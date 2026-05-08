株式会社アイエムジーベース(本社：韓国・京畿道、代表取締役：カン・ドンヒョク)が展開する動画編集アプリVDITでは、2026年5月4日に実施したv4.0.0アップデートにより、新機能「AI顔検出自動モザイク機能」を追加いたしました。





本機能は、動画クリップ内の顔を自動で検出し、該当領域にモザイクを自動適用できるよう設計されています。これにより、複数人が登場するシーンでも、顔ごとにモザイク範囲を個別に設定・調整する手間を軽減し、より簡単かつスムーズに顔ぼかし編集を行うことが可能です。





「VDIT」AI顔検出自動モザイク機能

「VDIT」AI顔検出自動モザイク機能

今回のアップデートの特長は、顔検出とフレーム単位のトラッキング技術を組み合わせることで、動いている顔にもモザイクを自動適用できる点です。ユーザーがモザイクメニューから「AI顔検出」を選択すると、指定した区間内の顔を自動で検出し、検出された顔に即時モザイクが適用されます。





また、適用範囲を拡張した場合でも、新たに検出された顔に対して既存のモザイクスタイルがそのまま反映されます。モザイクの種類、ぼかし強度、サイズなどの設定は一括で適用されるため、一貫性のある編集が可能です。





また、編集プロセスの簡素化により、ユーザーの利便性を向上させました。検出されたターゲットボックスを選択することで、各顔ごとのモザイク適用のオン／オフを簡単に切り替えることが可能です。さらに、動画再生中やタイムライン操作中にはターゲットボックスUIが自動的に非表示となり、仕上がりをより直感的に確認できる設計となっています。





本機能は、複数人が登場するVlogやイベント記録、インタビュー動画など、さまざまなコンテンツで活用いただけます。特にカフェや街中、旅行先、イベント会場など、第三者が自然に映り込むシーンにおいて、顔の位置が変化する場面や、短いカットが続く場面での編集負担を軽減します。





円形・ハート・ピクセル・ダストなど、選べる多彩なスタイル

モザイクスタイルは、円形・ハート・ピクセル・ダストなど、さまざまなオプションから選択可能です。1つのモザイク設定内で共通のスタイルを維持したまま、必要な顔にのみ適用のオン／オフを素早く切り替えることができるため、複数人が登場するシーンでも一貫した編集フローを保つことができます。





ぼかしやサイズを調整して、より自然なモザイクに

ぼかしの強度やサイズはモザイク単位で調整可能であり、シーンや編集目的に応じて、より自然な仕上がりを実現できます。





VDITの開発担当者は「顔ぼかし編集はさまざまなシーンで必要とされる一方で、位置を手動で合わせるなどの繰り返し作業が発生しやすい領域でした。今回のアップデートでは、こうした工程の簡素化に注力しました。今後もモバイル環境において、ユーザーが複雑な操作を行うことなく、直感的に編集を完結できる機能開発を進めてまいります」とコメントしています。









【VDITについて】

VDITはiOS向けの動画編集アプリで、カット編集、エフェクト適用、BGM追加、テロップ作成など、さまざまな編集機能をモバイル環境で提供しています。株式会社アイエムジーベースはモバイル動画編集サービスを展開しており、VDITを通じてユーザーの編集体験を拡張する機能アップデートを継続的に行っています。









■ VDIT

公式ホームページ

https://vditapp.com/





公式ダウンロード

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