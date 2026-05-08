平成女子の宝物が令和に帰ってくる！「ほっぺちゃん」×平成ファンシーキャラクターズ平成仲仔POP UP SHOPを大丸東京店で開催

メモリーテックつくば株式会社

メモリーテックつくば株式会社 インタラクティブコンテンツ事業部 サン宝石（本社：茨城県筑西市、代表取締役社長：鈴木伸也）は、サン宝石発の人気キャラクター「ほっぺちゃん」と、平成ファンシーキャラクターによるコラボレーションPOP UP SHOP「ほっぺちゃん×平成ファンシーキャラクターズ 平成仲仔(ハート)POPUP」を、2026年5月28日（木）から6月9日（火）まで、大丸東京店11階催事場で開催される「平成ときめき展 うちらのヘイセイおかえりなさい！in東京」ときめきマーケット内にて開催いたします。

昭和末期から平成にかけて、全国の女子小中学生の心をときめかせてきたファンシー雑貨文化。

その象徴のひとつであるサン宝石の「ほっぺちゃん」が、株式会社カミオジャパンの『ぷくぷくあわわちゃん』『ハッピーマーチ』、株式会社クラックスの『なっとうちゃん』とコラボレーションを実現します。

ほっぺちゃん×平成ファンシーキャラクターズ 平成仲仔(ハート)POPUP

「サン宝石のカタログを眺めていた」

「友だちとおそろいで集めていた」

「おこづかいで買う小さな宝物だった」

そんな平成の記憶を持つ世代には懐かしく、平成レトロやY2Kカルチャーに親しむ若い世代には新鮮に映る、世代を超えた平成かわいいの再会企画です。

平成カルチャーの記憶を呼び起こす、注目のコラボ企画

今回のPOP UP SHOP最大の見どころは、サン宝石の人気キャラクター「ほっぺちゃん」と、平成ファンシーキャラクターズによるコラボレーションです。

会場では、株式会社カミオジャパンの『ぷくぷくあわわちゃん』『ハッピーマーチ』、株式会社クラックスの『なっとうちゃん』とのコラボ商品を販売いたします。

ほっぺちゃんならではの、しぼり出しによるぷっくりとした立体感や愛らしさに、各キャラクターの個性的な世界観が融合。

懐かしさと新しさが同居する、ここでしか出会えない限定感のあるアイテムを展開します。

大丸神戸店に引き続き、東京会場でもコラボ商品を販売。

平成ファンシーキャラクターが世代を超えて再び出会う、希少性の高い企画として注目を集めそうです。

販売予定商品（一例）

懐かしいのに、今っぽい、平成を代表するキラキラ雑貨が大集結

- スーパークリアぷくぷくあわわちゃん ほっぺちゃんオブジェ 1,540円（税込）- 仲良しぷくぷくあわわちゃん ほっぺちゃんめじるしチャーム 1,760円（税込）- ハッピーマーチ ほっぺちゃんめじるしチャーム（うさぎさん・ねこさん） 各1,100円（税込）- なっとうちゃん ほっぺちゃんめじるしチャーム 1,100円（税込）- ブラインドホログラムステッカー 全9種 220円（税込）スーパークリアぷくぷくあわわちゃん ほっぺちゃんオブジェ \1,540仲良しぷくぷくあわわちゃん ほっぺちゃんめじるしチャーム \1,760ハッピーマーチ ほっぺちゃんめじるしチャーム（うさぎさん・ねこさん）各\1,100なっとうちゃん ほっぺちゃんめじるしチャーム \1,100ブラインドホログラムステッカー 全9種 \220

本イベントでは、コラボ商品だけでなく、サン宝石を代表する人気商品「ほっぺちゃん」関連アイテムも多数登場します。

今回初販売となる、韓国限定発売のシール「CANDY BONBON STICKER」をはじめ、アニメ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』関連グッズ、平成のかわいいを語るうえで欠かせない雑貨文化を感じられるラインアップを取りそろえます。

また、懐かしの元祖ほっぺちゃんも販売予定です。平成当時、サン宝石のカタログやイベントを通じてほっぺちゃんに親しんだ世代にとっては、当時の記憶を呼び起こすきっかけに。

一方で、平成レトロやY2Kカルチャーを新鮮に楽しむ若い世代にとっては、新たなかわいいとの出会いの場となります。

※売切れの際はご容赦ください。

※写真は展開のイメージです。

2026年5月5日で16周年。「ほっぺちゃん」とは

韓国限定「CANDY BONBON STICKER」 各\660アニメ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』 各\1,100一番の人気商品。元祖ほっぺちゃん

「ほっぺちゃん」は、2010年にスイーツのデコレーションをヒントに誕生した、サン宝石のオリジナルキャラクターです。

クリームのようにしぼり出された形状と、ひとつひとつに個体差のある表情やデザインが特徴で、自分だけのキャラクターとしてティーン女子を中心に人気を集めました。

サン宝石のカタログやイベントを通じて全国に広がり、平成の女子小中学生カルチャーを象徴するキャラクターのひとつとして親しまれてきました。

そして2026年5月5日、「ほっぺちゃん」は誕生16周年を迎えました。

開催概要

お問い合わせ先

1人1人手づくりされるほっぺちゃん- イベント名：ほっぺちゃん×平成ファンシーキャラクターズ 平成仲仔(ハート)POPUP（平成ときめき展 うちらのヘイセイおかえりなさい！in東京 ときめきマーケット内）- 開催期間：2026年5月28日（木）～6月9日（火）- 営業時間：10:00～20:00 ※最終日は16:30まで- 会場：大丸東京店 11階 催事場 物販スペース（東京都千代田区丸の内1-9-1）

メモリーテックつくば株式会社インタラクティブコンテンツ事業部 サン宝石

事業概要：「サン宝石」「ほっぺちゃん」の2大コンテンツを活かした製造・販売・販促・ライセンス事業を展開

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