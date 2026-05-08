【オンラインウェビナー開催】Claude Design 活用術と漫画AIの発明ーAI先進企業2社が語る

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（代表取締役：井戸 裕哉、神奈川県横浜市）は、AI先進企業である株式会社NEXT INNOVATIONと木村情報技術株式会社を招き、オンラインウェビナー「Claude Design活用術と漫画AIの発明」を2026年5月20日（水）11:00～オンライン（Zoom）にて無料開催いたします。本ウェビナーでは、BtoB領域での最新AI活用トレンドや、AI×エンタメの新規事業の裏側に迫ります。

開催の背景

近年、生成AI技術の進化は目覚ましく、多くの企業がビジネスへの実装を模索しています。しかし、実際に業務活用で成果を上げている事例や、最新のトレンドを正確に把握することは容易ではありません。

本ウェビナーでは、AIを実践的に活用する先進企業2社が登壇し、現場レベルの最新知見と実践的な事例を共有します。

AIをマーケティングやセールスに実装したい経営層・事業責任者の方々、そしてBtoB領域での最新AI活用トレンドを掴みたい方々にとって、必見の内容となっています。

登壇テーマ

本ウェビナーでは、以下の2つの主要テーマについて深く掘り下げます。

1. OpenClaw VS Claude Code ─ 逆風の中で見えてきた本当の優位性

株式会社NEXT INNOVATIONの黒山結音氏が登壇。現在注目を集めるAIモデル「OpenClaw」と「Claude Code」の比較を通じて、実践的な活用術とそれぞれの優位性について解説します。

2. MOOTOON ─ 創業40年のIT企業が挑む、AI×エンタメ新規事業の舞台裏

木村情報技術株式会社の吉村眞氏が登壇。創業40年の歴史を持つIT企業が「MOOTOON」というAI×エンタメの新規事業にいかに挑んだか、その経緯と開発の軌跡を語ります。

開催概要

こんな方におすすめ

参加特典

- イベント名：Claude Design活用術と漫画AIの発明- 開催日時：2026年5月20日（水） 11:00（日本時間） ※GMT 02:00 AM- 開催形式： オンライン（Zoomウェビナー）- 参加費： 無料（事前登録制）- 主催：株式会社on the bakery- 登壇企業・登壇者：株式会社NEXT INNOVATION 黒山結音 / 木村情報技術株式会社 吉村眞- 参加登録URL：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_c8hFkKTnTCya4RyCHkZkIg- AIをマーケティング・セールスに実装したい経営層・事業責任者- 生成AIの業務活用で成果を出している事例を知りたい方- BtoB領域での最新AI活用トレンドを把握したい方

本ウェビナーにご参加の方には、2026年6月19日（金）に渋谷KOBUSHI BEERにて開催予定のリアル交流会へのご案内を優先的にお送りいたします。登壇者や他の参加者と直接交流できる貴重な機会となりますので、ぜひご参加ください。

お申し込み方法

以下の登録ページより必要事項をご記入の上、お申し込みください。

ウェビナーへ申し込む :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_c8hFkKTnTCya4RyCHkZkIg

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイターの施策における参加型コンテンツの立ち上げを支援します。

本件に関するお問い合わせ先

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

株式会社on the bakery 広報担当

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

「クロワッサン」やオンラインガチャ活用のご相談： https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は、初期費用を合せて65万円ほど。

月額5万円からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/