【ＢＳ日テレ】ゴルフサバイバル・レギュラーツアー優勝経験者・淺井咲希参戦！若手選手の下剋上なるか！？／ゴルフサバイバル男・雨と風の過酷なコンディションの中、それぞれの執念が交錯する！

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ＢＳ日テレで５月８日（金）夜９時から放送の「ゴルフサバイバル」2026年５月の陣、戦いの舞台となる茨城県・茨城ロイヤルカントリー倶楽部は、なだらかな自然の地形を活かしたアップダウンの少ない丘陵コース。随所で高度な技術を要求される変化に富んだグリーンを攻略なるか！？

ゴルフサバイバル ５月の陣 ５月８日（金）夜９時放送

今回、20１9年CAT Ladiesで優勝した淺井咲希（２７）が初参戦！２０２３年に出産を経て、本格的にツアーに復帰したママさんゴルファーはサバイバル本番直前に持ち球をドローからフェードに変えたという。理想のスイングを取り戻すために自らを追い込むトレーニングで全盛期のような体づくりを行っている。弟・勇志と妹・美希はともにサバイバル経験者。ゴルフサバイバル男、１月の戦いで優勝した勇志からは「どうせミスをするなら思い切ってミスをした方がいいんじゃん」と脱落前提のアドバイスをもらったそう。優勝候補と目されている淺井が経験値を活かし、若手選手を振り切ることができるか！？

ゴルフサバイバル ５月の陣 出場選手一覧

会員プロからは生涯獲得賞金８０００万超の仁井優花（２３）、茨城県出身の佐久間綾女（３０）が参戦！アプローチが得意な仁井は２０２４年、全米女子オープン出場を果たした実力者で今シーズンはフィジカル強化に取り組み鍛え上げてきた。サバイバル優勝を虎視眈々と狙う！出場予定の選手が急遽、当日欠席になったため緊急招集された佐久間は準備こそほどほども出場チャンスを活かし、ポテンシャルを発揮できるか！？

アマチュアの杉田琉羽（１８）は大阪桐蔭高校ゴルフ部の３年生。番組で優勝経験もある岩永杏奈とゴルフ部同期で日々、切磋琢磨しプロテスト合格を目指している。得意のパターを武器に岩永と同じくアマチュア優勝なるか！？同じくアマチュアの三浦春舞（２０）は中学時代、陸上部で砲丸投げ県大会２位の成績を収めている。持ち前のフィジカルで他者を圧倒したい！昨年、最終プロテストまで進んだ坂口瑞菜子（２６）の得意クラブは５８度のウェッジ。この２年、台湾ツアーを主戦場に腕を磨いてきた。サバイバル優勝で飛躍の年にできるか！？山下美夢有と高校ゴルフ部同期の大谷菜々子（２４）は部活の厳しい練習を経て、鋼のメンタルを身につけたという。同期の活躍に刺激を受け、同じ舞台に立てることを目指し日々、練習を重ねている。ティーチングプロ資格A級を取得した岸紗也香（２６）や赤色がパワーが出る色と占われ、赤い靴下を着用する中條志歩（２４）、茨城のゴルフ場で研修生をしながらプロテスト合格を目指す長谷川愛美（２１）ら初出場8人のフレッシュなメンバーが下剋上を狙う！優勝賞金１００万円を手に入れるのは誰だ！？

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bhfe0WZ2zoI ]

ゴルフサバイバル出場者募集！自薦他薦は問いません。

ゴルフサバイバルに出場し、優勝できる自信のある女性ゴルファーの皆さん！お待ちしています。応募は番組HPから！

よる１０時からは男子ゴルフの戦い、ゴルフサバイバル男。

戦いの舞台は城里ゴルフ倶楽部、アウトコース（茨城県城里町）。広々とした丘陵コースで、複雑なアンジュレーションのグリーンが戦略性を高めている。

ゴルフサバイバル男 ５月８日（金）夜１０時放送

注目は、日本大学ゴルフ部出身で昨年プロテストに合格した吉川翔都（２４）。レジェンド、藤田寛之プロの練習法を受け継ぎ、共に汗を流す。藤田も認める才能でサバイバルを勝ち残れるか！

同じくルーキー岡市瑞樹（２７）の武器は直ドラ！独自のクラブセッティングにも注目してほしい。

若手の注目としてもう一人！飛ばし屋として期待されるのが高妻諒（２４）。猛特訓の末に身につけたヘッドスピードは毎秒55メートル！その成果を発揮できるか？

ジャンボアカデミーで腕を磨いてきた大村仁乃（２２）の目標は世界進出、サバイバルをきっかけに自身のゴルフ人生に勢いをつけられるか？

ゴルフサバイバル男 ５月の戦い 出場選手一覧

今月最年長出場となる日高裕貴（３９）は、10年以上の苦しい時期を乗り越え、近年は地区大会で優勝するなど40代に向けて再び上昇気流に乗りはじめた！

他にも、アプローチとパターを武器に戦う宮川勝己（２８）、スイングの悩みを解消するため独特の練習法に取り組む篠崎勇真（２５）、課題のバンカーショットを克服して挑む阪本烈（２７）、内科医である妻の助言を受け、自身の弱点と向き合うための目標ノートを武器に戦う藤山大耀（２７）、ウェッジの精度を武器に戦う個性派ゴルファー長田真矩（３１）…面白い１０名が集結した！

雨と風が選手たちを苦しめる過酷なコンディションの中、それぞれの執念が交錯するサバイバルが幕を開ける。誰が最後に生き残るのか、熾烈な戦いの行方に注目！

＜番組概要＞

番組タイトル:

ゴルフサバイバル / ゴルフサバイバル男

放送日時:

ゴルフサバイバル:５月８日（金）夜９時～１０時放送

ゴルフサバイバル男:５月８日（金）夜１０時～１１時放送

放送局:

ＢＳ日テレ / ＢＳ日テレ４Ｋ

出場者:

＜ゴルフサバイバル＞

淺井咲希、大谷菜々子、岸紗也香、坂口瑞菜子、＠杉田琉羽、中條志歩、仁井優花、長谷川愛美、＠三浦春舞、佐久間綾女（順不同）

＜ゴルフサバイバル男＞

長田真矩、大村仁乃、岡市瑞樹、妻諒、宮川勝己、藤山大耀、吉川翔都、日高裕貴、篠勇真、阪本烈（順不同）

解説:

＜ゴルフサバイバル＞

青山薫、宮里美香（順不同）

＜ゴルフサバイバル男＞

細川和彦、西澤歩未（順不同）

番組ＨＰ:

＜ゴルフサバイバル＞https://www.bs4.jp/golf_survival/

＜ゴルフサバイバル男＞https://www.bs4.jp/golf_survival_men/