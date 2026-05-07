NXJIリサーチ設立および小倉將信の所長就任のお知らせ

一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ

一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ（所在地：東京都港区赤坂、以下「NXJI」）は、2026年3月12日（木）、岸田文雄元首相をお招きした令和政経義塾 特別公開講義の場において、NXJIのシンクタンク部門「NXJIリサーチ」の設立、および元国務大臣・小倉將信の初代所長就任を発表しましたのでお知らせいたします。

■ 発表の背景と趣旨

NXJIリサーチ初代所長に就任した小倉將信

NXJIはこれまで、次世代の政治リーダー育成プログラム「令和政経義塾」の運営を中心に活動してまいりました。義塾生93名のうち24名が国政選挙に出馬し17名が当選を果たすなどの成果を上げてきました（※１）。

そしてこの度、政治家を生み出す実行部門（ドゥタンク）「令和政経義塾」に加え、政策を立案するシンクタンク部門「NXJIリサーチ」を設立いたします。NXJIリサーチでは、日本の政策立案の質の向上を目指し、長期最適・全体最適・グローバルな視点に基づく政策研究・提言活動を行うことで、令和政経義塾のドゥタンクとしての機能と併せ、研究から実装までを一体的に推進する新たな体制を整えます。

（※１）令和政経義塾1期生は39名、2期生は54名。2024年衆院選を皮切りに、2025年参院選、2026年衆院選にかけて、1期生、2期生衆参合わせて24名が出馬し、1期生は衆参合わせて11名、2期生は衆参合わせて6名が当選を経験しました。

■ NXJIリサーチの特徴

2026年衆議院議員総選挙結果一覧令和政経義塾出身・在籍の現職国会議員一覧

NXJIリサーチは、これまで日本になかった新しいシンクタンクを目指します。

■ 主要なアウトプット（3つの活動軸）

■ 年間の活動スケジュール（予定）

■ NXJIリサーチ所長 小倉將信（おぐら まさのぶ） 略歴

- 長期最適・全体最適・グローバルな視点に基づく政策提言（ポピュリズムに走らず、利益集団を代弁せず、内向き思考に陥らず）- ドゥタンク（令和政経義塾）と連携した政策実装- Next Japanを担う40代以下を中心としたメンバー構成- 政治行政でも活躍できるアカデミア（学術的知見を有する専門家）の支援- 政策インパクトの可視化とモニタリングの実施[表1: https://prtimes.jp/data/corp/144592/table/7_1_b46e19e324801949b13c16735435b8cb.jpg?v=202605080951 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/144592/table/7_2_289ae2fe3da73f605c74016adecfa38d.jpg?v=202605080951 ]

元国務大臣（こども政策・少子化対策・男女共同参画担当）。東京大学法学部卒業後、日本銀行に入行。オックスフォード大学大学院にて、修士号（金融経済学）取得。衆議院議員として４期当選を重ね、内閣府特命担当大臣としてこども家庭庁の立ち上げをはじめ、少子化対策・男女共同参画等の重要政策を担当。政策立案の実務と幅広い国会議員経験を有し、教育・社会保障・行財政改革・政治制度改革などの分野に深い識見を持つ。今般、NXJIリサーチの初代所長に就任。

■ 発表の場について

令和政経義塾 第2期第24回 特別公開講義（2026年3月12日・ザ・キャピトルホテル東急）にて発表。岸田文雄第100代・第101代内閣総理大臣が講師として登壇し、170名超が参加した同席上において、NXJIリサーチ設立・小倉所長就任の挨拶が行われました。

あわせて、NXJI次世代プロジェクトチームの主査である、増田雅史（NXJI監事）からNXJI編著『政府破綻』(https://www.shinchosha.co.jp/book/611111/)（新潮社・新潮新書、令和8年1月17日初版）の出版報告も行いました。

令和政経義塾 第2期第24回 特別公開講義において講義を行う岸田文雄元首相

講義の様子はこちらから(https://note.com/nxji/n/n80e60ac28960)

『政府破綻』について説明を行う増田雅史（NXJI監事、NXJI次世代プロジェクトチーム主査）

『政府破綻』に関するリリースはこちらから(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002616.000047877.html)

■ 令和政経義塾について

令和政経義塾は、20～39歳を対象とした次世代政治リーダー育成プログラムです。上述の通り、1期・2期合計93名の義塾生のうち24名が衆参の国政選挙に出馬し、17名が当選を果たしています。これまで、自由民主党・日本維新の会・国民民主党・中道改革連合・チームみらいにわたる超党派での人材輩出を実現しています。3期生募集は5月16日（土）0:00から6月15日（月）正午まで行う予定です。

■ NXJIについて

一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ（NXJI）は、次世代の政治リーダー育成と政策研究・提言を行っています。令和政経義塾の運営、政策提言本出版など多角的な事業を展開しています。設立以来、ドゥタンクとシンクタンクの両輪で事業を一体的に推進しています。

所在地：東京都港区赤坂2-6-24 赤坂水野ビル3F

公式サイト：https://nxji.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ 事務局

〒107-0052 東京都港区赤坂2-6-24 赤坂水野ビル3F

E-mail：contact@nxji.jp