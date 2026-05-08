カバー株式会社が送るNEW PROJECT「mekPark」始動！

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、新たなタレント育成プロジェクト「mekPark」を始動いたします。

■「mekPark（メクパーク）」とは

mekParkとは、練習生とディレクターが1つのユニットとして活動し、共にプロデビューを目指す新しい形の育成プロジェクトです。

・特設サイトはコチラ

https://mekpark.com/pre-debut1/

■活動について

練習生3名とディレクター1名が「1つのユニット」となり展開されます。

活動期間は最長で2年。才能が認められれば、期間を待たずに早期デビューを掴み取る可能性もあります。 一方で、期限内に基準に届かなかった場合、正式デビューへの物語はそこで幕を閉じます。

「限られた時間」を全力で駆け抜ける、今この瞬間にしか見られない輝きを刻み込んでください。

■「mekPark」への想い

プロへの道は、以下の3つの多角的な指標によって切り拓かれます。

原則として、切磋琢磨し合う「ユニット単位」での昇格を目指します。

信頼（運営審査） ： ガイドライン遵守、誠実な活動姿勢、スキルの向上

熱量（活動データ）：視聴数、同時接続数、二次創作(UGC)の盛り上がり

意思（ファン支持）： ホロプラス等でのアンケート結果

特に「意思（ファン支持）」を審査の最大比重としており、皆様の「このユニットを、このタレントを見続けたい」という純粋な想いが合否を左右します。

■練習生について

二つのユニットが順次活動開始予定！

練習生のシルエットを公開いたします。

続報をおまちください！

・特設サイトはコチラ

https://mekpark.com/pre-debut1/

■今後の展開について

今後も随時オーディションなどを行い、練習生の募集を行う予定です。

募集開始タイミングなどは、mekPark公式Xで告知予定となりますので、mekPark公式Xをフォローの上、続報をお待ちください。

・mekPark公式Xアカウント

https://x.com/mekParkOfficial

■会社概要

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。

カバー株式会社コーポレートサイト：https://cover-corp.com/

■本件に関するお問い合わせ

カバー株式会社 広報PR担当

メールアドレス：pr@cover-corp.com