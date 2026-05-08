日本を代表する祭礼の一つ「三社祭」をENGAWA ASAKUSAで楽しむ！日本全国のクラフトビール・日本酒など、期間限定で特別なアルコール＆ノンアルコールメニューを提供。

ENGAWA株式会社

日本の美とアイデアを体験できる複合ストア「ENGAWA ASAKUSA（エンガワ アサクサ）」は、5月15日(金)・16日(土)・17日(日)開催される「三社祭（さんじゃまつり）」の期間中、日本全国のこだわりのクラフトビールや日本酒、定番の“お茶”をテーマにしたアルコールメニューをはじめ、季節や期間限定のノンアルコールメニューを取り揃えた特別メニューを提供します。東京最大級の祭りの熱気を、日本らしいドリンクを片手に味わえる、3日間限定の特別な空間をご提供します。

「三社祭」は、東京・浅草の浅草神社で毎年5月の第3金・土・日曜に開催される祭礼で、3日間で約180万人の人出となる、日本を代表するお祭りです。約100基もの町内神輿と、3基の本社神輿が浅草の町を練り歩く、勇壮かつ華やかな神輿渡御が見どころです。

「三社祭」の期間中、ENGAWA ASAKUSAが面する＜馬道通り＞は歩行者天国となり、15日の「大行列」では神輿の渡御（とぎょ）のルートにもなっています。

日本全国のドリンクを楽しみながら、「三社祭」の賑わいも堪能できる、1年に一度のこのタイミングに、是非ENGAWA ASAKUSAにお越しください。

■祭り期間中のおすすめメニュー

ENGAWA ASAKUSAのカフェ・バーでは、定番の“お茶”をテーマにしたアルコールメニューをはじめ、クラフトコーラやノンアルコールドリンクなど、祭りと合わせて楽しめるメニューをご用意しています。

＜アルコール＞

＜ノンアルコール・ソフトドリンク＞

食べ歩きにも！おすすめフードメニュー

- 愛媛県松山市にある道後温泉の地ビール「道後ビール」日本最古の歴史を誇る名湯「道後温泉」の地ビール『道後ビール』。『ヴァイツェン』、『湯あがりIPA』、『ケルシュ』の全3種。清酒造りの技が光る、味わい、香りをお楽しみいただけます。全3種、715円～770円- 日本酒「KURA ONE(R) (クラワン)」1本180ml「七冠馬」や新商品の「幸姫」など、全8種！店内で楽しめる「飲み比べセット」もご用意しています。全8種、1本180ml、660円～1400円- ほうじ茶ハイボール淹れたての香り高いほうじ茶で割った、すっきりとした味わいの和風ハイボール。【ENGAWA ASAKUSAオリジナル商品】1,100円- オリジナルカクテル「白桃緑茶」濃厚な白桃リキュールを水出し緑茶で割った一杯 。白桃の甘みと緑茶の渋みが調和し、スッキリとお楽しみいただけます。【ENGAWA ASAKUSAオリジナル商品】990円「道後ビール」全3種日本酒「KURA ONE(R) (クラワン)」ほうじ茶ハイボール【ENGAWA ASAKUSAオリジナル商品】オリジナルカクテル「白桃緑茶」【ENGAWA ASAKUSAオリジナル商品】- 三重県伊勢市発「イセカルダモンコーラ」、「イセポメロモヒート」・「イセカルダモンコーラ」三重県産のマイヤーレモンや、「スパイスの女王」カルダモンなど十数種類の厳選スパイスをブレンドした、クラフトコーラ。・「イセポメロモヒート」お酒が飲めない方でもモヒートの爽快感を楽しめる、柑橘が香るノンアルコールドリンク。各550円- 「高知土佐山ゆずスカッシュM」、「高知土佐山ジンジャーエール辛口M」無農薬栽培の土佐山産ゆずを皮ごと丸搾りして使用。ジンジャーエールは、高知県土佐山産の有機生姜をたっぷりと使用し、赤唐辛子のスパイスがピリッと効いた、生姜の旨みをまるごと味わえます。各287円- 煎茶ライムソーダライムと煎茶の旨みが染み渡る爽快な一杯。夏季限定メニューです。【ENGAWA ASAKUSAオリジナル商品】イートイン 880円、テイクアウト 864円三重県伊勢市発「イセカルダモンコーラ」、「イセポメロモヒート」「高知土佐山ゆずスカッシュM」、「高知土佐山ジンジャーエール辛口M」煎茶ライムソーダ【ENGAWA ASAKUSAオリジナル商品】- 「四万十の鮎 ガーリックオイル煮」8大アレルゲン不使用、四万十川の伏流水で育てられた鮎を、ニンニクと唐辛子を効かせた「ガーリックオイル煮」。ガツンとワイルドな味わいの缶詰は、お酒のお供に最高です。980円- 「四万十ポークの塩胡椒焼き」8大アレルゲン不使用、肉の旨味が特徴の四万十ポークの「塩胡椒焼き」を缶詰に。素材の味を引き立つ、お酒のつまみピッタリの逸品です。730円- 食べ歩きにピッタリの溶けないアイス「くずバー」株式会社三秀堂（神奈川県）日本に古くから伝わる食材「葛」を使った、和菓子のアイスバー。カラフルで鮮やかな見た目、これまでのアイスバーにはないような「シャリッ」「もちっ」っとした食感の新感覚スイーツです。主原料が「葛」なので、常温でも液状に溶けだすことがなく、浅草観光のお供におすすめです。5月17日(日)までの限定商品。全7種、349円 ※宇治抹茶のみ389円「四万十の鮎 ガーリックオイル煮」「四万十ポークの塩胡椒焼き」食べ歩きにピッタリの溶けないアイス「くずバー」

■ 「三社祭（さんじゃまつり）」とは

浅草神社の氏子四十四ヶ町を中心に五月の第三土曜日を基点とした金・土・日曜日に行われ、江戸風情を残しつつ勇壮且つ華やかな神輿渡御を主として、三日間に亘り約百八十万人の人出を数える日本を代表する祭礼の一つです。

江戸風情の残る下町浅草が1年でもっとも活気付くと云われ、東京の初夏を代表する風物詩の一つになっています。（浅草神社公式サイトより引用）

詳細は以下をご参照ください。

https://asakusajinja.jp/sanjamatsuri/

写真提供：台東区

■ 日本の美とアイデアを体験できる複合ストア「ENGAWA ASAKUSA（エンガワ アサクサ）」について

「世界と未来へつなぐ--日本の美とアイデアの発信拠点」をコンセプトに、全国400点以上の逸品を揃えたセレクトショップと、佐賀の茶農家監修のカフェ・バーを併設。店舗は浅草駅から徒歩 3 分、浅草寺から徒歩 2 分という好立地に位置し、世界中から訪れる観光客を迎えます。

日本の美とアイデアを体験できる複合ストア「ENGAWA ASAKUSA（エンガワ アサクサ）」- 店舗名称：「ENGAWA ASAKUSA」- 住所：東京都台東区浅草2-1-16 藤田ビル1階- 電話番号：03-5830-7480- メールアドレス：engawa_asakusa@engawa.global- アクセス：浅草駅徒歩3分- 営業時間：11:00～19:30（Lo.19:00）- 定休日：水曜日- オープン日：2025年10月19日(日)- webサイト：https://store.engawa.global- SNS/instagram：https://www.instagram.com/engawa_asakusa/- LINE 公式アカウント（日本語ONLY）：https://line.me/R/ti/p/@266sinps- Google Map リンク：https://maps.app.goo.gl/sAkm6wwTUX5WSquM8?g_st=ipc

●「ENGAWA ASAKUSA」の店舗詳細は、2025年10月17日に配信したリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000224.000017308.html

■ 運営会社：ENGAWA株式会社について

日本の価値ある対象を世界の人々に最適に伝え、多くの外国人と日本人が共感し、感動するシーンを創出し続けるマーケティング会社。1970年の発行から50年以上の歴史を持つ英字メディア「Tokyo Weekender」の運営、外国人KOL・インフルエンサーマーケティング、日本の魅力ある商品・サービスを発信するOMOTENASHI Selectionの運営など、海外・インバウンドに向けたコミュニケーション支援を行っています。

URL：https://engawa.global/