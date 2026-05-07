株式会社アミカ・エコテック（本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：良元 明彦）は、2025年3月14日付で、一般社団法人中小企業個人情報セキュリティー推進協会（SP2）より「ESGマーク（Bronze）」認証（認証番号：第2740030-101号）を取得しました。

当社はこの認証取得を起点に、「環境×健康×建物保護」を軸とした建物長寿命化事業を本格展開し、建築・設備・施設運営分野において、パートナー企業とともに持続可能な価値提供モデルの構築を進めてまいります。

近年、建築・施設分野では以下のような課題が顕在化しています。

・室内空気環境（VOC・カビ・臭気）への対応 ・水環境（配管・衛生）の維持管理負担 ・化学物質削減や環境配慮への社会的要請 ・建物の老朽化に伴う維持・修繕コストの増加

こうした課題に対し、アミカ・エコテックでは、「環境負荷低減」と「健康価値向上」に加え、「建物を長く守る」という考え方のもと、製品・施工提案を行っています。

【ESG認証を活かした取り組み】

当社では、ESG認証取得を単なる評価ではなく、事業展開の基盤と位置づけています。

具体的には、以下のような取り組みを進めています。

・環境配慮型商材の提供 （チャコールペイント、BeautyAqua、ミラクルクリーナーZ）

・建物の耐久性・長寿命化に寄与する施工技術 （HYDROSKYシリーズによるコンクリート保護・補修）

・実際の現場での導入・検証を通じた共創モデルの構築 （導入事例・効果共有・横展開を重視した取り組み）

・AI・デジタルツールを活用した営業支援 （AIチャットボット・営業資料共有等）

【建物長寿命化×ESGという新たな価値提案】

近年、建物の長寿命化や維持管理の最適化は、環境負荷低減の観点からも重要視されています。

当社では、HYDROSKYを活用したコンクリート保護・補修技術により、

・建物の延命 ・解体・再建に伴う環境負荷の抑制 ・維持管理コストの最適化

といった価値提供を通じて、「壊して建て替える」から「守って長く使う」時代への新たな提案を行っています。

【共創モデルの特徴】

当社の取り組みは、単なる製品販売にとどまらず、以下のプロセスを重視しています。

1．現場での導入 2．効果の共有・可視化 3．共同での横展開（事例化・広報）

これにより、パートナー企業様はリスクを抑えながら、新たな価値提案や収益機会の創出が可能となります。

【募集対象】

以下の分野でのパートナーを募集しています。

・工務店・建築会社 ・建材・設備販売会社 ・不動産・管理会社 ・教育・医療・福祉施設 ・商業施設・スポーツ施設運営企業 ・自治体・公共施設関連事業者

【今後の展開】

また、洗剤使用量削減・CO₂削減・化学物質低減など、SDGsやESG視点での実践的な取り組みも強化し、"理念だけでは終わらないESG"の実装を目指してまいります。

今後は、施工事例や効果データの蓄積・公開を進めるとともに、共創パートナーとの連携を通じて、「環境×健康×建物保護」分野における価値創出をさらに推進してまいります。

【会社情報】

株式会社アミカ・エコテック 所在地：大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟9F H-10 代表取締役社長：良元 明彦 URL：https://amica-eco.net/

ESGマーク（Bronze）認証番号：第2740030-101号

【お問い合わせ先】

■ パートナー募集に関するお問い合わせ partner@amica-eco.net

■ 広報・取材に関するお問い合わせ s.ryo@amica-eco.net

TEL：06-6569-2719