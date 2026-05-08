餅田コシヒカリ、アパレルブランド「Moture」始動

株式会社SUPER MARKIT

「ユーモアで世界を変える」をミッションに掲げる株式会社SUPER MARKIT（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：秋山 真哉）は、松竹芸能株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：山中 正博）と共同プロジェクトとして、2026年5月17日（日）より、「Moture（モチュレ）」公式オンラインストアをオープンし、本格スタートいたします。

さらに、ブランドのローンチを記念し、同日には初のイベント「モチフェス vol.1」を、HOW’z 東急プラザ原宿「ハラカド」にて開催いたします。

本ブランドは、“More True = もっと自分らしく”

「自分らしく心地よくいられる瞬間を届けたい」という餅田の想いから誕生。

体型や固定観念にとらわれない、新しいファッションの価値観を提案し、着る人それぞれの個性を引き立てるデザインを特徴としています。

“もっと自分らしく”をコンセプトに、M～5Lまでの豊富なサイズ展開で、大人ガーリー×トレンド感のあるアイテムを提案します。

「Moture（モチュレ）」公式Instagram

https://www.instagram.com/moture_official/

≪餅田コシヒカリ コメント≫

motureは、服を通して“自分らしく心地よくいられる瞬間を届けたい”という思いから生まれました。

おしゃれは、自信や可能性を広げ、どんな時も人生に寄り添ってくれる存在。

だからこそ、周りに合わせるためではなく、“自分にフィットする”生き方やおしゃれを後押しするブランドでありたい。

『サイズがない』『私が着てもいいのかな』という不安をなくし、“こんな私もありだな”と思える一着を届けます。

なお、ブランドの詳細情報および商品ラインナップは、2026年5月17日（日）14時に公開予定。

さらに、ブランドローンチを記念して、イベント「モチフェス vol.1」を開催いたします。

【イベント概要】

イベント名：モチフェス vol.1

日時：2026年5月17日（日）13:00開場／13:30開演

会場：HOW'z 東急プラザ原宿「ハラカド」3階（東京都渋谷区神宮前6-31-21 原宿スクエア内）

出演者：餅田コシヒカリ／ゲスト：アイドル鳥越

チケット：4,000円（1ドリンク・お菓子・イベント限定ステッカー付き）

チケット申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl6S4U63XGNWX2Qb8DxLZ6LXusbP0TCv6dH5AtOmQBcRm4_Q/viewformチケットのお申し込みは、上記ボタンよりGoogleフォームにて受け付けております。

【餅田コシヒカリ プロフィール】

1994年4月18日生まれ、宮城県出身。愛らしいキャラクターと親しみやすい存在感で、バラエティー番組やトーク番組を中心に活躍するタレント。

YouTube「餅田コシヒカリチャンネル」では、メイクやファッションを中心とした動画を発信し、等身大でポジティブなライフスタイルや、自分らしさを大切にする姿勢が多くの支持を集めている。体型や既存の価値観にとらわれずファッションを楽しむ発信が共感を呼び、同世代女性を中心に支持を拡大。自身の感性やリアルな声を反映したスタイル提案にも定評があり、今回アパレルブランドのクリエイティブディレクターとして新たな挑戦をスタートする。

餅田コシヒカリが新たに挑戦するファッションの世界、ぜひご注目ください。

【公式SNSアカウント】

・Instagram：餅田コシヒカリ

https://www.instagram.com/koshihikarimochida0000/

・X：餅田コシヒカリ

https://x.com/mochidakoshihi(https://x.com/m_koshiikari)

・YouTube：「餅田コシヒカリチャンネル」

https://www.youtube.com/@koshihikariChannel

【松竹芸能株式会社】

松竹芸能株式会社は、お笑い・演芸を軸に、多様なエンターテインメントをプロデュースする芸能プロダクションです。関西の伝統文化と最新のトレンドを融合させ、所属タレントのマネジメント、劇場運営、ライブイベント企画など、多角的な事業を展開。時代に応じたエンタメの形を追求しながら、次世代の才能を発掘・育成し、文化の継承と進化を推進しています。

公式サイト：https://www.shochikugeino.co.jp/

【会社概要】

社名：株式会社SUPER MARKIT

URL：https://supermarkit.jp/

設立: 1986年4月11日

資本金： 1,800万円

代表取締役： 秋山 真哉

所在地： 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目5-7 YOUビル8F

TEL：03-5614-0218 FAX：03-5614-0219

事業内容： オリジナルグッズ企画制作・販売、イベント企画・運営、ECサイト企画・運営、地方創生事業、販路開拓、SNSアカウント開発・運用等