AOIエネルギーソリューションにLPガス配送効率化システム「DRIVEBOSS LPガス」を社会実証として導入

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社（代表取締役社長：永易正吏、本社：神奈川県横浜市）が提供するLPガス配送効率化システム「DRIVEBOSS LPガス」が、AOIエネルギーソリューション株式会社（代表取締役：山本 晃司、本社：福井県福井市、以下AOIエネルギーソリューション）に社会実証導入されました。

DRIVEBOSS LPガスは、配送先データをもとに配送ルートや順序を自動作成し、地図上で可視化することでLPガス配送業務の効率化と属人化の解消を支援するシステムです。

今回の導入により、AOIエネルギーソリューションでは、未経験スタッフでも配送計画を作成できる体制を構築し、急な代走にも対応可能な配送体制を実現しました。

■本格導入の背景

AOIエネルギーソリューションは、LPガスや石油製品などのエネルギー供給を基盤に、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー、省エネルギー設備の導入支援、電力サービスなどを展開する総合エネルギーソリューション企業です。

これまで同社ではLPガス容器の配送を外部業者へ委託していましたが、将来を見据えた配送体制の強化を目的に、配送業務の内製化（自社スタッフによる配送）を進めることとなりました。

しかし、配送を内製化するにあたり、次のような課題がありました。

- 配送ノウハウが社内に蓄積されていない- 配送計画作成はベテランの経験者に依存しており、育成には時間と実地経験が必要- 急な欠員時に代走対応が難しい

特に、配送順序の作成は住所情報だけでは判断できない現場事情が多く、経験のない担当者が配送計画を立てることは容易ではありませんでした。

こうした課題を解決するため、配送計画の作成を仕組み化できるシステムとしてDRIVEBOSS LPガスが導入されました。

■導入効果

DRIVEBOSS LPガスの導入により、AOIエネルギーソリューションでは配送業務の効率化と属人化の軽減を実現しました。

主な導入効果は以下のとおりです。

- 配送データを読み込むだけで配送順序とルートを誰でも簡単に自動作成でき、業務の属人化を軽減- 地図と配送順序が可視化され、代役の配送員でも配送しやすい環境を実現- スマートフォンで配送先やルートを確認できるため、誰でもバックアップに入ることが可能

これにより、配送未経験のスタッフでも短期間で配送業務を担える体制を構築しました。

また、急な欠員などで普段配送業務を担当していないスタッフが対応する場合でも、配送順序や地図情報を確認できるため、代走対応のハードルを大きく下げることができました。

■利用者の声

導入後、AOIエネルギーソリューションの担当者から次のような声が寄せられています。

「配送順序を組み立てるにはノウハウが必要ですが、システムを使うことで配送計画を仕組み化することができました。土地勘のないスタッフでも配送ルートを作れる点が大きなメリットです。（ガスエネルギー部門 導入推進者）」

「地図上で配送先が確認でき、次に向かう場所も分かるので、慣れていない人でも安心して配送に入ることができます。急な代走対応の際にも大きな支えになっています。（ガスエネルギー部門 担当者）」

AOIエネルギーソリューションでは、配送業務を属人的な経験だけに頼るのではなく、仕組みとして支えることで、持続可能な配送体制の構築を進めています。

同社では今後もこうした仕組みを活用しながら、地域のエネルギー供給を支える配送体制の強化を進めていく方針です。

※本サービスは2027年3月末までの有償実証として提供しているものです。



パナソニック オートモーティブシステムズでは、これまで培った知見をもとに、分野を問わずMaaSの可能性を広げ、新たな価値創出に取り組んでまいります。

■DRIVEBOSS LPガスにご興味がある方

実際にサービスを体験できる１ヶ月の無料トライアルを実施中です。ご興味のある方は、下記HPよりお申込みください。

- 公式ホームページhttps://driveboss-lpg.panasonic.com/- お問い合わせフォームhttps://driveboss-lpg.panasonic.com/contactパナソニック オートモーティブシステムズ株式会社について

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社は、日本を本社とし、海外8ヵ国に傘下子会社を有するグローバル企業です。Tier１として、国内外の自動車メーカーに、インフォテインメントシステムをはじめとする当社ならではの先進技術を提供し、快適で安心・安全なクルマづくりに貢献しています。企業ビジョンに、世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーを掲げ、人に寄り添う技術で世界のお客様のご期待にお応えします。

なお当社は、2027年4月1日より社名を「モビテラ株式会社」に変更いたします。

https://automotive.panasonic.com/