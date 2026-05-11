フォトラクション、「建設・建築DX EXPO 2026 春 大阪」に出展

株式会社フォトラクション

「建設の世界を限りなくスマートにする」をミッションに掲げる株式会社フォトラクション（本社：東京都品川区、代表取締役 CEO：中島 貴春）は、2026年5月20日（水）から5月22日（金）にインテックス大阪にて開催される「建設・建築DX EXPO 2026 春 大阪」に出展いたします。期間中、代表の中島が2つの特別講演に登壇をいたします。特に5月21日（木）は、全建築現場に「Photoruction」を導入した株式会社奥村組と共に、導入の舞台裏を実例交えて詳細に解説いたします。当社展示ブースでは、「Photoruction」を中心に、施工現場の業務効率化と品質向上を実現するクラウドソリューションを紹介いたします。デモ体験や事例紹介を通じて、建設DXの可能性を具体的にご覧いただけます。

【特別講演｜株式会社奥村組×株式会社フォトラクション】

日時：2026年5月21日（木）14:20～15:00

テーマ：施工管理アプリ全社導入による効果と課題

登壇者：

株式会社奥村組

ICT統括センター イノベーション部 DX推進課

課長 廣瀬 年彦 氏

株式会社フォトラクション

代表取締役 CEO 中島 貴春

概要：

Photoructionを全建築現場導入した奥村組が、全社導入した背景と成果、そして運用定着の課題を、現場の実例を交えて率直に共有いたします。現場での効果測定、プロセスの見直し、社内教育、他システムとの連携まで、DX推進担当者・IT担当者・施工管理者必見の内容です。

申込み：https://lp.bizcrew.jp/seminar/b/2026-spr-osaka-ind?m=modal/seminar/b/O13_IND-26

【特別講演｜建設テック協会】

日時：2026年5月20日（水）9:50～10:30

テーマ：BIM×AI×DX人材が再定義する建設テック-コンテキストエンジニアという新しい役割-

登壇者：

一般社団法人建設テック協会 代表理事

株式会社フォトラクション

代表取締役 CEO 中島 貴春

概要：

「建設とテクノロジーの架け橋をつくりたい」という想いから、2022年に設立された一般社団法人建設テック協会は、現在30以上の団体が加盟し、これまでに50回以上のイベントを実施。本講演では、フォトラクション代表取締役CEOで、同協会代表理事の中島が、建設業において今後ますます重要となるBIM・AI・DX人材について、採用・育成の視点も交えながら展望を語ります。DX推進担当者や経営層、人材戦略に携わる方に向けたヒントが満載の講演です。

申込み：https://lp.bizcrew.jp/seminar/b/2026-spr-osaka-ind?m=modal/seminar/b/O5_IND-26

【展示内容】

当社ブースでは、大手ゼネコンをはじめ40万を超える建設プロジェクトで導入されているオールインワンの施工管理クラウド「Photoruction Build」をはじめ、「配筋検査の準備」 「施工計画書の作成」 「工種別黒板管理」などAIとクラウドでコア業務への注力と品質の標準化を実現する「建設BPOサービス」、施工前の必要なデータを一元管理するリソース管理クラウド「Photoruction Site」をご紹介いたします。

・施工管理クラウド「Photoruction Build」

施工管理の生産性を向上する建設生産支援クラウドサービス。大量の写真管理もスマートフォンやタブレットから撮影するだけで自動整理、電子黒板や台帳の作成も簡単に行えます。写真や図面、タスク、検査、書類作成、工程表、BIMといった施工管理に必要な機能をオールインワンでご提供いたします。

▶︎URL: https://www.photoruction.com/build

・建設BPOサービス

「Photoruction」上から建設業独自のビジネスプロセス(作業)をアウトソーシングできるクラウド型のBPOサービスです。 建設現場からノンコア業務を解放し、爆発的な生産性向上とともに、生産データの蓄積による新しいDXサイクルを実現いたします。

▶︎URL: https://www.photoruction.com/bpo

・リソース管理クラウド「Photoruction Site」

労務安全書類など施工フェーズに取り掛かる前に必要な書類の作成や管理、および協力会社との調整の手間を大きく削減することを目的としたクラウドサービスです。現場リソースに関する情報を初めからマスターデータベースとして保持・カスタマイズすることができるため、経営やプロジェクト運営において有効活用することが可能です。

▶︎URL: https://www.photoruction.com/site

【展示会概要】

名称：建設・建築DX EXPO 2026 春 大阪

会期：2026年5月20日（水）～5月22日（金）各日10:00-17:00

会場：インテックス大阪6号館A

主催：産業DX総合展 実行委員会

URL：https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-construction

本展示および講演を通じて、建設業界におけるDX推進の実例と未来像を広く発信してまいります。ぜひ、フォトラクションのブースおよび講演会場にお越しください。

■株式会社フォトラクションについて

「建設の世界を限りなくスマートにする」といったミッションのもと、建設業向けの生産性向上サービスPhotoructionの開発を行っています。建設現場における写真や図面などを効率的に管理するアプリケーションおよび、工事の事前準備やデータ入力などをサポートするアウトソーシング(建設BPO)の仕組みをクラウド経由で提供いたします。

代表取締役：中島 貴春

本社所在地：東京都品川区西五反田七丁目9番5号 SGテラス4階

設立：2016年3月14日

資本金等：2,482百万円

URL：https://corporate.photoruction.com/