【Atelier LILIUM】「平尾アウリの描く女の子展～Girls, by Auri Hirao」が6月5日～17日に開催決定！【百合ブックカフェ】

株式会社LILIUM「平尾アウリの描く女の子展～Girls, by Auri Hirao」

百合作品特化のイベント展示会「百合展」の企画運営を行う株式会社LILIUM（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤田英樹、以下「LILIUM」）は、常設の百合ブックカフェ「Atelier LILIUM」（アトリエール・リリウム）初の特別企画展として、人気漫画家・平尾アウリとコラボレーションした「平尾アウリの描く女の子展～Girls, by Auri Hirao」を、2026年6月5日（金）から6月17日（水）まで開催することを決定しました。

「女の子」や女性同士の関係性をテーマにした作品を多数発表し、多くのファンに支持されている人気漫画家・平尾アウリ。2017年から「百合展」でコラボレーションしてきたLILIUMが、10周年を記念してオープンする常設の百合ブックカフェ「Atelier LILIUM」初の特別企画展として、「平尾アウリの描く女の子展～Girls, by Auri Hirao」を2026年6月5日（金）～17日（水）に開催することが決定しました。

本展では、平尾アウリのこれまでの作品から「女の子」の描写がある作品を中心に、LILIUMが選りすぐった原画が展示されます。本展のために特別に描き下ろししたイラストも制作されました。さらに、2026年6月6日（土）には平尾アウリによるサイン会とライブドローイングも予定されています。

⚫︎「平尾アウリの描く女の子展」3つのポイント

１.鑑賞-原画と描き下ろしイラストの展示

２.交流-サイン会＆ライブドローイング

３.収集-描き下ろしイラストグッズ＆ノベルティ

１.鑑賞-原画と描き下ろしイラストの展示

代表作『推しが武道館いってくれたら死ぬ』（徳間書店）をはじめ、『まんがの作り方』（徳間書店）、『女子には歴史がありまして』（KADOKAWA）、『青春の光となんか』（竹書房）、『ネオンフィッシュ』（祥伝社）他から厳選した原画／複製原画が展示されます。さらに本展のために特別に描き下ろされたイラストの原画の展示や、関連書籍も設置されます。平尾アウリの描く「女の子」の世界を、原画とともにじっくりと味わえる展示空間が広がります。

２.交流-サイン会＆ライブドローイング

2026年6月6日（土）に、平尾アウリによるサイン会およびライブドローイングイベントが実施されます。14時／17時の2部制、各回30名・合計60名様限定の事前抽選制で、本日から2026年5月21日まで申込を受け付けています。詳細は応募フォームからご確認ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177022/table/2_1_f6fa7b865be9224636a9797114a3386a.jpg?v=202605080551 ]

※描き下ろしイラストの複製イラスト色紙（1点）に平尾アウリ先生のお名前をサインしていただきます。

３.収集-描き下ろしイラストグッズ＆ノベルティ

本展のために平尾アウリが特別に描き下ろししたイラストがあしらわれたオリジナルグッズが店頭・オンラインで販売される予定です。また、店舗のご利用のお客様に向けて、描き下ろしイラストを使用したオリジナルコースターを数量限定で配布することも決定しています（無くなり次第終了）。詳細なグッズラインナップは公式サイトおよび公式Xアカウントで随時発表されます。

⚫︎Fun to Cast（旧：エルタマ）によるお祝い企画

「会場にいても、遠くにいても。ファン一人ひとりが大事なその日を完成させる『彩り』になる」を合言葉に、ファンとイベント主催者を繋ぐ「Fun to Cast」との連携企画も決定しました。本展示会をファンの皆様と共に盛り上げるため、平尾アウリ先生へのお祝いの気持ちを贈りたい方はチェックしてみてください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177022/table/2_2_eebbff5dfafc24e52d614ebb6ba41119.jpg?v=202605080551 ]

⚫︎平尾アウリ・プロフィール

「平尾アウリの描く女の子展～Girls, by Auri Hirao」描き下ろしイラスト(C) 平尾アウリ

岡山県倉敷市出身。2007年に第2回龍神賞＜銀龍賞＞を受賞。受賞作『まんがの作り方』がそのまま「COMICリュウ」（徳間書店）で連載化され、コミックス全8巻の人気作品となる。2015年～2025年に同誌で連載した『推しが武道館いってくれたら死ぬ』（全12巻）はアニメ化、ドラマ化、映画化に続き、2026年に舞台化。歌舞伎町を舞台にしたオムニバス『ネオンフィッシュ』（祥伝社）も好評発売中。

Xアカウント：https://x.com/h_auri

⚫︎開催概要

・名称 ：平尾アウリの描く女の子展

・会期 ：2026年6月5日（金）～6月17日（水）※木曜定休

※6月6日（土）はサイン会&ライブドローイングの当選者様のみご来場いただけます

・会場 ：Atelier LILIUM（アトリエール・リリウム）

東京都豊島区東池袋1丁目19-10 太陽ビル地下1階

・営業時間 ：13:00～20:00

・入場料 ：店舗利用料に準じる

・公式サイト ：https://www.atelier-lilium.jp

・公式X ：https://x.com/Atelier_LILIUM

⚫︎Atelier LILIUMについて

国内最大級となる4,000冊超の百合作品を蔵書する常設の百合ブックカフェ。2016年に始まった「百合展」10周年を記念して、2026年5月に池袋にオープン。展示・サイン会・トークイベントなど、百合に特化したリアルイベントの拠点として展開している。

【お問い合わせ】

Atelier LILIUM

PR事務局

担当：6AM合同会社 藤代あゆみ

※連絡先はPRTIMESメディアユーザー限定エリアからご確認ください。