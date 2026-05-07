売れるネット広告社グループ（9235）、個人投資家界隈のカリスマ『ウルフ村田』氏と最強タッグ！～圧倒的影響力を誇る巨大投資家コミュニティ直結の“業務提携”で60兆円市場を独占へ～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：植木原宗平、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）は、連結子会社であるビットコイン・セイヴァー株式会社が提供する暗号資産（仮想通貨）復旧サービスにおいて、個人投資家界隈で圧倒的な影響力を持つインフルエンサー『ウルフ村田』氏との間で、“暗号資産（仮想通貨）復旧案件の継続的な創出”に向けた“業務提携”を開始したことをお知らせいたします。



当社は、今回の『ウルフ村田』氏との業務提携が、暗号資産復旧事業を成長させ、当社の業績にプラスの影響をもたらす重要なドライバーになると確信しております。

1．個人投資家界トップインフルエンサー『ウルフ村田』氏の圧倒的集客網の独占

売れるネット広告社グループは、パスワード紛失等によりアクセス不能となった暗号資産の復旧を支援するサービスを展開しております。

このたび、株式・暗号資産を含む投資領域において圧倒的な発信力と影響力を持つ『ウルフ村田』氏との業務提携により、実際に莫大な資産を保有する“高リテラシー層”とのダイレクトな接点を一気に拡大し、「高単価案件の継続創出」を実現する強固な体制を構築いたしました。『ウルフ村田』氏は、個人投資家として長年にわたり市場で実績を積み上げ、SNS・セミナー・コミュニティを通じて数多くの投資家へ影響を与えてきた、日本を代表する投資系インフルエンサーです。

●株式・暗号資産投資家を中心とした強固なフォロワー基盤

●SNS・オンラインコミュニティを通じた高い情報拡散力

●資産運用層からの高い信頼性とブランド力



これにより、単なる広告集客ではなく「実際にアクセス不能な暗号資産を保有するユーザー層」への直接リーチと独占的な囲い込みが可能となります。

2．『ウルフ村田』氏を起点とした高収益パイプラインの確立

本業務提携では、ウルフ村田氏が有する投資家ネットワークおよび情報発信力を最大限に活用し、暗号資産復旧ニーズを有するユーザーを継続的に当社へ送客いたします。

🪙投資家層へのダイレクト訴求：

株式・暗号資産に関心の高いユーザーに対し、当社の復旧サービスを的確に訴求。

🪙コミュニティ経由での案件創出：

投資家コミュニティ内で潜在化している復旧ニーズを強力に掘り起こし。

🪙専用導線による申込獲得：

ウルフ村田氏専用窓口を設置し、送客から申込までを一気通貫で設計。



■ビットコイン・セイヴァー『ウルフ村田』氏 専用受付窓口！

https://btc-savior.co.jp/wolfmurata

これにより、「資産保有層×高単価案件」という極めて収益性の高いパイプラインを強固に構築いたします。

事実、本提携の開始と同時に、すでに『ウルフ村田』氏経由で数億円規模の暗号資産復旧を見込む「複数の大型案件」の案件打診をいただいており、早期の収益化に向けて具体的に稼働しております。

3. 「ビットコイン・セイヴァー」の圧倒的優位性と、超・高利益率ビジネスモデル

売れるネット広告社グループの「ビットコイン・セイヴァー」は、世界中で「失われた60兆円」とも言われるアクセス不能な暗号資産を救出することをミッションに設立された、国内上場企業初にして唯一の「暗号資産（仮想通貨）復旧（デジタルアセット・リカバリー）サービス専門企業」です。



●解決率90%以上！著名人案件の復旧実績！

代表の岩田顕斗氏はこれまでに数億円分の暗号資産を復旧する実績を有しており（解決率90％以上）

ホリエモンこと『堀江貴文』氏のアクセス不能な「暗号資産（ETH）」の完全復旧など、高度な技術力

を背景に同業他社で対応不可だった案件も数多く解決に導いております。

※「解決率90%以上」は法人設立以前から実施していた案件を含んでおります。



●世界１位のハッキング技術による完全内製化！

世界最高峰のハッキングコンテスト「hackthebox.com」で世界大会１位に輝いたトップエンジニアが参画する当社の技術チームは、他社で復旧困難であった案件を次々と実現する圧倒的な解析能力を自社組織内に保有しております。

●約60兆円の巨大市場を独占！

世界で約60兆円相当とされるアクセス不能な暗号資産市場に対し、当社は国内上場企業として初めて参入いたしました。ライバル不在のブルーオーシャンを独走します。

●業績直結の高収益成功報酬モデル！

復旧資産の約40%を成功報酬として受領する極めて利益率の高いビジネスモデルです。『ウルフ村田』氏が有する投資家ネットワークからの継続的な案件獲得は、利益率を向上させ、当社の連結業績に寄与すると確信しております。

※当該資料は、代表の岩田顕斗氏の過去実績となります。

4. 今後の展開：巨大市場の制圧とユニコーン事業への昇華

世界で約60兆円相当とされる暗号資産の復旧ニーズは今後も拡大していく見込みです。『ウルフ村田』氏との本業務提携は、継続的な案件創出を通じて収益機会を拡大させ、売れるネット広告社グループの暗号資産関連事業の成長を加速させる重要な取り組みです。

今後は本業務提携を起点として案件数の拡大および数億円規模の大型案件への展開を推進し、復旧事業の爆発的なスケール化を図ることで、Web3・デジタルアセット領域における中核事業としての確立を目指してまいります。



本件による売れるネット広告社グループの連結業績に与える影響は現時点では軽微と考えておりますが、2026年７月期の連結業績にプラス寄与を見込んでおります。

以 上

社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）

東京オフィス

〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場20階

TEL：03-6459-0562 FAX：03-6459-0563

福岡オフィス（本社）

〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8 RKB放送会館4階

TEL：092-834-5520 FAX：092-834-5540

代表者：代表取締役社長CEO 植木原宗平

設立日：2010年1月20日

URL ：https://group.ureru.co.jp

Facebook ：https://www.facebook.com/ureru

＜リリースに関するお問い合わせ＞

売れるネット広告社グループ株式会社 執行役員 後藤祐弥

E-MAIL ：goto@ureru.co.jp

TEL ：092-834-5520