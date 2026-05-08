BOSS SUMMER CLUBへようこそ

ヒューゴボスジャパン株式会社

BOSSは2026年サマーリゾートセレクションのローンチを記念し、Soho Houseとパートナーシップを組み、5月1日から14日までの2週間にわたり「Miami Pool House」にてポップアップを開催。「BOSS Summer Club」へと生まれ変わり、見逃せないプールサイドデスティネーションになります。期間中は音楽、ウェルネス、ダイニングなど、多彩なイベントを展開し、その後はSoho Beach House Miamiへと舞台を移してイベントが続きます。

ギャラリーやミュージアム、ストリートアートで知られるデザイン地区、ウィンウッドとエッジウォーターの境界に位置する「Miami Pool House」。そのクリエイティブな雰囲気に満ちたロケーションに、精緻なテーラリング技術が融合した、躍動感あふれるBOSSの鮮やかなサマーリゾートコレクションが展開されます。

「Miami Pool House」に登場する「BOSS Summer Club」では、陽光に包まれたプレミアムなオアシスを提供。メンバーは、プロダクト、スタイリング、そして空間演出を融合させた没入型の空間の中で、BOSSのライフスタイルを体験できます。プールサイドには、厳選されたアイテムを揃えたポップアップストアを展開するブランドエリアを設けるほか、「BOSSのサマー」の世界観を体現する専用エクスペリエンススペースも登場。さらに、5月14日から31日までは、Soho Houseがマイアミで展開するオーシャンフロントの拠点「Soho Beach House Miami」においても、「BOSS Summer Club」をお楽しみいただけます。特別なイベントや体験を通じてBOSS Summer Resort 2026のスピリットをより一層深く体験いただける内容と なっています。

各会場で展開されるカルチャープログラムのハイライトとしては、Ja Ruleを迎えたMiami Grand Prix(TM)のキックオフパーティー、レースウィークエンドの上映イベント、そしてChloe Cailletによるフィナーレパーティーが予定されています。さらに、メンバー及びゲストは、Major LazerのWalshy FireによるDJセット、アルゼンチン出身シェフDeborah De Corralによる一夜限りのスペシャルディナー、Case KennyおよびBrittany Bergerによるウェルネスワークショップなど、多彩なプログラムをご用意しています。

本パートナーシップは、心に残る特別な体験を創出し、リラクゼーション、コミュニティ、そして華やかなひとときを通じて、ゲストをBOSSの世界へと誘います。マイアミにおいてBOSSは、ファッションブランドとしての存在感にとどまらず、BOSSファンのライフスタイルや社交のあり方を提案・形成するグローバルなライフスタイルブランドとしてのポジションを、あらためて確立します。

BOSSの2026年リゾートウェアのローンチを祝うセレブレーションは、5月3日に「Miami Pool House」にて開催されたエクスクルーシブディナーおよびアフターパーティーで幕を開けました。BOSSブランドアンバサダーであるAleksander Aamodt Kildeをはじめ、Mikaela Shiffrin、Chase Stokes、Emilia Mernes、Robbie G.K.、June Diane Raphael、Matthew Broome、Greta Onieogou、Antoni Porowski、Delilah Belle Hamlin、Eva Ruizらが来場し、当日は全員がこの日のためのBOSSルックをまとって登場しました。

BOSS Summer Resort 2026セレクションは、洗練されたコーディネートスタイル、上質なスイムウェア、厳選されたリネンアイテム、上質なサマーテーラリングのセパレーツ、そしてバカンスシーンに映えるアクセサリーまでを展開。太陽の下でも都会でも活躍する、シーンを問わないコンプリートワードローブを提案します。

メンズウェアは、ホワイト、ラベンダーブルー、サンドストーングロウ、グレーメランジ、グリザイユといったクールでモダンなカラーパレットで展開。一方ウィメンズウェアは、モカ、ラベンダー、ホワイト、ローズ、ブラウンなど、陽光を感じさせる豊かな色調が揃います。いずれのルックも、あらゆるドレスコードに自然に対応できるよう設計されており、ビーチからシティ、プールサイドからルーフトップバーまで、自信に満ちたスタイルを叶えるよう、デザインされています。

BOSSとSoho Houseは本年後半においてもパートナーシップを継続し、主要なカルチャーシーンやテニスイベントの開催時期に合わせて、Soho Houseならではの特別な体験を提供していきます。

BOSS Summer Resort 2026のスタイルは、世界各国のBOSSストア、公式オンラインストアboss.com、およびホールセールパートナーにて展開予定です。

BOSS とHUGO BOSSについて:

BOSSは、情熱、スタイルそして目標を持って自分らしく生きる、大胆で自己決定力のある人たちのためのブランドです。コレクションでは、ダイナミックでモダンなデザインを展開し、BOSSとして自分らしさを全面的に、そして堂々と受け入れる人々を応援します。ヘリテージ テーラリング、パフォーマンススーツ、カジュアルウェア、デニム、アスレジャー、アクセサリーなど様々な商品を展開しています。フレグランス、アイウェア、ウォッチ、キッズウェアのライセンス商品も取り揃えています。また、世界各地の約485の直営店でBOSSの世界を体験することができます。BOSSは、HUGO BOSSのコアブランドであり、同社はグローバルアパレル市場のプレミアムセグメントでトップクラスの企業の一つとして位置付けられています。BOSSとHUGOの2つのブランドで形成されており、グループは128カ国の約8,000の販売拠点で コレクションを提供し、74カ国ではhugoboss.comを通じてオンラインで販売しています。ドイツ・メッツィンゲンに本社を構える同社は、 全世界で約17,500人の従業員を擁し、2025会計年度に43億ユーロの売上を記録しました。

BOSS.COM

INSTAGRAM: instagram.com/boss

FACEBOOK: facebook.com/hugoboss

YOUTUBE: youtube.com/boss

TIKTOK: tiktok.com/@boss