【 アマゾン タイムセール 50%OFF】好評につき セール延長POCKAM P10｜6部品付き Android16 10.1インチIPS AIタブレットが14,950円（税込）！在庫限り

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POCKAMは、エントリー向けWi-Fiタブレット「POCKAM P10」の期間限定ビッグセールを開催中です。通常価格29,900円（税込）のところ、50%OFFとなる14,950円（税込）でご提供します。在庫がなくなり次第即終了の超お買い得チャンスです。

POCKAM P10イメージ図

【セール情報】

商品名：POCKAM P10

通常価格：29,900円（税込）

セール価格：14,950円（税込）

割引率：50%OFF

販売期間：在庫限り（なくなり次第即終了）

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYXSLKJ3?th=1

【スペック＆機能ポイント】

ディスプレイ：10.1インチHD＋90Hz

10.1インチIPS液晶（1280×800）を採用。90Hzのリフレッシュレートにより、WebブラウジングやSNS、動画再生をスムーズに表示。コントラスト比1200:1、輝度300cd/m²、16:10ワイド画面で映画鑑賞にも最適です。

OS：Android 16＋Gemini AI

最新Android 16を搭載。Gemini AIによるインテリジェント操作が可能。GMS認証済みでGoogle Playに対応。DRM L1にも対応し、動画配信サービスも高画質で楽しめます。

メモリ／ストレージ：実質48GB RAM＋128GB ROM＋最大2TB拡張

Unisoc T310クアッドコアCPU（最大2.0GHz）を採用。8GB RAM＋最大40GBの拡張RAMにより実質48GBの大容量メモリとして動作。128GB ROMに加え、microSDで最大2TBまで追加可能です。

バッテリー：7,000mAh

長時間駆動の大容量バッテリーを内蔵。リモートワークや在宅学習のサブ機としても安心。10W充電対応です。

オーディオ／通信：デュアルスピーカー＋Bluetooth 5.0＋Wi-Fi 5

デュアルスピーカー（1217 BOX）搭載。3.5mmイヤホンジャック、Bluetooth 5.0、Wi-Fi 5（2.4/5GHz、802.11ac/a/b/g/n）に対応。1080P 30fpsの動画再生/エンコードが可能です。

【本体スペック一覧】

ディスプレイ：10.1インチ IPS 1280×800 HD、90Hz

OS：Android 16（Gemini AI）

CPU：Unisoc T310（最大2.0GHz）／GPU：Mali-G52

RAM：8GB＋最大40GB拡張（実質48GB）／ROM：128GB（microSD最大2TB）

バッテリー：7,000mAh／充電：10W Type-C

カメラ：前面5MP（広角83°）／背面8MP（AF）

通信：Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0

対応言語：48言語（日本語・英語・中国語ほか）

カラー：ブラック、グレー、ブルー

付属アクセサリー

Bluetoothキーボード ×1

Bluetoothマウス ×1

タッチペン ×1

レザーケース ×1

有線イヤホン（3.5mm）×1

ガラスフィルム ×1

※キーボード・マウス・ケース・タッチペンが最初から揃う「買ってすぐ使える」フルセット版です。