【CONVERSE】ワンスターがミニマルなミュールへ進化。上質なスエードを“ラフに纏う”新作「ONE STAR SUEDE MULE」が登場。

コンバースジャパン株式会社

CONVERSE（コンバース）は、「ONE STAR（ワンスター）」のパターンアレンジモデル「ONE STAR SUEDE MULE（ワンスター スエード ミュール）」を2026年5月15日よりCONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて順次展開いたします。

ONE STAR SUEDE MULE(https://converse.co.jp/products/33702980)

ワンスターの持つ「端正な表情」と、サンダルのような「リラックス感」を融合。紐を結ぶ手間のないイージーな履き心地ながら、アッパーはワンスター本来の気品を保った、これまでにない一足です。レザー特有の上質感はそのままに、サンダル感覚で気負わずデイリーに楽しめるワンスターの最新モデル。

カラーは、爽やかな「オフホワイト」、バケーションムード漂う「ブラウン」、都会的で洗練された「ブラックモノクローム」の3色展開。インソールには高密度ウレタンフォームとE.V.A.の二層構造を採用し、優れたクッション性で快適な履き心地をキープします。上質な素材を気軽に取り入れる、今の気分に寄り添ったスタイリングを提案する一足です。

商品名：ONE STAR SUEDE MULE（ワンスター スエード ミュール）

価格：15,400円（税込）

サイズ：23.0～28.0、29.0cm

カラー：オフホワイト、ブラックモノクローム、ブラウン

素材：アッパー・スエード アウトソール・ラバー

発売日：2026年5月15日

■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

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