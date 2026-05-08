プラスチックリサイクルのesa、「プラスチックリサイクル白書：緊急レポート2026.05」を発表

株式会社ｅｓａ

プラスチックのリサイクルを中心とした環境事業を展開する「株式会社esa（読み：イーサ、意味：Environmental Solutions Architect の頭文字）」（本社：東京都千代田区、代表取締役：黒川 周子、以下「当社」）は、このたび、再生樹脂を軸とした新たな資源循環モデルを提示する「プラスチックリサイクル白書：緊急レポート2026.05」を発表いたしました。

本白書では、「素材を長く社会に留める」という新たな循環の考え方を提示するとともに、その実装拠点として、日本初の複合プラスチック特化型リサイクル工場「Yuki Circular Factory（茨城県結城市）」の本格稼働を位置づけています。

思想（白書）と実装（工場）の両面から、国内資源循環インフラの構築を加速してまいります。

なお、本白書の詳細をご希望の方は、下記お問い合わせ先よりご連絡ください。

背景：レアメタルだけではない。プラスチックも「経済安全保障資源」へ

白書緊急レポートの詳細はこちら :https://esa-gl.com/contact件名に「プラスチックリサイクル白書：緊急レポート希望」とご記入ください

近年、資源の安定確保や脱炭素の観点から、リサイクル資源の重要性が急速に高まっています。日本でも、鉄・アルミ・プラスチックなどの再資源化に向けた設備投資支援や、国内での資源循環基盤の整備に対する関心が高まりつつあります。

一方で、プラスチック原料であるバージン材の価格は、国際情勢やエネルギー価格、物流・供給網の混乱などの影響を受けやすく、産業全体のコスト構造や供給安定性に影響を与えています。実際に、ポリエチレンは2026年4月14日時点で8,338CNY/tとなり、2025年4月15日の7,633CNY/tから約9.23%上昇しています。また、ポリプロピレンは同じく2026年4月14日時点で8,968CNY/tとなり、2025年4月15日の7,244CNY/tから約23.8%上昇しています。

さらに、プラスチック原料価格に大きな影響を与える原油価格も上昇傾向にあります。WTI原油価格は、2025年4月15日時点の61.42米ドル／バレルから、2026年4月14日時点では97.99米ドル／バレルへと約59.5%上昇しました。原油価格や石化原料価格の変動は、バージン材の調達コストに直結し、包装、建設、自動車、電子、医療など、幅広い産業に波及するリスクがあります。

これまで資源安全保障の議論は、レアメタルなどの重要鉱物を中心に進められてきました。しかし今後は、プラスチックについても、単なる消費財の原料ではなく、産業基盤を支える重要資源として捉える必要があります。

特に、プラスチックは多くの産業に欠かせない基礎素材であり、再資源化の仕組みが国内で十分に整備されるかどうかは、将来的な産業競争力のみならず、コスト安定性や供給レジリエンスにも大きく影響します。だからこそ、廃プラスチックを国内で回収・再資源化し、再び産業用途へ戻していく循環型の仕組みづくりは、脱炭素だけでなく、経済安全保障の観点からも重要性を増しています。

従来の課題：「クローズドループ」の限界

プラスチックリサイクルにおいては、同一用途へ再利用する「クローズドループ」が理想とされてきました。しかし現実の産業構造においては、このモデルが成立するケースは限定的です。

その主な理由は、素材の物性変化にあります。プラスチックは使用や再加工の過程で、強度や耐熱性、透明性などの性能が変化するため、元の用途と同一の品質基準を満たすことが難しくなります。特に食品包装や医療用途など、高い品質要件が求められる分野では、再生材の使用が制限されるケースも多く見られます。

さらに、コストの観点も大きな制約となります。分別や高度な処理を前提とするクローズドループは、回収・選別・再生の各工程でコストが増大しやすく、バージン材と比較して経済合理性を確保することが難しい場合があります。

このような背景から、実務の現場ではクローズドループが理想として掲げられながらも、結果的に焼却や低付加価値用途への転換にとどまるケースが多く、「元に戻らない＝価値が低い」という認識が広がってきました。

しかし当社では、この評価は循環の本質を十分に捉えたものではないと考えています。素材が同一用途に戻るかどうかではなく、「どれだけ長く社会の中で使われ続けるか」という視点こそが、資源循環の価値を測るうえで本質的に重要であると捉えています。

esaが提案する新たな循環モデル

当社は本白書において、プラスチックリサイクルにおける価値の基準を「元の用途に戻るかどうか」ではなく、「素材がどれだけ長く社会の中に留まり続けるか」という観点で再定義しました。

従来の議論では、同一用途への再利用が可能かどうかが評価軸となっていました。しかし実際の産業構造においては、素材の物性変化や用途ごとの品質要件の違いにより、同一用途への再利用が成立するケースは限定的です。その結果、本来は活用可能な素材であっても、「元に戻らない」という理由で価値が低いと見なされ、焼却や低付加価値用途へと流れる構造が生まれていました。

当社はこの構造に対し、「用途を変えながら使い続けること」自体を価値として捉え直すことで、循環の可能性を拡張できると考えています。すなわち、素材の役割や機能を段階的に変化させながら活用することで、資源としての寿命を最大化し、結果として社会全体での資源効率を高めるという考え方です。

この思想を具体化するため、本白書では以下の2つの循環モデルを提示しています。

Wider Loop（産業横断循環）

Wider Loopは、単一産業内での循環にとどまらず、異なる産業間で素材を循環させることで、資源の活用範囲を拡張する考え方です。

例えば、食品包装など高い品質要件が求められる用途ではバージン材を使用し、その使用後の素材を建材、物流資材、日用品など、別の用途で再活用するといった形で、産業横断的に素材を流通させていきます。

このように用途を横断して循環させることで、従来は廃棄されていた素材にも新たな役割が与えられ、結果として資源の総使用量を抑制することが可能となります。また、特定産業に依存しない循環構造を構築することで、需給のミスマッチを緩和し、より柔軟で持続可能な資源循環を実現します。

Longer Loop（素材寿命の延伸）

Longer Loopは、一度市場に投入された素材を可能な限り長く使い続けることを目的とした循環モデルです。

具体的には、素材を以下のような段階で活用していきます。

・高付加価値用途（バージン材中心）

・バージン材と再生材の併用領域

・再生材100％で成立する用途

このように、用途や品質要件に応じて素材の役割を段階的に変化させることで、単一用途での再利用に比べて、素材の寿命を大幅に延ばすことが可能となります。これは単なる「ダウングレード」ではなく、用途に応じた「機能転換」として捉えるべきものであり、資源の有効活用という観点ではむしろ合理的な循環のあり方であると当社は考えています。

Wider LoopおよびLonger Loopの組み合わせにより、プラスチックは単なる廃棄物処理の対象ではなく、「社会の中で循環し続ける資源」として再定義されます。用途を変えながら素材を長期的に活用することで、バージン材の使用量削減やCO2排出の抑制に加え、国内における資源循環の強化と産業横断での資源活用の最適化が同時に実現可能となります。当社はこの循環モデルを、環境対応にとどまらず、経済安全保障および産業競争力を支える基盤インフラとして位置づけています。

緊急レポート詳細について（お問い合わせのご案内）

本リリースでご紹介した「プラスチックリサイクル白書：緊急レポート」では、プラスチックを“経済安全保障資源”として捉え直し、「Wider Loop」「Longer Loop」による新たな循環モデルの全体像を提示しています。

再生材の活用や資源循環の取り組みを検討されている企業・自治体の皆様にとって、単なる情報提供にとどまらず、「どのように導入・設計すべきか」を具体的に検討いただける内容となっています。

なお、本レポートは現在、関係者向けに限定配布としております。

ご関心のある方は、下記お問い合わせ先よりご連絡ください。

株式会社esa 会社概要

株式会社esaは、再利用が難しかった複合プラスチックをリサイクル可能にする独自技術【esa method】を核に、コンサルティングや研究開発に加え、再生プラスチックのペレット加工・販売、製品開発・展開を行っています。CO2排出削減とコスト効率の両立を実現し、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。

会社名 ：株式会社esa

設立年月 ：2022年3月1日

住所 ：東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル3階「0 Club（ゼロクラブ）」

代表取締役 ：黒川 周子

事業内容 ：一般・産業廃棄物のリサイクルコンサルティング、プラスチック廃棄物のリサイクル、

プラスチックペレットの加工、販売プラスチック製品の開発、販売

URL ：https://esa-gl.com/

ESA inc. Releases “Plastic Recycling White Paper: Emergency Report 2026.05”

ESA inc. (headquarters: Chiyoda-ku, Tokyo; Representative Director: Shuko Kurokawa) has released the “Plastic Recycling White Paper: Emergency Report 2026.05,” presenting a new resource circulation model centered on recycled plastics.

The report introduces a new perspective on circularity-“keeping materials in use within society for as long as possible”-and highlights the full-scale operation of the Yuki Circular Factory (Ibaraki, Japan), the country’s first recycling facility specializing in composite plastics, as a key implementation base. Through both conceptual framework and industrial infrastructure, ESA aims to accelerate the development of domestic resource circulation systems.

Background: Plastics as a Resource for Economic Security

As global demand for resource security and decarbonization intensifies, the importance of recycling is rapidly increasing. While past discussions have focused on rare metals and critical minerals, plastics-widely used across packaging, construction, automotive, electronics, and healthcare-must also be recognized as essential industrial resources.

The ability to establish effective domestic recycling systems for plastics will directly impact long-term industrial competitiveness and supply stability.

Limitations of the Closed-Loop Model

Closed-loop recycling, which returns materials to the same application, has long been considered ideal. However, in practice, this model is limited due to changes in material properties during use and reprocessing, as well as strict quality requirements in applications such as food and medical use.

In addition, the cost of sorting and advanced processing often makes closed-loop systems economically challenging. As a result, materials that cannot return to their original use are frequently treated as low-value, leading to incineration or downcycling.

ESA argues that this perspective fails to capture the true value of circularity. Rather than focusing on whether materials return to the same application, the key metric should be how long they remain in use within society.

ESA’s Circular Model: Wider Loop and Longer Loop

The report proposes redefining value in plastic recycling based on material longevity.

Wider Loop (Cross-Industry Circulation)

Materials are circulated across industries rather than within a single sector. For example, plastics used in high-quality applications such as packaging can later be repurposed for construction materials, logistics, or consumer goods. This approach expands resource utilization and reduces overall waste.

Longer Loop (Extended Material Lifespan)

Materials are used across multiple stages-from high-value applications to mixed-use and ultimately 100% recycled applications-extending their functional lifespan. This process should be seen not as “downcycling,” but as a functional transition that maximizes resource efficiency.

By combining these two models, plastics can be redefined as continuously circulating resources. This approach contributes to reducing virgin material use and CO2 emissions while strengthening domestic resource infrastructure and industrial resilience.

ESA positions this model not only as an environmental solution, but as a foundation for economic security and industrial competitiveness.

About the Full Report

The full version of the white paper provides detailed insights, including:

Design principles and industrial applications of the circular model Environmental impact assessment (LCA) and joint research with Kyoto University Case studies in composite plastic recycling Infrastructure development centered on Yuki Circular Factory Strategies for recycled material utilization and supply chain design

The report is currently available on a limited basis.

For more information, please contact ESA inc.

Company Overview

Company Name: ESA inc.

Established: March 1, 2022

Address: Shin-Otemachi Building 3F, 2-2-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo

Representative Director: Shuko Kurokawa

Business: Recycling consulting, plastic waste recycling, pellet processing and sales, product development

URL: https://esa-gl.com/