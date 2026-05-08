女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「さくらみこ」とGakkenのコラボ参考書シリーズの発売が決定！

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する「ホロライブプロダクション」傘下の女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「さくらみこ」と、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）とのコラボ参考書「さくらみこでもわかるシリーズ」を発売することを発表いたしました。

女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「さくらみこ」とGakkenのコラボ参考書「さくらみこでもわかるシリーズ」の発売が2026年8月6日（木）に決定いたしました。

現在、予約を受け付けております。

小学生のおさらいレベルから中学の基礎固めを楽しく学ぶことができる書籍となっております。

また、中面は、フルカラー描き下ろしイラストや、さくらみこにまつわる豊富な例文、３５P（みこぴー）との楽しいかけあいが満載の内容となっており、楽しみながら勉強が出来るエンタメ感が満載のシリーズとなっております。

・誌面イメージ

◆限定特典付きも要チェック！

・アニメイト購入特典

アニメイトにて購入された方には、表紙イラストを使用した「アニメイト限定クリアファイル」がついてきます。

クリアファイルの種類は、各科目の表紙イラストと同じく全4種です。（特典は数に限りがあります）

・【初回生産限定】Amazon限定の２冊セットは、豪華５大特典つき！

Amazon限定の２冊セットには、豪華５大特典が付属します。

Type-AとType-Bの2種類があり、今回の描き下ろし表紙イラストやミニキャライラストが多く使用された内容となっております。

Type-Aセットのステッカーは、今回の描き下ろし表紙イラスト４種やミニキャラをあしらったデザイン。Type-Bセットは、ご当地みこ全47種がミニステッカーになっています。

そのほか、ポストカード、しおりもそれぞれType-AとType-Bでデザインが異なっております。

Amazon限定の5大特典つきセットは初回生産限定で予約受付中です。

◆書籍概要

書籍名

『さくらみこでもわかる中学英単語』

『さくらみこでもわかる中学数学』

『さくらみこでもわかる中学漢字＋語彙力』

『さくらみこでもわかる中学地理＋都道府県』

予約受付

2026年5月8日（金）～

発売日

2026年8月6日（木）

定価

各1,980円（税込）

販売場所

全国の書店、各種ECサイト

購入ページ

▽『さくらみこでもわかる中学英単語』

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/405306421X

・アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3473058/

▽『さくらみこでもわかる中学数学』

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053064201

・アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3473059/

▽『さくらみこでもわかる中学漢字＋語彙力』

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053064198

・アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3473060/

▽『さくらみこでもわかる中学地理＋都道府県』

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053064228

・アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3473061/

Amazon限定セット＜初回生産限定＞

・『さくらみこでもわかるシリーズ 特典つき２冊セット Type-A＜初回生産限定＞』

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4058117400

・『さくらみこでもわかるシリーズ 特典つき２冊セット Type-B＜初回生産限定＞』

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4058117419

価格：各5,775円（税込）

発行所

（株）Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/

◆会社概要

■ホロライブについて

「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。

・ホロライブ公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/

・ホロライブ公式YouTube：https://www.youtube.com/@hololive/

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。

・所在地：東京都港区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：http://cover-corp.com

・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp

・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください ：(C) COVER