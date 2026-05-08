旧：赤羽ここちクリニック、クリニック名を「赤羽ひだまりクリニック皮膚科・美容外科」へ改称しリニューアルオープン

医療法人社団秀博会

東京都北区赤羽において、地域に根差した美容医療を提供してまいりました「旧：赤羽ここちクリニック」（所在地：東京都北区赤羽、院長：湯川 健）は、このたびクリニック名を「赤羽ひだまりクリニック皮膚科・美容外科」へと改称し、リニューアルオープンいたします。

「赤羽ひだまりクリニック皮膚科・美容外科」へ改称しリニューアルオープン

今回の改称は、これまで培ってきた美容皮膚科の実績に加え、美容形成外科領域においても幅広い施術に対応できる体制を整えたことを患者様により明確にお伝えするためのものです。所在地・電話番号・診療スタッフをはじめ、これまでご愛顧いただいてきたクリニックの環境に変更はございません。

また、リニューアルを記念し、日頃よりご来院いただいている赤羽エリアの30代～50代の患者様に感謝を込めた「肌育キャンペーン」を実施いたします。

■ 改称の背景

旧：赤羽ここちクリニックは、開院以来「お肌のことなら、まずここへ」というコンセプトのもと、赤羽エリアに在住・在勤の30代～50代の女性を中心に、しみ・しわ・たるみなどの皮膚悩みに真摯に向き合ってまいりました。

近年は患者様からのご要望を受け、美容形成外科の診療体制を拡充。美容皮膚科と美容形成外科の双方を一つのクリニックで対応できる環境が整ったことから、その診療の幅広さをより正確に伝えるため、クリニック名を「赤羽ひだまりクリニック皮膚科・美容外科」へと改めることといたしました。

クリニック名は変わりますが、「地域の皆様の肌に寄り添う美容医療」というクリニックの理念と、長年にわたりご支持いただいてきた診療の質・スタッフ・環境は、引き続き変わることなく提供してまいります。

■ クリニック概要

■ クリニック名変更記念「肌育キャンペーン」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/169954/table/2_1_d2855f192fb5a12e20f0727f0b0bb9d9.jpg?v=202605080651 ]

リニューアルを機に、日頃より旧：赤羽ここちクリニックをご愛顧いただいてきた地域の皆様へ感謝を込め、クリニック名変更記念「肌育キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは、30～50代のお肌が抱えるたるみ・ハリ不足・乾燥・くすみといった悩みに特化した施術ラインナップをご用意しております。特に、医師が直接手打ちするヒアルロン酸注射や、コラーゲン産生を促進するリフトアップ施術など、即効性と持続性を兼ね備えた次世代メニューを揃えました。

【肌育キャンペーン】クリニック名変更記念 特別施術ラインナップ

対象：赤羽エリアにお住まいの30～50代の女性を中心とした患者様

▶ 施術メニュー

◆ 医師手打ち！次世代ハイブリッドヒアルロン酸注射（バイオエクスパンダー＆バイオリジェン）

◆ 針弾力アップ！うるおいコラーゲンリフト（ショッピングリフト）

◆ リップグロス＆レッドグロス注射

◆ ピコレーザー

※ キャンペーン詳細（施術料金・実施期間・対象者）は公式サイトおよび院内にてご案内いたします。

■ 院長 湯川 健コメント

「旧：赤羽ここちクリニックとして多くの患者様に支えていただき、心より感謝申し上げます。このたびのクリニック名変更は、皆様により安心して美容医療をご活用いただけるよう、私どもの診療の幅を正直にお伝えしたいという思いから決断いたしました。美容皮膚科・美容形成外科の両面からアプローチできるクリニックとして、今後も赤羽の皆様の"なりたい自分"を全力でサポートしてまいります。」

赤羽ひだまりクリニック皮膚科・美容外科 院長 湯川 健

■ 今後の展望

赤羽ひだまりクリニック皮膚科・美容外科は、今後も赤羽エリアに密着した地域の美容医療機関として、最新の知見と技術を積極的に取り入れながら、患者様一人ひとりのお悩みと真摯に向き合ってまいります。

「美容医療をもっと身近に、もっと安心して」

--その想いを胸に、クリニック名が変わってもこれまでと変わらぬ温かい診療を続けてまいります。引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

クリニック名：赤羽ひだまりクリニック皮膚科・美容外科（旧：赤羽ここちクリニック）

所在地 ：東京都北区赤羽２丁目２３－２ 鵬ビル

担当者 ：広報担当

電話番号 ：03-5939-7510

公式サイト ：akabane-hidamari.com