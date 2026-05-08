旧古河庭園（西ケ原1-27-39）で、約100種200株の春バラが見頃を迎えた。 快晴に恵まれたこの日、英国王朝風の洋館の前に広がる洋風庭園では、赤やピンク、純白、オレンジなど色彩豊かに咲き誇る美しいバラと、庭園を包み込む甘く豊かな香りに多くの来園者が魅了されていた。 入園料は一般150円、65歳以上は70円（小学生以下及び都内在住・在学の中学生無料）。開園時間は、午前9時～午後5時（入園は午後4時30分まで）。5月9日（土）、10日（日）、15日（金）～17日（日）は午前8時開園。

旧古河庭園（西ケ原1-27-39、JR上中里駅徒歩7分・駒込駅12分、東京メトロ西ヶ原駅徒歩7分）は、土地の高低差を活かし、建物から庭へと続く連続性を重視し三段構造に設計されている。そのため、約100種類200株のバラが色鮮やかに咲き誇る庭園内から洋館に目を向けると、重厚な石積みの洋館と美しく調和するバラを鑑賞することができ、非日常的な空間を味わえる。 園内のバラ＊1は、ビタミンカラーが目を引く『インカ』や、素晴らしい芳香とアンニュイなカラーに整った花形が特徴の『ブルー・ライト』、ときめく恋が連想されるローズピンク色の『恋心』、クリーム色とアプリコット色の組み合わせが珍しい優しい色彩の『琴音』、高貴でゴージャスな雰囲気を醸し出す紫色の『紫雲』も開花し、カメラを持った来場者で賑わっていた。 快晴に恵まれたこの日、見頃を迎えたバラを一目見ようと多くの人が訪れ、英国王朝風の洋館の前に広がる赤やピンク、純白、オレンジなど色鮮やかに咲くバラを一輪一輪じっくりと観て回り、洋館を背景に大輪のバラを写真に収める人など、思い思いに楽しんでいた。 熱心にバラを見ていた千葉在住の60代の女性は「20年前に来た時より、見せ方が工夫されていて楽しい。ブルー・ムーンを家で育てていたので、今日また見ることができてよかった。バラの花の香りが好きなので、来ることができてよかった。」と笑顔で語ってくれた。 同園では6月30日（火）まで春のバラフェスティバルを開催しており、「春バラの音楽会」や「春バラの人気投票」等も行われる。また、今年度は期間中、春バラの音楽会を２回開催予定。5月23日（土）にはフルートデュオと6月21日（日）にはマーチングバンドの演奏が、洋館横芝生広場で午後0時と午後3時（各回約30分）に披露される（雨天中止）。期間中の午前10時～午後4時30分には臨時売店にてバラ関連のグッズや、暑い季節にぴったりのジェラート等の販売も予定している。（販売日は公式HPをご確認ください。）

入園料

一般：150円、65歳以上：70円 ※小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料

＊1 園内のバラ

ヨハネ・パウロ・2世（白色・米）、スブニール・ドゥ・アンネフランク（オレンジ色・ベルギー）、シャルル・ドゥ・ゴール（紫色・仏）、ミスター・リンカーン（赤色・米）、ヘルムット・シュミット（黄色・独）など歴史上の人物の名が付いたもの。その他、クリスチャン・ディオール（赤色・仏）、プリンセス・オブ・ウェールズ（白色・英）、万葉（オレンジ色・日）、ピンク・ピース（ピンク色・仏）、ブルー・ムーン（藤色・独）、インカ（黄色・独）、恋心（ピンク色・日）、ブルー・ライト（紫色・日）、琴音（アプリコット色・日）、紫雲（紫色・日）など

お問い合わせ

旧古河庭園サービスセンター 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-27-39 電話：03-3910-0394