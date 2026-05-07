アメリカン・エキスプレスとALL Accor、新たな提携によりメンバーシップの価値を拡大

American Express International, Inc.

アメリカン・エキスプレスとアコーが提供する、予約プラットフォーム兼ロイヤリティプログラム「ALL Accor（オール アコー）」は、新たなパートナーシップの開始を発表しました。本提携により、日本国内のアメリカン・エキスプレスの対象となるカード会員は、メンバーシップ・リワード(R)ポイントの新たな移行オプションとして、同プログラムをご利用いただけます。これにより、日本のカード会員に向け、ラッフルズ、フェアモント、ソフィテルをはじめとする世界45以上のホテルブランにおいて、予約や旅の計画から滞在時の特典・リワードに至るまで、より充実した旅行体験を提供してまいります。

アメリカン・エキスプレス カード事業部門 上席副社長 水村直美のコメント

「今回のALL Accorとの提携は、プレミアムなトラベルおよびロイヤリティ領域における当社のリーダーシップをさらに強化するとともに、日本のカード会員の皆様に向けたメンバーシップ・リワードの価値を一層拡大するものです。同社のホテルロイヤリティプログラムとの連携を通じて、日本のカード会員の皆様にこれまで以上に充実した旅行体験をお届けできることを大変嬉しく思います。近年、日本国内外において、プロパティを拡大しているAccorのネットワークを背景に、日常のお買い物からご旅行まで、さまざまなシーンでアメリカン・エキスプレスのカードをご利用いただくことで、より大きな価値を実感いただけます。本パートナーシップは2つのグローバルブランドの強みを活かし、ホテルでの滞在やダイニング、特別な体験など、ポイントをより柔軟にご利用いただける機会を提供するものです。今後も、アメリカン・エキスプレスならではのプレミアムで洗練された体験の創出に努めてまいります。」

アコー MEA APAC地域 プレミアム・ミッドスケール＆エコノミー部門

チーフ・コマーシャル・オフィサー ケリー・ヒーリーのコメント

「本提携は、旅行体験全体においてロイヤリティの重要性がますます高まっていることを示しています。日本のアメリカン・エキスプレスのカード会員がメンバーシップ・リワードのポイントをALL Accorのポイントへ移行できるようになることで、ラグジュアリーからエコノミーまで45以上のブランドに加え、ダイニング、体験、限定イベントを含む統合されたエコシステムへとつながります。日本におけるプレゼンスを拡大し続ける中、本提携により会員と当社ブランドとのエンゲージメントはさらに強化され、より高い柔軟性と認知を提供するとともに、国内外のネットワークにおいてポイントを価値ある旅行体験へと転換する機会を一層広げてまいります。」

■ メンバーシップ・リワード(R)ポイントの移行

- 本提携により、「メンバーシップ・リワード(R)」は航空会社14社に加え、世界有数のホテルグループ3社にポイント移行が可能となり、柔軟性と価値がさらに拡大します。対象カード会員は、カードの利用などで貯めたポイントを「ALL Accor（オール アコー）」のポイントへ移行できるようになります。日本発行のカードの場合、メンバーシップ・リワード・プラス※に登録済の方は3,500ポイントが1,000ALL Accorポイントへ、未登録の場合、7,000ポイントが1,000ALL Accorポイントに変換が可能です。 ※一部のカードを除き年間参加費:3,300円（税込）/ポイント有効期限：無期限- 移行したポイントは、「ALL Accor」の会員プログラムにおいて、世界45以上のホテルブランドでの宿泊をはじめ、ダイニングや各種体験、さらに110以上のALL Accor提携パートナーにてご利用いただけます。 ※ご利用にあたっては「ALL Accor」の利用規約が適用されます。グランドメルキュール伊勢志摩リゾート & スパメルキュール東京羽田エアポート



詳細につきましては、当社ウェブサイト(https://www.americanexpress.com/ja-jp/point/mile-point/hotel/?inav=ja_jp_menu_rewards_points_program_how_to_use_hotel)にて、ご確認ください。

【ALL Accorについて】

ALL Accor(https://all.accor.com/a/ja.html)（オール アコー）は、滞在中はもちろん、その先の体験までを含めたアコーの価値を体現する予約プラットフォーム兼ロイヤリティプログラムです。ALL.comのウェブサイトおよびアプリを通じて、世界110カ国以上で展開する45以上のアコーブランドの中から、多彩な宿泊施設をベストレートでご予約いただけます。また、ALL Accorのロイヤリティプログラムでは、特典やサービス、体験の数々に加え、100を超える著名なパートナーとの連携による幅広いリワードをご利用いただけます。さらに、世界中で年間7,000以上のイベント（地域体験、シェフによるマスタークラス、主要スポーツ大会、注目のコンサートなど）を通じて、メンバーの情熱やライフスタイルを日常的にサポートします。ALL Accorは、旅行者に最も支持されるロイヤリティプログラムです。

【アメリカン・エキスプレスについて】 www.americanexpress.jp(https://www.americanexpress.com/ja-jp/)

1850年に米国ニューヨーク州にて誕生したグローバルでペイメントやライフスタイルサービスを展開するブランドです。個人のお客様にはプレミアムなライフスタイルをサポートする商品や体験をお届けし、法人のお客様には経営の効率化やビジネスの成長を後押しする特典やサービスを提供しています。日本では、1917年（大正6年）に横浜に支店を開設して事業を開始し、現在は世界中に広がる1億以上の独自の加盟店ネットワークを通じ、トラスト・セキュリティ・サービスを柱に世界最高の顧客体験を提供しています。また、アメリカン・エキスプレスのカードは、JCBとの提携により、従来からのホテル、レストランに加え、公共料金からスーパーマーケット、ドラッグストアなど日々の生活で使えるお店が広がり、タッチ決済が利用できる公共交通機関も日本全国で拡大しています。