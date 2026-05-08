カバー株式会社が送るNEW PROJECT「mekPark」始動！
カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、新たなタレント育成プロジェクト「mekPark」を始動いたします。
■「mekPark（メクパーク）」とは
mekParkとは、練習生とディレクターが1つのユニットとして活動し、共にプロデビューを目指す新しい形の育成プロジェクトです。
・特設サイトはコチラ
https://mekpark.com/pre-debut1/
■活動について
練習生3名とディレクター1名が「1つのユニット」となり展開されます。
活動期間は最長で2年。才能が認められれば、期間を待たずに早期デビューを掴み取る可能性もあります。 一方で、期限内に基準に届かなかった場合、正式デビューへの物語はそこで幕を閉じます。
「限られた時間」を全力で駆け抜ける、今この瞬間にしか見られない輝きを刻み込んでください。
■「mekPark」への想い
プロへの道は、以下の3つの多角的な指標によって切り拓かれます。
原則として、切磋琢磨し合う「ユニット単位」での昇格を目指します。
信頼（運営審査） ： ガイドライン遵守、誠実な活動姿勢、スキルの向上
熱量（活動データ）：視聴数、同時接続数、二次創作(UGC)の盛り上がり
意思（ファン支持）： ホロプラス等でのアンケート結果
特に「意思（ファン支持）」を審査の最大比重としており、皆様の「このユニットを、このタレントを見続けたい」という純粋な想いが合否を左右します。
■練習生について
二つのユニットが順次活動開始予定！
練習生のシルエットを公開いたします。
続報をおまちください！
・特設サイトはコチラ
https://mekpark.com/pre-debut1/
■今後の展開について
今後も随時オーディションなどを行い、練習生の募集を行う予定です。
募集開始タイミングなどは、mekPark公式Xで告知予定となりますので、mekPark公式Xをフォローの上、続報をお待ちください。
・mekPark公式Xアカウント
https://x.com/mekParkOfficial
■会社概要
■カバー株式会社について
カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。
カバー株式会社コーポレートサイト：https://cover-corp.com/
■本件に関するお問い合わせ
カバー株式会社 広報PR担当
メールアドレス：pr@cover-corp.com