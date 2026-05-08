“うるうる×キラキラ”異素材ミックスで楽しむ　しずくのようなシール『うるしずく』新発売

写真拡大 (全19枚)

サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、ラメ入りのウォーターシールと銀箔押しのぷっくりシールがセットになった、“うるうる×キラキラ”が楽しめるミックスシール『うるしずく』（全8種・各594円 税込）を、2026年5月上旬より発売いたします。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。







ミックスシール『うるしずく』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/251105054151/


【 商品特長 】

■“うるうる×キラキラ”しずくのようなシール

ラメ入り＆グラデーションが美しいウォーターシールは、テーマに沿ったモチーフで大きめサイズが特長。銀箔押しが施された半透明のぷっくりシールがミックスされたシールで、ノートや小物などのお気に入りのアイテムを華やかに彩ります。メッセージカードや日々の記録などのデコレーションにぴったりです。







■情景が思い浮かぶこだわりのネーミング

「ラムネ色の放課後」や「昼下がりの喫茶店」など、景色やシーンを切り取ったようなネーミングが特長。色やデザインと連動し、使うたびに情景を想起させます。







【 商品概要 】

https://digitalpr.jp/table_img/2953/134385/134385_web_1.png







本件に関するお問合わせ先

【一般のお客様　お問い合わせ先】

 TEL：03-5835-0094 　※月〜金曜日（祝日を除く）　9：30〜17：00

 【報道関係者　お問い合わせ先】

 サンスター文具株式会社　マーケティング部　広報担当宛

 TEL：03-5835-0302

関連リンク

ミックスシール『うるしずく』商品ページ

https://www.sun-star-st.jp/items/251105054151/