARE Tomamu

1歳を迎える子どもと、家族になって一年という大切な記念日を思い出深く過ごすための特別な宿泊プランです。コラボレーションしたフォトスポットや、お祝いグッズが揃った客室で特別な一日を演出します。

詳細：https://www.snowtomamu.jp/lp/happybirthdaytrip/2026/

特別なフォトスポットのあるファーストバースデールーム

【参考情報】ファーム星野とは

ファーム星野は、「旅×農業」をコンセプトに農産物の生産活動に取り組み、そこから生まれる美しい景観や、おいしい食への追求を目指す星野リゾートの農業プロジェクトです。当リゾートが位置するエリアは、開発される以前に約700頭の牛が飼育され、酪農が営まれていました。当プロジェクトでは、その頃の美しい原風景を取り戻すことを目指し、リゾートから出る資源を堆肥として土に還すなど、自然のサイクルに寄り添った活動に取り組んでいます。牛たちがのんびりと草を食み、そこからおいしい恵みが生まれる。そんな農業の営みが作り出す景色の中で、北海道らしい風景を楽しみ、味わうといった、この土地ならではの体験を提案したいと考えています。

詳細：https://www.snowtomamu.jp/farm-hoshino/

放牧の様子

星野リゾート トマム

星野リゾート トマム 夏の全景

北海道のほぼ中心に位置する滞在型リゾートです。「トマム ザ・タワー」「リゾナーレトマム」の2つ

のホテルを中心に、四季を通して北海道を体感できるアクティビティが楽しめます。リゾナーレトマム

は、全室広さ100平方メートル を超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせます。コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。緑あ

ふれる時期には、雲海テラスやファームエリア、冬には全29コースを誇るスキー場や幻想的な雪と氷の街「アイスヴィレッジ」などがあり、四季を通じて楽しみが尽きないリゾートです。

所在地 ：079-2204 北海道勇払郡占冠村字中トマム

電話 ：0167-58-1111（代表電話）

客室数 ：735室（トマム ザ・タワー535室、リゾナーレトマム200室）

チェックイン：15:00～／チェックアウト：～11:00

料金 ：トマム ザ・タワー1泊12,900円～、リゾナーレトマム1泊26,100円～

（いずれも2名1室利用時1名あたり、税サービス料込、朝食付）

アクセス ：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分

（乗り換えありトマム駅より無料送迎バスあり予約不要）

URL ：https://www.snowtomamu.jp

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=H5DeHXuDO2Y ]