プロテインなどのGronG（グロング） ブランド創設から10周年

株式会社Ultimate Life

株式会社Ultimate Life（本社：大阪市東成区、代表取締役社長：田中 悠貴）が展開するサプリメント・フィットネス用品のブランド「GronG（グロング）」は、2026年5月7日（木）に10周年を迎えました。

このような節目を迎えられたのは、お客様をはじめ、各取引先様やメディア関係者の皆様など、GronGにご支援をいただいた皆様のおかげです。これまでGronGを支えてくださったすべての方に深く感謝を申し上げます。

GronGは2016年5月に家庭用トレーニング用品のブランドとして歩みを始めました。2019年からはプロテインをはじめとするサプリメントの取り扱いを開始。2022年には直営の24時間ジム「GronG GYM 24時間ジムの運営も開始するなど、商品・サービスの幅を広げてきました。ブランド創設以来、年々成長を続け、今やGronGの年間商品販売数は約150万点（※）にまで伸長しています。

※2025年9月期実績

当社は2026年3月より「カラダ、一歩ゼンシン。」をGronGのブランドパーパスに策定しました。当ブランドパーパスは、カラダづくりを「小さな漸進の積み重ねで前進するプロセス」ととらえ、着実な一歩を後押しする姿勢を表現するものです。

ブランドパーパス詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000106.000040123.html

当ブランドパーパスのもと、GronGは今後も品質と価格のバランスに優れた商品・サービスを通じて、お客様の継続的なカラダづくりを支えてまいります。

GronGについて：https://grong.jp/about

会社概要

株式会社Ultimate Life／本社：〒537-0022 大阪市東成区中本2丁目1-13 大阪スポンジャービル6階／TEL：06-6224-7084／代表取締役社長：田中 悠貴／事業：サプリメントなどの開発・販売、中古品の買取・販売など／URL：https://ultimatelife.co.jp/