千葉県タクシー協会 京葉支部、睡眠モニタリングデバイス「Wellnee Sleep」を導入

千葉県タクシー協会 京葉支部での導入

株式会社ネクストリンク

一般社団法人 千葉県タクシー協会 京葉支部（支部長：有限会社武藤自動車 武藤社長）は睡眠モニタリングデバイス「Welllnee Sleep（ウェルネースリープ）」を導入いたしました。

京葉支部で導入して、京葉支部会員の方々に貸し出していきます。

乗務員の高齢化に伴う健康起因事故の防止が急務となる中、最新の解析技術を用いて睡眠の質や健康リスクを客観的に把握。支部一丸となって乗務員のセルフケア意識を高めることで、地域住民がより安心して利用できる「質の高い輸送サービス」の維持・向上を目指します。

導入の背景：点呼の先にある「見えないリスク」への対策

タクシー業界において、乗務員の健康管理は安全運行の根幹です。

しかし、従来の点呼や対面指導だけでは、個々の睡眠の質や就寝中の体調変化までを把握することには限界がありました。

千葉県京葉支部では、これらの「見えないリスク」にいち早く着目。最新デバイスを導入することで、乗務員自身が自分の体の状態を正しく認識し、自発的な健康管理に取り組める環境を整備いたしました。

千葉県タクシー協会 京葉支部 支部長 武藤社長 インタビュー

■「自分の状態を客観的に知ることが、プロとしての第一歩」

「安全・安心は我々の最大の使命です。しかし、自分の体のことは案外自分では気づかないもの。最新のモニタリングデバイスを活用し、睡眠の状態をデータで確認することは、プロのドライバーとして健康に向き合う大きなきっかけになります。今回の導入は、単なる測定ではなく、乗務員が自分の体を大切にする文化を作るためのステップだと考えています。」

■「人にしかできない価値を、万全の健康状態で提供したい」

「今後、自動運転が普及しても、車椅子の方の介助や温かい会話といった『人の力』によるサービスはタクシーの大きな価値であり続けます。

その価値を支えるのがドライバーの健康です。

しっかりとした休息を取り、心身ともに万全な状態でハンドルを握る。

それが、お客様に『やっぱり人が運転するタクシーは安心だ』と感じていただける唯一の道だと確信しています。」

今後の展望

株式会社ネクストリンクは、千葉県タクシー協会 京葉支部との連携を通じて、睡眠データの蓄積と適切な生活習慣のアドバイスを継続的に実施します。テクノロジーによる健康支援を通じて、タクシー業界の安全文化を共創し、持続可能な地域交通の発展に貢献してまいります。

Wellnee Sleepの特徴

ベルト装着イメージ継続しやすさを追求した設計

本サービスは、現場の乗務員が日々の生活の中で負担なく使用できるよう、以下の点に配慮しています。

● 快適な装着感： 腰ベルトのみの軽量設計で、指先装着型のような圧迫感がなく、普段通りのリラックスした睡眠状態で計測が可能です。

● 包括的なサポート体制： 3年に1度の定期的な確認に加え、各社に予備機を配備。新規採用時や、希望する乗務員が随時セルフチェックを行える体制を構築し、福利厚生の充実を図ります。

団体概要

一般社団法人千葉県タクシー協会 京葉支部

所在地： 千葉県船橋市本町7-1-1

事業内容： タクシー事業の適正な運営およびサービスの向上を通じた地域交通の発展。

【お問い合わせ先】

株式会社ネクストリンク

〒140-0004 東京都品川区南品川一丁目7番17号 昭和ネオン本社ビル2階

E-mail：info@next-link.tokyo

URL：https://www.next-link.tokyo/

TEL: 03-6260-2160（電話受付時間：10:00 ～ 16:00