ヨドバシカメラ全店舗（23店舗）にモバイルバッテリーレンタル「充レン」を導入

JUREN株式会社

JUREN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：李 展飛、以下「JUREN」）は、モバイルバッテリーレンタルサービス「充レン」が、株式会社ヨドバシカメラが展開する全国のヨドバシカメラ店舗へ導入完了したことをお知らせいたします。

これにより、全国のヨドバシカメラ店舗において、スマートフォンの充電が必要な際に、手軽にモバイルバッテリーをレンタルできる環境が整いました。

JUREN × ヨドバシカメラ全国の主要家電量販店で、より便利な充電環境を実現

近年、スマートフォンは決済・交通・コミュニケーション・情報収集など、日常生活を支える重要なインフラとなっています。一方で、外出先でのバッテリー切れは、多くのユーザーにとって依然として大きな課題です。

「充レン」は、“必要な時にすぐ借りられ、好きな場所で返却できる”モバイルバッテリーレンタルサービスとして、駅・商業施設・観光地・イベント会場など全国へ設置を拡大しています。

導入店舗一覧（2026年5月時点）[表: https://prtimes.jp/data/corp/128345/table/26_1_207f852c33aadaefec52e8d34b06fa81.jpg?v=202605110352 ]ヨドバシカメラ マルチメディア仙台

このたび、全国のヨドバシカメラ店舗への導入が完了したことで、主要駅前の大型店舗で多くのお客様が行き交う商業拠点において、外出時の充電ニーズに応える環境を強化いたしました。

ヨドバシカメラが展開する“駅前・ランドマーク型”の店舗ネットワークと、「必要な時にすぐ借りられる」充レンの利便性を掛け合わせることで、移動中・買い物中・観光中など、さまざまな生活動線の中で快適なモバイル環境を提供してまいります。

充レンについて

鉄道や商業施設などの公共エリアを中心として各地にモバイルバッテリーのレンタルスタンドを設置しています。各種電子決済によりモバイルバッテリー１台を330円（税込）で、レンタル当日から翌日24時まで利用可能で、返却時は「充レン」のレンタルスタンドであれば全国どこでも返却可能。３種類のケーブルが付属しており、レンタル後すぐにご利用いただけます。新規設置、ご利用方法等に関するお問い合わせは公式Webサイト（https://ju-ren.jp/ ）をご覧ください。

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