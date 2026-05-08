【バンビシャス奈良】上田清 大和郡山市長 表敬訪問

株式会社バンビシャス奈良左から、加藤真治代表取締役、上田清市長、植田碧羽選手、古牧昌也選手

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加藤真治代表取締役、#7 古牧昌也選手、#15 植田碧羽選手が、2025-26シーズンを終えたことをお伝えするため、上田清 大和郡山市長を表敬訪問いたしました。



上田市長には、「昨シーズン、プレーオフまであと1勝というところまでいかれたので期待の大きいシーズンでしたけど、少ない人数のチームスポーツで、けが人が出てしまうとそれをカバーするのはなかなか大変な苦労だったと思います」と労いの言葉をいただきました。また、「今シーズンはいったん立ち止まる年やったのかなと思ったりしますけど、来シーズンはジャンプの年になると思うので、後ろを向いていてもしょうがないから、希望を持ってがんばってください」と激励もいただきました。



ご報告と歓談の後には、今シーズン植田選手が試合で着用したユニフォームを、上田市長にお贈りいたしました。

植田選手のユニフォームを上田市長にお贈りしました。