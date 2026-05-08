5月9日は「メイクの日」！ メイクアップができる、ぬりえ本がシリーズ累計６万部を突破！
東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、大好評発売中の絵本『メイクアップぬりえBOOK ときめき★メルヘン』、『NEW メイクアップぬりえBOOK スイートジュエル』、『メイクアップぬりえBOOK マジカルキュート』が、シリーズ累計６万部を突破したことをお知らせします。
表紙はキラキラの加工！
おんなのこのぬりえでたのしくメイクアップ！
ぬるまえ
ぬったあと
絵本の中には、アイシャドウ、チーク、リップグロス、バラエティーペンシルに加えてキラキラストーンつきのリップ型クレヨンが2本、コスメパレットにセットされています（全21色入り）。
ピカピカのおしゃれシールと宝石のようなジュエルシールも同梱。メイクの仕上げにデコっておしゃれに変身させましょう！
●『メイクアップぬりえBOOK ときめき★メルヘン』
イラスト：オチアイトモミ
定価：1,980円（税込）
発売日：2023年7月24日
判型：284×190mm／30ページ
ISBN：978-4-88574-4600
●『NEW メイクアップぬりえBOOK スイートジュエル』
イラスト：星乃屑ありす
定価：1,980円（税込）
発売日：2024年11月10日
判型：284×190mm／30ページ
ISBN：978-4-88574-8509
●『メイクアップぬりえBOOK マジカルキュート』
イラスト：ミニカ
定価：1,980円（税込）
発売日：2025年11月13日
判型：284×190mm／30ページ
ISBN：978-4-88574-8608
【ご購入はこちらから】
・Amazon：
『メイクアップぬりえBOOK ときめき★メルヘン』
https://www.amazon.co.jp/dp/4885744601/
『NEW メイクアップぬりえBOOK スイートジュエル』
https://www.amazon.co.jp/dp/488574850X/
『メイクアップぬりえBOOK マジカルキュート』
https://www.amazon.co.jp/dp/4885748607/
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『メイクアップぬりえBOOK ときめき★メルヘン』
https://books.rakuten.co.jp/rb/17518762/
『NEW メイクアップぬりえBOOK スイートジュエル』
https://books.rakuten.co.jp/rb/18070842/
『メイクアップぬりえBOOK マジカルキュート』
https://books.rakuten.co.jp/rb/18371587/