ひらかたパーク(所在地：大阪府枚方市枚方公園町1-1)は、2026年7月18日(土)～9月27日(日)の期間、スーパー戦隊史上最大級の展覧会「全スーパー戦隊展」を開催いたします。 1975年の『秘密戦隊ゴレンジャー』からスタートした「スーパー戦隊シリーズ」は、2025年放送の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で50年目を迎えました。 東京、名古屋、仙台会場にて累計13万人以上を動員した本展では、歴代の「全スーパー戦隊シリーズ」を「昭和」「平成」「令和」の時代とともに振り返り、撮影で使用された小道具や衣装・ロボット・ミニチュアなど、約500点のアイテムを展示いたします。 さらに、開催期間中に日替わりで登場するヒーローとのグリーティングが楽しめる「スーパー戦隊Dream Greeting」も実施。ヒーローとの写真撮影や握手など、思い思いの“夢の時間”をお楽しみいただけます。なお、チケットの販売は6月上旬を予定しています。

■開催概要

【イベント名】全スーパー戦隊展 【開催期間】2026年7月18日(土)～9月27日(日) ※期間中休業日あり 【開場時間】10:00～17:00 ※最終入場は16:30 ※7月18日(土)・19日(日)・20日(月・祝)は日時指定のみ ※諸事情により、開催が中止または内容が変更になる場合があります。 【開催場所】ひらかたパーク イベントホール ※本イベントは、ひらかたパークに入園せずにご利用いただけます。 【WEBサイト】https://sentai50th.com/venue-osaka 【主催】京阪電車 【協力】石森プロ、ＡＢＣテレビ 【企画制作】東映

■全戦隊が集結！歴代の小道具や衣装・ロボット・ミニチュアなど約500点が登場

本展では歴代50戦隊・約300名のスーパー戦隊ヒーローが勢揃いします。一般公開されることのなかった貴重な資料とともに、スーパー戦隊の秘密の裏側を大解剖。撮影で使用された小道具や衣装・ロボット等のミニチュアなど約500点を展示し、昭和から令和に至る50年の歴史をご覧いただけます。

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■憧れのヒーローたちとグリーティング！「スーパー戦隊Dream Greeting」

イベント開催期間中、会場内にある“Dream Greetingルーム”にて、日替わりで登場する戦隊ヒーローと2分間のグリーティングが楽しめる「スーパー戦隊Dream Greeting」※1を実施します。スーパー戦隊ヒーローたちとのプレミアムな体験をお楽しみください。 ※1ご参加には「スーパー戦隊 Dream Greeting チケット」が必要となります。

■チケット情報

※ 2歳未満のお子様は入場無料です。 ※ 会期中は会場でも当日券を販売します。 ※ 「入園券付き入場券」はアソビュー！のみで販売します。 ※ 7月18日(土)、19日(日)、20日(月・祝)は日時指定です。残数がある場合のみ、当日会場で販売します。 ※ 「スーパー戦隊 Dream Greeting チケット」には入場券１名様分を含みます。 ※ 「スーパー戦隊 Dream Greeting チケット」は日時指定です。無くなり次第販売を終了します。残数がある場合のみ、当日会場で販売します。 そのほか、詳細については後日お知らせいたします。

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