5月9日は「メイクの日」！　メイクアップができる、ぬりえ本がシリーズ累計６万部を突破！

東京書店株式会社

東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、大好評発売中の絵本『メイクアップぬりえBOOK ときめき★メルヘン』、『NEW メイクアップぬりえBOOK スイートジュエル』、『メイクアップぬりえBOOK マジカルキュート』が、シリーズ累計６万部を突破したことをお知らせします。

表紙はキラキラの加工！

おんなのこのぬりえでたのしくメイクアップ！

ぬるまえぬったあと

絵本の中には、アイシャドウ、チーク、リップグロス、バラエティーペンシルに加えてキラキラストーンつきのリップ型クレヨンが2本、コスメパレットにセットされています（全21色入り）。

ピカピカのおしゃれシールと宝石のようなジュエルシールも同梱。メイクの仕上げにデコっておしゃれに変身させましょう！

●『メイクアップぬりえBOOK ときめき★メルヘン』

イラスト：オチアイトモミ

定価：1,980円（税込）

発売日：2023年7月24日

判型：284×190mm／30ページ

ISBN：978-4-88574-4600

●『NEW メイクアップぬりえBOOK スイートジュエル』

イラスト：星乃屑ありす

定価：1,980円（税込）

発売日：2024年11月10日

判型：284×190mm／30ページ

ISBN：978-4-88574-8509

●『メイクアップぬりえBOOK マジカルキュート』

イラスト：ミニカ

定価：1,980円（税込）

発売日：2025年11月13日

判型：284×190mm／30ページ

ISBN：978-4-88574-8608

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『メイクアップぬりえBOOK ときめき★メルヘン』

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『NEW メイクアップぬりえBOOK スイートジュエル』

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『メイクアップぬりえBOOK マジカルキュート』

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『メイクアップぬりえBOOK ときめき★メルヘン』

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『NEW メイクアップぬりえBOOK スイートジュエル』

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『メイクアップぬりえBOOK マジカルキュート』

https://books.rakuten.co.jp/rb/18371587/