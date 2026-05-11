【東京農業大学第三高等学校】野球部、GW期間中に校内合宿を実施

― 地域を超えた交流と共同生活を通じて成長 ―



東京農業大学第三高等学校野球部は、ゴールデンウィーク期間中に校内合宿を実施しました。期間中は、千葉県や群馬県をはじめとする県外高校との練習試合を行い、実戦経験を積みながら交流を深めました。



今回の合宿では、競技力向上だけでなく、共同生活を通じた学びも大切にし、朝食は生徒たちが自炊に挑戦しました。また、夕食では業者による弁当に加え、野菜サラダを生徒自身で調理するなど、主体的に生活面にも取り組みました。



コロナ禍の影響により、調理実習や飯盒炊さんなどの体験機会が限られてきた世代にとって、今回の合宿は、野球技術の向上だけでなく、協力して生活を営む力や自主性を育む貴重な経験となりました。



今後も本校野球部は、競技力と人間力の双方を高める活動に取り組んでまいります。



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