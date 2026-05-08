丸井グループが「Dow Jones Best-in-Class Index」にて金融サービスセクターで日本1位を獲得しWorld Indexの構成銘柄に8年連続で選定

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区､代表取締役社長：青井 浩）は、このたび、世界的な 株式指数である「Dow Jones Best-in-Class Indices」のうち、社会的責任投資（SRI）※ 株式指数である「Dow Jones Best-in-Class World Index」の構成銘柄に8年連続で選定されました。当社グループは、金融サービスセクターにおいて世界第7位の評価で、昨年に引き続き上位10位以内にランクインしました。あわせてアジアパシフィック地域にて構成される「Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index」の構成銘柄にも、9年連続で選定されました。

「Dow Jones Best-in-Class Indices」とは

「Dow Jones Best-in-Class Indices」は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社のサステナビリティに関する世界的な株式指数で、「経済・環境・社会」という3つの分野にわたる持続可能性評価基準をもとに評価された企業が選定されます。

「Dow Jones Best-in-Class World Index」とは

世界の主要企業を対象にした指数で、317社（日本企業35社、日本の金融サービス企業では2社）が選定されました。

「Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index」とは

アジア太平洋地域の主要企業を対象にした指数で、今年度は162社（日本企業76社）が選定されました。

※社会的責任投資（SRI）

投資をする際に、従来の財務分析による投資基準に加え、環境・社会・コーポレートガバナンスといった企業の社会的責任も重視して投資をする方法のこと

当社グループは、GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）がESG投資運用にあたり採用した6指数「FTSE JPX Blossom Japan Index」､「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」、「MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」、「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」、「S＆P/JPXカーボン・エフィシェント指数」、「Morningstar 日本株式 ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数（除くREIT）」すべてに選定されております。

あわせて、責任投資の世界的な代表指標である「FTSE４Good Index Series（フッツィー・フォー・グッド・インデックス・シリーズ）」の構成銘柄にも採用されています。

当社グループは、適切な情報開示を通じてステークホルダーの皆さまとの対話をさらに建設的なものとすることをめざしており、その対話の土台となる情報を「ESGデータブック」と「IMPACT BOOK」として毎年発行し、開示しております。

「ESGデータブック」では、ESGに関するパフォーマンスデータを詳細に記載、「IMPACT BOOK 2025」では、当社がめざす「『好き』が駆動する経済」の具体的戦略とインパクト実現に向けた道筋を説明しております。

当社グループでは、これまでの小売・フィンテック・共創投資による三位一体ビジネスから、フィンテックを中心とした「『好き』を応援するビジネス」へ転換することで、「インパクトと利益の二項対立を乗り越える」というビジョンを実現していきます。

お客さま、株主・投資家の皆さま、社員、お取引先さま、地域・社会の皆さま、そして将来世代の皆さまという、6つのステークホルダーの重なり合う「利益」と「しあわせ」の調和と拡大し、ステークホルダー価値向上をめざしてまいります。

※1：https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/blossom-japan

※2：THE INCLUSION OF MARUI GROUP CO., LTD. IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICEMARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT OR PROMOTION OF MARUI GROUP CO., LTD. BY MSCI OR ANY OF ITS AFFILIATES. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES.

【関連資料】

「ESGデータブック」

・日本語版：https://pdf.0101maruigroup.co.jp/sustainability/pdf/esg/esg2025.pdf

・英語版：https://pdf.0101maruigroup.co.jp/en/sustainability/pdf/esg/esg2025_en.pdf

「IMPACT BOOK 2025」（丸井グループの「インパクト」に対する取り組み掲載）

・日本語版：https://pdf.0101maruigroup.co.jp/ir/pdf/impactbook/2025/impactbook2025_all.pdf

・英語版：https://pdf.0101maruigroup.co.jp/en/ir/pdf/impactbook/2025/impactbook_all.pdf

■ 丸井グループの概要

商号：株式会社 丸井グループ

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代表電話：03（3384）0101

URL：https://www.0101maruigroup.co.jp

代表取締役社長：青井 浩

おもな関連会社：(株)エポスカード、(株)丸井、(株)エムアンドシーシステム ほか