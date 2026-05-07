「琵琶湖蓄電所プロジェクト」への出資参画について

みずほリース株式会社

みずほリース株式会社（代表取締役社長：中村 昭、本社：東京都港区、以下「みずほリース」）の100%子会社であるエムエル・パワー株式会社（代表取締役社長：福山 健、本社：東京都港区、以下「エムエル・パワー」）は、森トラスト株式会社（代表取締役社長：伊達 美和子、本社：東京都港区、以下「森トラスト」）が滋賀県守山市において推進する系統用蓄電所事業「琵琶湖蓄電所プロジェクト」（以下「本プロジェクト」）へ出資参画したことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い重要性が高まっている電力系統の調整力確保に資することを目的として計画されているものであり、森トラストにとって初となる系統用蓄電所事業です。エムエル・パワーは、2026年4月末に本プロジェクトに係る出資を実行し、本事業に参画いたしました。

みずほリースは、社会的課題を解決する「マルチソリューション・プラット・フォーマー」を目指し、脱炭素社会の実現に向けたエネルギー関連事業を積極的に推進しております。これまで、エムエル・パワーを通じて複数のパートナー企業様と共に系統用蓄電池事業へ参画し、知見を深めてきました。みずほリースおよびエムエル・パワーは、本プロジェクトへの参画を通じて、今後も再エネおよび蓄電池関連事業への取り組みを加速させ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

<本事業概要>

＜系統用蓄電所完成イメージ＞

＜森トラストについて＞

https://www.mori-trust.co.jp/

森トラストは、日本の都心部における大型複合開発や、全国のホテル＆リゾート事業を手掛ける総合不動産デベロッパーです。「不動産事業」「ホテル＆リゾート事業」「投資事業（国内・海外）」の3事業を主軸に、国内外52棟のビル・住宅・商業施設（2025年3月時点）と、36ヶ所のホテル・リゾート施設（2026年3月時点）を展開しています。

＜森トラストによる本プロジェクト事業開始についての公表＞

https://www.mori-trust.co.jp/news/2026/20260402/

【お問い合わせ先】

みずほリース株式会社 経営企画部

〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目2番3号

TEL 03-5253-6540