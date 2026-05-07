大切な決断の、あと押しに。オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」、プレミアム会員向けにマッチング手数料割引制度を新設

株式会社ライトライト

事業を譲りたい人と継ぎたい人を“共感”でつなぐオープンネーム事業承継プラットフォーム「relay（リレイ）」（運営会社：株式会社ライトライト、本社：宮崎県宮崎市、代表取締役：齋藤 隆太、以下、relay）は、事業承継を本格的に検討する後継者候補を対象とした「プレミアム会員」に向け、新特典「マッチング手数料割引制度」を導入しました。

新特典「マッチング手数料割引制度」概要

■ 特典内容

プレミアム会員としての登録期間（月数）× 3,980円（税込）を、事業承継マッチング時の手数料から割り引きます。

■ 適用条件

・プレミアム会員に継続して3ヶ月以上登録している方が対象となります。

※2026年5月1日（金）以前からプレミアム会員に継続して加入している場合、その期間分もカウントに含まれます。

・基本合意締結日または最終契約日の時点において、有効なプレミアム会員資格を保有していることが必要です。

■ 割引額上限

385,000円（税込）

※割引額がマッチング手数料を超える場合、超過分の返金・繰越はいたしません。

事業承継は、人生の岐路

「いつか地方に移住して、地域の仕事に関わりたい」「起業を考えているけれど、ゼロから始めるよりも誰かの想いを受け継ぐ形で始めたい」--事業承継を検討するきっかけは、人によってさまざまです。

relayを通じて事業を継いだ方へのヒアリング調査（※1）では、承継にあたり地域へ移住した、または移住を予定している方が46.5%にのぼります。事業承継は単なる経営の引き継ぎにとどまらず、ライフスタイルそのものを変える選択肢となっています。

こうした背景からも、事業承継の検討からマッチングまでに時間がかかることは自然なことです。家族との相談、今の仕事との兼ね合い、住む場所の変化。人生の大きな決断だからこそ、自分のタイミングで、納得いくまで向き合うことに意味があります。

※1：relay インパクトレポート2025：https://relay.town/impact_report2025

「探し続ける時間」そのものを、価値に変える

一方で、事業承継には譲渡金や準備にかかる費用など、さまざまなコストが伴います。マッチング手数料もそのひとつです。

こうしたコスト負担を少しでも軽減したいという考えから、relayはプレミアム会員の継続登録月数に応じてマッチング手数料が割り引かれる新制度を導入しました。じっくりと向き合い続けた時間が、そのままマッチング時のコスト軽減につながる仕組みです。

事業承継は、人生の大きな決断です。だからこそ、急かさず、焦らず。

relayは、ひとりひとりが自分のタイミングで承継に踏み出せる環境を、これからも整えてまいります。

プレミアム会員について

詳細を見る :https://relay.town/premiumプレミアム会員4つの特典。見る・知る・分かる、そして今回新たに追加された「貯まる」。

relayでは事業承継を本格的に検討する後継者候補の方を対象に、2023年7月よりプレミアム会員制度を提供しています。月額3,980円（税込）で、一般非公開案件の閲覧や財務情報の閲覧など、「継ぎたい」を前進させるための特典をご利用いただけます。

プレミアム会員特典一覧

今回新たに「事業承継マッチング手数料割引」を追加し、継続登録の期間そのものがマッチング時のコスト軽減につながる仕組みを整えました。

事業承継を本格的に検討されている方は、ぜひプレミアム会員をご検討ください。

オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」について

詳細を見る :https://relay.town/premium

オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」は、従来社名や企業情報が伏せられてきた事業承継のマッチングをオープンネームで行い、経営者が事業に込めてきた想いをストーリー化し掲載。これに応じる熱意ある後継ぎ候補を広く公募することで、共感をベースにした新しい事業承継の形を打ち出しています。2020年のサービス開始以降、これまでに約880件の後継者募集案件を公開、約180件のマッチングを生み出し、国内の事業承継マッチングプラットフォームにおいて商談率・成約率5年連続No.1（2020～2024年度）※を獲得しています。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】（mic-r.co.jp）（2025年11月発刊）

詳細を見る :https://relay.town/

株式会社ライトライト 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53134/table/517_1_670534d9f51474e307910b2d989a23ec.jpg?v=202605071052 ]