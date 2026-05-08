KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE LIVE VIEWING/LIVE VIEWINGオリジナルデザイングッズ等、映画館販売決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン

LIVE VIEWINGオリジナルデザイングッズ等、映画館でのグッズ販売が決定！

【KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE LIVEVIEWING】

2026年5月23日（土）に開催される「KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE LIVE VIEWING」にて、全国各地の映画館でLIVE VIEWINGオリジナルデザインのグッズ販売が決定した。さらにFILM CONCERT TOURの一部オフィシャルグッズも映画館で販売される。

このライブ・ビューイングのチケットは、5月22日（金）12:00まで一般発売中（先着）！映画館販売グッズは、ライブ・ビューイング当日に、各映画館のオープン時間より販売される。

当時の熱狂が時を越えて再起動（OVERRIDE）したかのように甦る圧巻のステージを、映画館の大スクリーンで。

ライブ・ビューイングの熱気を体感し、ぜひ映画館でグッズもお買い求めください。



■KYOSUKE HIMURO Official Web Site：https://himuro.com/top/(https://himuro.com/top/)

■KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE：https://himuro.com/feature/lastgigs_override(https://himuro.com/feature/lastgigs_override)

【商品概要】

◎LIVE VIEWINGオリジナルデザイングッズ

1.アクリルロゴキーホルダーA：2,480円（税込）

「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS」のロゴを精密に切り出した、インパクト抜群のアクリルキーホルダー。ロゴをそのままかたどったダイカット仕様で、シンプルながらも存在感を放つこだわりのデザインです。

2.アクリルロゴキーホルダーB：1,980円（税込）

シルバーラメのアクリル素材に「LAST GIGS OVERRIDE」と「LAST GIGS」のロゴを表裏に配したアクリルロゴキーホルダー。「OVERRIDE」ロゴのドット部分には、あえて色を乗せない特殊な加工を施し、ベースの銀ラメが覗く仕様になっています。

3.缶入りクロスピンバッジ：2,480円（税込）

「LAST GIGS」を象徴するモチーフの一つであるクロスデザインを、重厚感のあるピンズに仕上げました。マットな質感の専用缶ケースは、大切なものを収納する小物ケースとしてもご利用下さい。

4.クリアファイル3点セット【Set Type-A/ Set Type-B】：各1,900円（税込）

Set Type-A

Set Type-B

「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS」のライブシーンを厳選したライブフォト仕様のクリアファイル３枚セット。

◎FILM CONCERT TOURグッズ

5.リストバンド【ブラック×イエローゴールド/ブラック×グレーシルバー】：各1,200円（税込）

ブラック×イエローゴールド/ブラック×グレーシルバー

2016年の「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS」を彩ったマストアイテムが10年の時を経てNewカラーで復刻。

オリジナル版のデザインをそのままに、ロゴの刺繍には輝くイエローゴールドと落着いた色合いのグレーシルバーをセレクトしました。

6.ショッピングバッグ：1,500円（税込）

「LAST GIGS」と「LAST GIGS OVERRIDE」のロゴを表裏に配したショッピングバッグ。

しっかりとマチのある大ぶりのバッグで、素材は水や汚れに強いポリブロビレン素材です。

【ライブ・ビューイング実施概要】

＜タイトル＞

KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE LIVE VIEWING

＜日 時＞

2026年5月23日（土）18:00 START

＜会 場＞

全国各地の映画館

・映画館はこちら＞＞https://liveviewing.jp/himuro-lastgigsoverride/(https://liveviewing.jp/himuro-lastgigsoverride/)

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。

＜料 金＞

4,500円（税込／全席指定）※入場者プレゼント「レプリカチケット」付き

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※入場者プレゼントは、お持ちのチケット券面に記載されている実施日、映画館にてお渡しいたします。他の映画館や記載日以外でのお渡しはできません。

※入場者プレゼントは、不良品以外の交換はできませんので、ご了承ください。

＜チケットスケジュール／お申込み＞

【一般発売（先着）】

2026年4月29日（水・祝）18:00 ～ 5月22日（金）12:00

◎チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/himuro-lv/(https://w.pia.jp/t/himuro-lv/)

◎セブン-イレブン店内のマルチコピー機

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎チケットぴあ ヘルプページ：https://t.pia.jp/help/

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

※チケットご購入、ご来場前に必ずHP記載の注意事項をご確認ください。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。

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KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE LIVE VIEWING

情報サイト：https://liveviewing.jp/himuro-lastgigsoverride/(https://liveviewing.jp/himuro-lastgigsoverride/)

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン