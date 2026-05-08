KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE LIVE VIEWING/LIVE VIEWINGオリジナルデザイングッズ等、映画館販売決定！
LIVE VIEWINGオリジナルデザイングッズ等、映画館でのグッズ販売が決定！
【KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE LIVEVIEWING】
2026年5月23日（土）に開催される「KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE LIVE VIEWING」にて、全国各地の映画館でLIVE VIEWINGオリジナルデザインのグッズ販売が決定した。さらにFILM CONCERT TOURの一部オフィシャルグッズも映画館で販売される。
このライブ・ビューイングのチケットは、5月22日（金）12:00まで一般発売中（先着）！映画館販売グッズは、ライブ・ビューイング当日に、各映画館のオープン時間より販売される。
当時の熱狂が時を越えて再起動（OVERRIDE）したかのように甦る圧巻のステージを、映画館の大スクリーンで。
ライブ・ビューイングの熱気を体感し、ぜひ映画館でグッズもお買い求めください。
■KYOSUKE HIMURO Official Web Site：https://himuro.com/top/(https://himuro.com/top/)
■KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE：https://himuro.com/feature/lastgigs_override(https://himuro.com/feature/lastgigs_override)
【商品概要】
◎LIVE VIEWINGオリジナルデザイングッズ
1.アクリルロゴキーホルダーA：2,480円（税込）
「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS」のロゴを精密に切り出した、インパクト抜群のアクリルキーホルダー。ロゴをそのままかたどったダイカット仕様で、シンプルながらも存在感を放つこだわりのデザインです。
2.アクリルロゴキーホルダーB：1,980円（税込）
シルバーラメのアクリル素材に「LAST GIGS OVERRIDE」と「LAST GIGS」のロゴを表裏に配したアクリルロゴキーホルダー。「OVERRIDE」ロゴのドット部分には、あえて色を乗せない特殊な加工を施し、ベースの銀ラメが覗く仕様になっています。
3.缶入りクロスピンバッジ：2,480円（税込）
「LAST GIGS」を象徴するモチーフの一つであるクロスデザインを、重厚感のあるピンズに仕上げました。マットな質感の専用缶ケースは、大切なものを収納する小物ケースとしてもご利用下さい。
4.クリアファイル3点セット【Set Type-A/ Set Type-B】：各1,900円（税込）
Set Type-A
Set Type-B
「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS」のライブシーンを厳選したライブフォト仕様のクリアファイル３枚セット。
◎FILM CONCERT TOURグッズ
5.リストバンド【ブラック×イエローゴールド/ブラック×グレーシルバー】：各1,200円（税込）
ブラック×イエローゴールド/ブラック×グレーシルバー
2016年の「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS」を彩ったマストアイテムが10年の時を経てNewカラーで復刻。
オリジナル版のデザインをそのままに、ロゴの刺繍には輝くイエローゴールドと落着いた色合いのグレーシルバーをセレクトしました。
6.ショッピングバッグ：1,500円（税込）
「LAST GIGS」と「LAST GIGS OVERRIDE」のロゴを表裏に配したショッピングバッグ。
しっかりとマチのある大ぶりのバッグで、素材は水や汚れに強いポリブロビレン素材です。
【ライブ・ビューイング実施概要】
＜タイトル＞
KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE LIVE VIEWING
＜日 時＞
2026年5月23日（土）18:00 START
＜会 場＞
全国各地の映画館
・映画館はこちら＞＞https://liveviewing.jp/himuro-lastgigsoverride/(https://liveviewing.jp/himuro-lastgigsoverride/)
※開場時間は映画館によって異なります。
※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。
＜料 金＞
4,500円（税込／全席指定）※入場者プレゼント「レプリカチケット」付き
※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料
※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。
※入場者プレゼントは、お持ちのチケット券面に記載されている実施日、映画館にてお渡しいたします。他の映画館や記載日以外でのお渡しはできません。
※入場者プレゼントは、不良品以外の交換はできませんので、ご了承ください。
＜チケットスケジュール／お申込み＞
【一般発売（先着）】
2026年4月29日（水・祝）18:00 ～ 5月22日（金）12:00
◎チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/himuro-lv/(https://w.pia.jp/t/himuro-lv/)
◎セブン-イレブン店内のマルチコピー機
※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。
※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。
《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》
◎チケットぴあ ヘルプページ：https://t.pia.jp/help/
※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。
※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。
※チケットご購入、ご来場前に必ずHP記載の注意事項をご確認ください。
※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。
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KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE LIVE VIEWING
情報サイト：https://liveviewing.jp/himuro-lastgigsoverride/(https://liveviewing.jp/himuro-lastgigsoverride/)
配給：ライブ・ビューイング・ジャパン