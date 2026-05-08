5月9日は「メイクの日」！　メイクアップができる、ぬりえ本がシリーズ累計６万部を突破！

写真拡大 (全13枚)

東京書店株式会社


東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、大好評発売中の絵本『メイクアップぬりえBOOK　ときめき★メルヘン』、『NEW メイクアップぬりえBOOK　スイートジュエル』、『メイクアップぬりえBOOK　マジカルキュート』が、シリーズ累計６万部を突破したことをお知らせします。







表紙はキラキラの加工！






おんなのこのぬりえでたのしくメイクアップ！


　



ぬるまえ

ぬったあと


絵本の中には、アイシャドウ、チーク、リップグロス、バラエティーペンシルに加えてキラキラストーンつきのリップ型クレヨンが2本、コスメパレットにセットされています（全21色入り）。









ピカピカのおしゃれシールと宝石のようなジュエルシールも同梱。メイクの仕上げにデコっておしゃれに変身させましょう！




●『メイクアップぬりえBOOK　ときめき★メルヘン』


イラスト：オチアイトモミ


　　定価：1,980円（税込）


　　発売日：2023年7月24日


　　判型：284×190mm／30ページ


　　ISBN：978-4-88574-4600







●『NEW メイクアップぬりえBOOK　スイートジュエル』


　　イラスト：星乃屑ありす


　　定価：1,980円（税込）


　　発売日：2024年11月10日


　　判型：284×190mm／30ページ


　　ISBN：978-4-88574-8509







●『メイクアップぬりえBOOK　マジカルキュート』


　　イラスト：ミニカ


　　定価：1,980円（税込）


　　発売日：2025年11月13日


　　判型：284×190mm／30ページ


　　ISBN：978-4-88574-8608






【ご購入はこちらから】

・Amazon：


　『メイクアップぬりえBOOK　ときめき★メルヘン』　


　　　　https://www.amazon.co.jp/dp/4885744601/


　『NEW メイクアップぬりえBOOK　スイートジュエル』　


　　　　https://www.amazon.co.jp/dp/488574850X/


　『メイクアップぬりえBOOK　マジカルキュート』


　　　　https://www.amazon.co.jp/dp/4885748607/



・楽天ブックス：


　『メイクアップぬりえBOOK　ときめき★メルヘン』　


　　　　https://books.rakuten.co.jp/rb/17518762/


　『NEW メイクアップぬりえBOOK　スイートジュエル』　


　　　　https://books.rakuten.co.jp/rb/18070842/


　『メイクアップぬりえBOOK　マジカルキュート』


　　　　https://books.rakuten.co.jp/rb/18371587/