スタディポケット、文溪堂の2026年度新刊教材「夏にチャレンジライト」におけるAIヒント機能「おたすけAI ぴったりヒントくん」の開発に協力

スタディポケット株式会社

スタディポケット株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山地瞭／鶴田浩之、以下「スタディポケット」）は、株式会社文溪堂（本社：岐阜県羽島市、代表取締役社長：水谷泰三、以下「文溪堂」）が2026年度新刊の夏休み教材「夏にチャレンジライト」において提供を開始する、AIを活用した児童向け企画「おたすけAI ぴったりヒントくん」の開発に協力したことをお知らせします。

「おたすけAI ぴったりヒントくん」は、「夏にチャレンジライト」の算数のすべての問題に対応し、児童がわからない問題に出会った際に、答えそのものではなく、自分で考えるための“ぴったりなヒント”をAIが段階的に提示する企画です。

夏休みは、学校で学んだ内容を振り返り、児童が自分の力で学習に取り組む大切な期間です。

本企画では、児童一人ひとりの「わからない」に寄り添いながら、答えにたどり着くための考え方や着眼点を段階的に提示することで、自ら考える力の育成と、継続的な学習習慣づくりを支援します。

スタディポケットは、学校教育現場向けの生成AIサービスの開発・提供で培ってきた知見を活かし、児童が安心して学びに向き合えるAI活用の設計・開発面で本企画に協力しています。

▼詳しくはこちら

2026年度新刊「夏にチャレンジライト」紹介ページ（外部リンク）(https://www.bunkei.co.jp/osusume/smr02-2.html)

■第17回 EDIX東京 出展のお知らせ

スタディポケットは、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第17回 EDIX（教育 総合展）東京」に出展いたします。

当社ブースでは、学校向け生成AIサービス「スタディポケット」をはじめ、教育現場における生成AI活用に関する取り組みをご紹介します。

今回お知らせした、文溪堂の2026年度新刊教材「夏にチャレンジライト」におけるAI活用企画「おたすけAI ぴったりヒントくん」についても、当社の開発協力事例の一つとして、概要をご案内予定です。

本企画にご関心をお持ちの方には、ぜひスタディポケットブースへお立ち寄りください。

【開催日程】2026年5月13日(水)～15日(金)

【開催時間】10:00～18:00 ※最終日のみ17:00まで

【開催場所】東京ビッグサイト 東展示棟1～3

【主催】EDIX実行委員会

【企画運営】RX Japan合同会社

【出展ブース番号】23-1

【公式HP】https://www.edix-expo.jp/hub/ja-jp.html

ご来場には事前登録が必須となります。



以下サイトより事前登録をお願いいたします。（無料）

▽来場登録サイトはこちら

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1653868128455263-FDL

■会社概要

【会社名】スタディポケット株式会社

【所在地】〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

【代表者】代表取締役 山地 瞭/鶴田 浩之

【設立】2019年7月

【事業内容】

・生成AIを活用した教育ソフトウェアの開発事業

・校務DXに関する支援事業

・教育サービス事業

【認定/採択】

・文部科学省「学校DX戦略アドバイザー事業」サポート事業者 (生成AI分野)

・経済産業省「未来の教室」令和6年度教育イノベーター支援プログラム（EOL）採択企業

・ISMS国際規格「ISO/IEC 27001:2022」認証取得組織

【スタディポケット 公式サイト】

https://studypocket.ai





