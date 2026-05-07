罪悪都市プリズン戦略RPG『無期迷途』5/7（木）より3.5周年限定イベント「折梅聴雪録」が開催！新コンビクト「霽川」「嘯風」「アイゴ」がゲーム内に登場！タワーレコードカフェコラボの情報も解禁！

ZIYI GROUP HK LIMITED

AISNO Gamesがパブリッシングを行う基本プレイ無料のスマートフォン向けゲームアプリ、罪悪都市プリズン戦略RPG『無期迷途』において、5月7日（木）メンテナンス後より3.5周年限定イベント「折梅聴雪録」を開催いたします。

期間中に登場する、新コンビクトと限定ガチャチケットなどの豪華報酬にぜひご注目ください！

▼イベントPV | 折梅聴雪録

https://www.youtube.com/watch?v=2TiuW2EfDa4&t=1s(https://www.youtube.com/watch?v=2TiuW2EfDa4&t=1s)

■ 新コンビクト「霽川」「嘯風」「アイゴ」が登場！

コンビクト：霽川/ジーチュアン

https://www.youtube.com/watch?v=7Ippr9c672Q

CV：仁見紗綾

特化：カタリシス

「朔雪山荘」の現荘主であり、博識で仁厚な人柄で知られ、長年にわたり人々を救済してきたことから山下の民の間で非常に高い評価を受けている。

コンビクト：嘯風/シャオフォン

https://www.youtube.com/watch?v=rDPQzsXg3u8

CV：永瀬アンナ

特化：フューリー

東洲白寅山に住む強力なコンビクトであり、山下の民から「白虎山君」として崇められている。

普段は山林に隠棲し、野獣と共に暮らしているが、時折山を下りて人間の市へ紛れ込み、料理を食べ、酒を飲み、芝居を楽しむこともある。

コンビクト：アイゴ

https://www.youtube.com/watch?v=d_U8PPL567A

CV：藍原ことみ

特化：エンデュア

長年にわたり東洲各地で活動し、「金蜘蛛ばあさん」の名で江湖の大事に積極的に関与している。

その所在は謎に包まれ、毒物や蠱術を常用するため、人々から恐れられている。

外見は少女の姿をしているが、地方勢力や江湖組織の間では非常に有名である。

■3.5周年限定イベント「折梅聴雪録」開催

■イベント期間：5月7日メンテナンス後-6月11日 04:59

■開放条件：メインストーリーRe1-9「彼岸での再会」クリア

■イベント詳細：イベント期間中、イベントステージ、エリート挑戦ステージ【寒亭剣論】、ボス挑戦ステージ【雪覆う紅梅】をクリア、【侠客の密令】任務の完了などでイベントアイテム【朔雪令】を集め、新登場A級コンビクト「アイゴ」、アイコン枠「雪の軒で聞く風」、勲章「まばらな影の孤庭」「寒花は風に佇む」「残香は雪に沈む」、称号「寒梅雪に咲く」、レコード「折梅聴雪録」、意識コア、逮捕令、イレギュラーキューブを含む豪華報酬を獲得できます！

■特別ログインイベント「春を君に」開催

■イベント期間：5月7日 メンテナンス後-6月11日 04:59

■イベント詳細：イベント期間中にログインすると、イベント画面で限定ログイン報酬【歳寒の書簡】×10、S級魂の印×10を受け取ることができます。

※【歳寒の書簡】は特別逮捕「雪晴れの寒川」とイベント逮捕「虎嘯風生」の逮捕に使用できます。

■サインインイベント「巡る春」開催！

■イベント期間：5月7日 メンテナンス後-6月11日 04:59

■イベント詳細：イベント期間中、累計14日間サインインすると合計で【歳寒の書簡】×14、意識コアなどの豪華資源報酬を受け取れます。

■限定イベント「雲上の祈り」開催

■イベント期間：5月7日 メンテナンス後-6月11日 04:59

■イベント詳細：イベント期間中、ミニゲームに参加して指定ポイントに達すると報酬を獲得できます。報酬は合計5日間、1日ごとに開放されます。全て完了すると、星2衣装【ドーヴ・あなたへのラブレター】、イレギュラーキューブなどの報酬を獲得できます。

■限定特典イベント「福運スクラッチ」

■イベント期間：5月13日05:00-5月29日 04:59

■イベント詳細：

イベント期間中、毎日ログインすることでスクラッチチャンスを1回獲得でき、削り出した絵柄に応じて対応する数量のイレギュラーキューブを獲得できます。

全10回のスクラッチを完了すると、最低でもイレギュラーキューブ1800を獲得できます！

■特別逮捕「雪晴れの寒川」とイベント逮捕「虎嘯風生」開催、新コンビクト「霽川」「嘯風」「アイゴ」が期間限定確率アップ！

■逮捕期間：5月7日メンテナンス後-6月11日13:59

■逮捕詳細：期間中、イベントで新登場するS級コンビクト「霽川」、A級コンビクト「アイゴ」を獲得できます。また、S級コンビクト「霽川」、A級コンビクト「アイゴ」「ドーヴ」「エウレカ」の獲得確率がUPします！

■逮捕期間：5月7日メンテナンス後-6月11日13:59

■逮捕詳細：期間中、イベントで新登場するS級コンビクト「嘯風」、A級コンビクト「アイゴ」を獲得できます。また、S級コンビクト「嘯風」、A級コンビクト「アイゴ」「ドーヴ」「エウレカ」の獲得確率がUPします！

■「取り調べ」対象追加

取り調べの対象に【霽川】【嘯風】【アイゴ】が追加されます。コンビクト獲得後、【管理局】-【取り調べ】の順にタップして、取り調べを行うことができます。

※【霽川】＆【嘯風】の取り調べ開放時間：5月11日 5:00以降

※【アイゴ】の取り調べ開放時間：5月10日 5:00以降

■新動的局長衣装限定販売

■販売期間：5月7日メンテナンス後-6月11日 13:59

■販売説明：期間中新動的局長衣装【霜天夕雪】が期間限定で販売されます。

■新コンビクト衣装限定販売

■販売期間：5月7日メンテナンス後-6月11日 13:59

■販売説明：期間中星3衣装【アウグスタ・灼宴凱旋】【曜・長き宵照らす光】、星2衣装【セト・主なき帆】が期間限定で販売されます。

■「無形文化遺産蘇州刺繍コラボ衣装」限定販売

■販売期間：5月7日メンテナンス後-6月11日 13:59

■販売説明：期間中出会いの詩シリーズ星2衣装【シャローム・風雅な月宴】【イェレナ・煙雨の簾】【グレイヴ・深廊で蝶誘う】が期間限定で販売されます。

■「無期迷途」×タワーレコードカフェコラボ開催！

2026年6月4日（木）～6月28日（日）の期間、TOWER RECORDS CAFE 池袋店にてカフェコラボを開催いたします。

局長やシズ・L.L.・ヴァトゥール・ミリーらコンビクトをイメージしたスペシャルコラボメニューやカフェ限定特典、カフェオリジナルグッズなど充実したコラボ空間をお届けいたします。

ぜひ心ゆくまでお楽しみください！皆様のご来店をお待ちしております。

【開催情報】

・開催店舗：TOWER RECORDS CAFE 池袋店

東京都豊島区南池袋2-22-1 第三高村ビル1階

・開催期間：2026年6月4日（木）～6月28日（日）

└前期：6/4（木）～6/16（火）

└後期：6/17（水）～6/28（日）

・詳細：https://tower.jp/article/news/2026/04/25/c101

・コラボカフェ予約チケット販売ページ：https://w.pia.jp/t/ptn-cafe/

・店舗HP：https://tower.jp/store/kanto/TRC_Ikebukuro

・店舗X：https://x.com/TRC_Ikebukuro

『無期迷途』とは？

『無期迷途』とは罪悪都市で展開される物語を題材にしたプリズン戦略RPGスマホゲームです。ゲーム内ではキャラクター育成、取り調べ、高戦略性バトルシステムを含む要素をお楽しみいただけます。プレイヤーは「ミノス危機管理局の局長」として、魅力的な特殊能力の使い手「コンビクト」たちを連れ、悪の勢力が蔓延る狂瞳病に乱された世界で、様々な事件の真相を暴いていきます。ディスシティで暴れている危険なコンビクトを逮捕し、様々な事件を調査・鎮圧していくことで、プレイヤーはこの世界の真実に触れることになるのです。

▼ダウンロードURL（iOS/Android共通）

https://bit.ly/3VTvc57

▼『無期迷途』公式サイト

https://ptn.aisnogames.com/ja-JP/home

▼『無期迷途』公式X

https://x.com/PathtoNowhereJP

製品概要

タイトル ：無期迷途

公式サイト ：https://ptn.aisnogames.com/ja-JP/home

公式X ：https://x.com/PathtoNowhereJP

ジャンル ：罪悪都市プリズン戦略RPG

プラットフォーム ：App Store／Google Playストア

配信 ：AISNO Games

権利表記 ：(C) AISNO Games