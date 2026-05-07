外側と内側から、キレイをサポート！パナソニックビューティ表参道にてカゴメとの限定イベント「ベジチェック(R)」測定会を開催。2026年5月23日(土)11：00～17：00

パナソニック株式会社

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、美容アイテムを体感できる拠点「パナソニックビューティ表参道」にて、カゴメ株式会社（以下、カゴメ）と「ベジチェック(R)」測定会を2026年5月23日(土)に開催いたします。

美容家電で外側からのケアをサポートするパナソニックと、野菜のチカラで内側からのケアをサポートするカゴメとのコラボレーションは、2024年・2025年にも開催され、多くの方にご参加いただいている人気イベントです。

●「ベジチェック(R)」体験会

※2024年4月のベジチェック測定会当日の様子

・日時：2026年5月23日（土）11時～17時

・場所：パナソニックビューティ表参道 エントランスウッドデッキ ※雨天時B1

・内容：センサーに手のひらを約30秒当てるだけで、推定野菜摂取量を見える化する「ベジチェック(R)」の体験会を実施します。日々の食生活の見直しの参考に、お友達やご家族とご一緒にぜひご来店ください！ご体験後には店内で「野菜生活１００ Smoothie アサイー＆ベリーmix」をプレゼント。

●予約・費用：予約不要・無料

※表示される値はあくまでも目安です。

※ベジチェックは医療機器ではありません。

※Panasonic Beauty表参道の公式インスタグラムをフォロー＆LINE登録、

カゴメのLINE登録が必要となります

アサイーをブレンドし、口いっぱいに広がるベリーとざくろの芳醇で甘酸っぱいおいしさのスムージーをお楽しみいただけます。

表参道近辺でお仕事をされている方、日頃から野菜不足が気になっている方、パナソニックビューティ表参道に足をお運びいただいたことのない方など、たくさんの方のご来店をお待ちしております。

※混雑時にはお並びいただくことがございます。

Panasonic Beauty OMOTESANDO（表参道）

野菜生活１００ Smoothie アサイー＆ベリーmix

性別や年齢を問わず、お客様一人ひとりが気軽に美容を楽しめる空間として2023年7月にオープン。

最新の美容家電体験のほか、美容に留まらず、創造性あふれるテーマの発信拠点として機能し、「Lounge」「Lab」「Atelier」「Stand」「Studio」、5つのコンセプトフロアで構成されています。

人気のアイテムを無料でお試しできるだけでなく、パナソニック独自技術の「スノービューティミラー」による肌分析や、「髪キレイ」によるヘア分析ももちろん無料で受けることができます。

■Panasonic Beauty OMOTESANDO

【名称】Panasonic Beauty OMOTESANDO（パナソニックビューティ表参道）

【住所】東京都渋谷区神宮前4丁目3番3号

【営業時間】11:00～19:00

【定休日】毎月第2または第3月曜日、年末年始（12/31～1/3）

【HP】https://panasonic.jp/beauty/omotesando.html