【 アマゾン タイムセール 50%OFF】好評につき セール延長POCKAM P10｜6部品付き Android16 10.1インチIPS AIタブレットが14,950円（税込）！在庫限り
POCKAMは、エントリー向けWi-Fiタブレット「POCKAM P10」の期間限定ビッグセールを開催中です。通常価格29,900円（税込）のところ、50%OFFとなる14,950円（税込）でご提供します。在庫がなくなり次第即終了の超お買い得チャンスです。
POCKAM P10イメージ図
【セール情報】
商品名：POCKAM P10
通常価格：29,900円（税込）
セール価格：14,950円（税込）
割引率：50%OFF
販売期間：在庫限り（なくなり次第即終了）
商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYXSLKJ3?th=1
【スペック＆機能ポイント】
ディスプレイ：10.1インチHD＋90Hz
10.1インチIPS液晶（1280×800）を採用。90Hzのリフレッシュレートにより、WebブラウジングやSNS、動画再生をスムーズに表示。コントラスト比1200:1、輝度300cd/m²、16:10ワイド画面で映画鑑賞にも最適です。
OS：Android 16＋Gemini AI
最新Android 16を搭載。Gemini AIによるインテリジェント操作が可能。GMS認証済みでGoogle Playに対応。DRM L1にも対応し、動画配信サービスも高画質で楽しめます。
メモリ／ストレージ：実質48GB RAM＋128GB ROM＋最大2TB拡張
Unisoc T310クアッドコアCPU（最大2.0GHz）を採用。8GB RAM＋最大40GBの拡張RAMにより実質48GBの大容量メモリとして動作。128GB ROMに加え、microSDで最大2TBまで追加可能です。
バッテリー：7,000mAh
長時間駆動の大容量バッテリーを内蔵。リモートワークや在宅学習のサブ機としても安心。10W充電対応です。
オーディオ／通信：デュアルスピーカー＋Bluetooth 5.0＋Wi-Fi 5
デュアルスピーカー（1217 BOX）搭載。3.5mmイヤホンジャック、Bluetooth 5.0、Wi-Fi 5（2.4/5GHz、802.11ac/a/b/g/n）に対応。1080P 30fpsの動画再生/エンコードが可能です。
【本体スペック一覧】
ディスプレイ：10.1インチ IPS 1280×800 HD、90Hz
OS：Android 16（Gemini AI）
CPU：Unisoc T310（最大2.0GHz）／GPU：Mali-G52
RAM：8GB＋最大40GB拡張（実質48GB）／ROM：128GB（microSD最大2TB）
バッテリー：7,000mAh／充電：10W Type-C
カメラ：前面5MP（広角83°）／背面8MP（AF）
通信：Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0
対応言語：48言語（日本語・英語・中国語ほか）
カラー：ブラック、グレー、ブルー
付属アクセサリー
Bluetoothキーボード ×1
Bluetoothマウス ×1
タッチペン ×1
レザーケース ×1
有線イヤホン（3.5mm）×1
ガラスフィルム ×1
※キーボード・マウス・ケース・タッチペンが最初から揃う「買ってすぐ使える」フルセット版です。