株式会社BLASTは西日本シティ銀行様より「人的資本経営支援書」を交付されました。

株式会社BLAST

株式会社BLAST(本社：山口県宇部市、代表取締役：野村洵司、以下「当社」)は、このたび株式会社西日本シティ銀行様(本店：福岡県福岡市、)より、「人的資本経営支援書」を交付されましたことをお知らせいたします。

本支援書の交付は、当社が掲げる「山口県を創る」という経営理念のもと、地域社会の持続的発展と社員一人ひとりの成長を経営の中核に据える経営姿勢が高く評価されたものです。今後、西日本シティ銀行様の伴走支援のもと、人的資本経営のさらなる高度化に取り組んでまいります。

■ 代表取締役メッセージ

このたび、西日本シティ銀行様より人的資本経営支援書を交付いただいたことは、当社にとって極めて意義深いものであります。

当社は2017年の設立以来、解体事業を起点に、産業廃棄物・不動産・建築・アスベスト除去へと事業領域を拡大し、現在では宇部本社をはじめ、美祢・山口・福岡・東京の5拠点で事業を展開するまでに成長いたしました。この成長を支えてきたのは、紛れもなく当社で働く社員一人ひとりの力であります。

人材は「コスト」ではなく、企業価値を創造する最大の「資本」であるという信念のもと、私たちは今後、採用・育成・働き方改革・健康経営のあらゆる側面において、業界の常識を超える投資を行ってまいります。

地域から全国へ、そして次の世代へ。BLASTは「人」を起点とした事業成長を通じて、山口県、ひいては日本社会に貢献する企業を目指してまいります。

株式会社BLAST 代表取締役 野村洵司

■ 当社における人的資本経営の取り組み

1. 戦略的な人材投資と組織開発

当社は5事業部・5拠点体制を支える多様な人材ポートフォリオの構築に向け、解体技術者、建築士、宅地建物取引士、産業廃棄物処理責任者、アスベスト診断士など、各専門領域における有資格者の継続的な採用と育成を推進してまいります。

2. 多拠点展開を活かしたキャリアパスの提供

宇部本社・美祢・山口・福岡・東京の5拠点体制を活かし、社員のキャリア志向に応じた配置・異動を可能とするキャリアパス制度の構築を進めます。地方創生と全国展開の両立を実現する組織づくりを目指します。

3. 業界変革を担う次世代リーダーの育成

建設・解体業界はデジタル化・自動化の波を迎えており、当社はドローン測量、AI見積もり、IoT現場管理などの先進技術を積極導入しています。これらを担う次世代リーダー層の育成に向け、外部機関との連携を含めた専門教育プログラムの整備を進めてまいります。

4. 健康経営と安全文化の徹底

建設・解体現場における労働災害ゼロを最重要経営課題と位置付け、健康診断の充実、メンタルヘルスケアの強化、安全衛生教育の徹底を継続実施しています。社員が心身ともに健康で長く活躍できる職場環境の実現を経営の根幹といたします。

5. ダイバーシティ&インクルージョンの推進

建設業界における女性活躍、若手登用、シニア層の経験活用、外国人材の受け入れなど、多様な人材が能力を最大限に発揮できる組織文化の醸成に取り組みます。

6. 公正な処遇とエンゲージメント向上

業界水準を上回る賃金水準の維持、役割と成果に応じた評価制度、社員の意見が経営に反映される組織運営を通じて、従業員エンゲージメントの継続的向上を図ります。

事業内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72483/table/11_1_8fe3f899ef45854e7a45dbcb7c759af8.jpg?v=202605080251 ]

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社BLAST 広報担当

住所：〒759-0122 山口県宇部市大字吉見970-7

TEL：0836-62-2243 FAX：0836-62-1443

Email：company@blast-incorporated.com