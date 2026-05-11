JAPANDX・JDXソリューションズ合併のお知らせ

株式会社 JAPANDX

株式会社JAPANDX（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：三川 剛、以下「JAPANDX」）は、JDXソリューションズ株式会社（所在地：岩手県盛岡市、代表取締役社長：二見和夫、以下「JDXS」）と2026年5月1日に合併することとなりましたので、ご報告いたします。

【背 景】

JAPANDXは2020年12月の創業以来、上場グループ企業の一員として、様々なシナジーを創出して事業に邁進して参りました。また常に迅速かつ正確な四半期開示を実現してきた経験を活かしながら、今後はよりスピーディで透明な事業戦略と経営判断を行うために今回のMBOと合併を行うことになりました。

今回の独立と合併により、JAPANDXは熱意をもった精鋭で再編成し、一層専門性の高い強い組織に生まれ変わります。そして長年協業してきました2社がワンチームとなって互いの強みを活かしながら、要件定義や開発からサービス提供まで一気通貫で遂行し、継続的かつ安定的な支援の実現と、更なる成長を決意します。

【新たな体制について】

JAPANDXの経営概念（MVV）として、創業以来一貫して「『時』を創る」を掲げてきました。デジタル・DXと共存することで時間を創出し、すべての人々の生活の質の向上を実現したいと考えております。

またこれまで取り組んできた自治体向け・地方放送局向けの事業において安定提供ときめ細かい改善を継続しながら、今後は医療DX、子どもDX、AI関連サービスなど、新たな領域への展開も検討していきたいと考え、JAPANDXとJDXソリューションズは一つの会社として、全社一丸となって取り組んで参ります。

あらゆるサービスやプロダクトは、単なる機能ではなく『時を創る』ための手段として位置づけ、これからも末永く社会にとって唯一無二の企業となるよう、全力を尽くします。どうぞご期待ください。

また新たな組織体制、中期事業計画などはあらためてリリースおよび担当者よりご報告いたしますので、ご理解のほどお願いいたします。

会 社 概 要

社 名 株式会社 JAPANDX

役員紹介 代表取締役 三川 剛

取 締 役 二見 和夫

取 締 役 鈴木 吾朗

監 査 役 青木 幸弘

所 在 地 東京都品川区西五反田 3-12-14 西五反田プレイス 2F

設 立 2020 年 12 月 11 日

U R L https://japandx.co.jp/

事業内容 エンタープライズ向け総合デジタルソリューションの提供、各種DX事業推進、

デジタル・ガバメント推進

＜統合会社＞

社 名 JDXソリューションズ株式会社

代 表 者 代表取締役 二見 和夫

所 在 地 岩手県盛岡市中央通り1-9-11 CUBE映画館通ビル4F

設 立 2017年4月17日

事業内容 システムソリューション開発、VRシステム開発、ソーシャルゲーム開発運用、

WEB制作運用、ソーシャルコンテンツの制作運用

＜＜＜お問合せ＞＞＞

株式会社JAPANDX Tel : 03-6303-9806 E-mail: pr@japandx.co.jp