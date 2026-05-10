「今後さらに値上げされる」と7割が警戒　～広がる“前倒し消費”「早めに購入」44.5％、「まとめ買い」38.0％～

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営する「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は、全国の20歳～60歳を対象に「値上げによる行動・意識」に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、「今後さらに値上げされると思う」と回答した人は71.0％にのぼり、

値上げへの警戒感が広がっていることが分かりました。

また、計68.6％が「今のうちに買っておこう」と思い、購入した経験があると回答しました。

値上げへの警戒感が、実際の購買行動にも影響を与えていることが分かります。

一方で値上げを意識した際にとる行動として「本当に必要か再検討する」と回答した人は32.5％となり

“早めに買う”行動と“慎重になる”行動の両方が見られる結果となりました。

調査結果(https://alulu.com/media/tips_priceupbuy/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=priceupbuy)

■ 「今後さらに値上げされる」71.0％ 値上げへの警戒感広がる

値上げを意識した際にどのように感じるか聞いたところ、

今後さらに値上げされると思う：71.0％

セールやキャンペーンを確認するようになる：28.5％

在庫がなくなるのではないかと不安になる：20.0％

という結果となりました。

現在の値上げだけでなく、「今後さらに価格が上がるのではないか」と感じている人が多いことも分かりました。

■値上げを意識した“前倒し購入”計68.6％

値上げを意識して「今のうちに買っておこう」と思い、商品を購入した経験があるか調査したところ、

よくある：19.8％

たまにある：48.8％

となり、計68.6％が“前倒し購入”を経験していることが分かりました。

値上げへの意識が、実際の購買行動にもつながっていることがうかがえます。

■前倒し購入の対象は「食品・日用品」が9割超

前倒しの購入経験がある方にどの商品がその傾向にあるか聞いたところ、

食品・日用品：92.6％

家電・ガジェット：26.8％

ファッション：16.4％

となりました。

特に「食品・日用品」が突出して高く、日常生活に密接に関わる商品ほど、値上げ前に購入する傾向が強いことが分かりました。

■ 値上げを意識すると「早めに購入」44.5％ 一方で“慎重消費”も

値上げを意識した際にとる行動については、

早めに購入する：44.5％

まとめ買いする：38.0％

が上位となりました。

一方で、

本当に必要か再検討する：32.5％

他サイトと価格を比較する：22.5％

購入を見送る：13.3％

という回答も見られました。

値上げによって“今のうちに買う”行動が増える一方で、支出そのものを慎重に見直す動きも一定数存在しているようです。

■ すぐに購入しない理由1位は「本当に必要かわからないから」

値上げを意識してもすぐに購入しない理由について聞いたところ、

本当に必要かわからないから：44.0％

急いで買うほどではないから：32.3％

予算に余裕がないから：29.2％

が上位となりました。

値上げへの不安があっても、必要性や予算を見極めながら慎重に判断する消費者心理が見られる結果となりました。

■ 値上げへの警戒感で、“前倒し購入”と“慎重消費”が広がる結果に

今回の調査では、「今後さらに値上げされる」と感じている人が7割を超え、値上げへの警戒感が広がっている実態が明らかになりました。

その影響から、「早めに購入する」「まとめ買いする」といった“前倒し消費”が見られる一方で、「本当に必要か再検討する」といった慎重な消費行動も一定数存在しており、値上げは単なる価格変動にとどまらず、消費者の“買い方そのもの”にも影響を与えているようです。

調査結果の詳細はこちら：

https://alulu.com/media/tips_priceupbuy/(https://alulu.com/media/tips_priceupbuy/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=priceupbuy)

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「創作品モールあるる」の公式サイトURL（ https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=priceupbuy)）へのリンク設置をお願いいたします。

【調査概要】

調査対象： 全国の20～60代

調査期間：2026年5月7日

調査機関： クラウドソーシングサイト

調査方法： 各質問項目の回答割合を算出

有効回答数： 400名

※構成比は小数第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール

https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=priceupbuy)

■お問い合わせ

https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=priceupbuy)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/