《 褒められ手土産部門・第1位獲得！ 》NEWoMan SHINJUKU 推しグルメ総選挙にて、【Butter Butler（バターバトラー）】が、部門第1位を受賞いたしました！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ (代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区)は、【Butter Butler（バターバトラー）】の人気No.1商品『バターフィナンシェ』が、NEWoMan SHINJUKU 推しグルメ総選挙 “褒められ手土産”部門にて第1位を獲得したことをお知らせします。

総投票数4,237票の中から、“褒められ手土産部門”第1位に輝きました！

2016年、NEWoMan新宿店OPENから10年目を迎えるButter Butler。

NEWoMan SHINHUKUの開業から、同じく歩みを続けてきました。

2026年3月5日より始まった、NEWoMan SHINHUKUのスイーツ・デリショップを対象とした、お客様投票による「NEWoMan SHINHUKU 推しグルメ総選挙」。Butter Butlerからは、ブランド誕生から10年、ずっと愛され続ける看板商品『バターフィナンシェ』をエントリーし、この度見事“褒められ手土産部門”にて第1位を獲得いたしました！

ブランド誕生10年目に、このような有難いお声と受賞をいただけたことに心よりお礼申し上げるとともに、これからも愛され続けるブランドとして“バターが主役のバタースイーツ”をお届けして参ります。

【商品名】 バターフィナンシェ

【価 格】 4個入 1,188円（税込）

【取扱店舗】

・常設店舗

NEWoMan新宿店、ルミネ新宿店、

エキュートエディション渋谷店、

東京ギフトパレット店、エキュート大宮店

福岡空港国際線出発ゲート店

・催事店舗

羽田空港第2ターミナルスマイルトーキョー、

EXPASA海老名（下り） 、他

◆バトラーより、10年間のありがとうを込めて

2016年4月15日、NEWoMan新宿に第1号店をOPENした、バターが主役のバタースイーツ【Butter Butler（バターバトラー）】。皆様の応援のおかげで、本年をもちましてブランド誕生10周年という大きな節目を迎えることができました。

2026年は、“ Butter Butler year ” 。

お客様への感謝を込めたキャンペーンや、特別なイベントを年間通して次々と展開してまいります。

バトラーからの感謝コメント

おや、もうこんなに月日が流れましたか？

ご主人様が、召し上がるたびにこぼれる笑顔こそが、執事にとって何よりの本望でございます。10周年という節目に、ご主人様をさらにもてなすべく、特別な催しを次々と仕掛けてまいります。これからも、最高の一服にふさわしい“バターが主役のバタースイーツ”をお届けすることを、お約束いたしましょう。

さあ、今日もおひとつ、いかがですか？

◆人気のセレクションが10周年特別パッケージで好評発売中

今回の「NEWoMan SHINJUKU 推しグルメ総選挙」において、褒められ手土産部門・第1位を受賞した『バターフィナンシェ』と、サクッホロッとほどける食感がたまらない『バターガレット』を詰め合わせた『バトラーセレクション』。

この度、特別に10周年ロゴをあしらい、期間限定で販売いたします。クローシュから飛び出す「10TH ANNIVERSARY」の文字がきらりと光る一品です。

◆商品情報

【商品名】 バトラーセレクション 10周年記念限定パッケージ

【価 格】 16個入 3,240円（税込）

＜内容＞バターフィナンシェ8個

バターガレット8個

【取扱店舗】

・常設店舗

NEWoMan新宿店、ルミネ新宿店、

エキュートエディション渋谷店、

東京ギフトパレット店、エキュート大宮店

福岡空港国際線出発ゲート店

・催事店舗

羽田空港第2ターミナルスマイルトーキョー、

EXPASA海老名（下り） 、他

※期間限定の為、無くなり次第終了。販売開始時期に関して、各店舗にお問い合わせください。

◆10周年記念特設サイト

10周年を記念して、感謝の気持ちを込めた特設サイトをオープンいたしました。

キャンペーンやイベントの最新情報やこれまでの歩みなど、気になる情報を随時更新してまいります。ぜひ、ご覧くださいませ。

・10周年記念特設サイト

https://sucreyshopping.jp/butterbutler/10th-anniversary

◆Butter Butler（バターバトラー）について

『ご主人様。 こちらバターが主役のお菓子でございます。』

バターバトラーは、世界中の産地から選りすぐったバターでお作りした、バターが主役のスイーツでございます。いつもはコクや香りを引き出したり、サクサクの食感を演出したり、陰ながら洋菓子のおいしさを支えている脇役のバターでございますが、この度はバターを主役に据えてお作りいたしました。

当家のパティシエの自信作を、是非ご賞味くださいませ。

◆公式サイト

〈ホームページ〉 https://sucreyshopping.jp/butterbutler

〈X〉 https://x.com/butterbutlerjp

〈インスタグラム〉 https://www.instagram.com/butterbutler_official/

〈Facebook〉 https://www.facebook.com/butterbutler.jp/

◆店舗情報

・NEWoMan新宿店

所在地 ：東京都新宿区新宿4‐1-6 JR新宿駅構内 NEWoMan SHINJUKU内2F

・ルミネ新宿店

所在地 ：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿店 LUMINE1 B2

・エキュートエディション渋谷店

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア1F

・東京ギフトパレット店

所在地 ：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅内八重洲北口

・エキュート大宮店

所在地 ：埼玉県さいたま市大宮区錦町630 JR大宮駅中央改札内 エキュート大宮

・福岡空港国際線出発ゲート店

所在地 ：福岡県博多区大字青木739番地

福岡空港国際線旅客ターミナルビル3階 出発ゲートラウンジ内

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ、ミリ ミリ