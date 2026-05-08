『ツキウタ。』より、グラッシーコレクションが登場！

株式会社アニメイトホールディングス

音楽と声で彩る月々--。

各月をイメージした男女のキャラクター達が、その月の魅力を歌・ミニドラマ・アニメ・ステージなど、様々な場面でお届けしてきた「ツキウタ。」シリーズ。本作より新商品が登場いたします。

ムービックから新グッズブランド「グラッシーコレクション」が登場！「グラッシーコレクション」とはクリアシートにマット加工を重ねた、すりガラスのような洗練された透明感。更に箔押しの装飾が上品にきらめく、1枚1枚印象に深く残る、“美しさ”を嗜むシートアイテムです。

今回ラインナップに加わる「ツキウタ。」では、「今昔浴衣姿絵」と題してキャラクター原案・じく氏による『秋の満月フェア』（2014）と『月夏祭』（2024）のビジュアルを収録し、あの頃と今、12人の浴衣姿と表情をお楽しみいただけます。

こちらの商品はただいま全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/g/g02672-00213-00027/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

グラッシーコレクション

【価格】

1パック3枚入り：715円(税込)

1BOX8パック入り：5,720円(税込)

【サイズ】

約6.3cm×8.4cm

【発売日】

2026年8月8日(土)頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)TSUKIUTA.

■『ツキウタ。』公式サイト：https://tsukino-pro.com/tsukiuta/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。