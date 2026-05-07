【この充電器、XSサイズ。】超小型・最大30Wの頼れる存在。スマホもタブレットも急速充電「SOLIDZ Power Charger Model XS」発売｜株式会社メイカーズ（MAKERZ）

株式会社メイカーズ

株式会社キーエンス100％出資の新規事業会社、株式会社メイカーズ（本社：大阪市北区、代表取締役社長：橋本洋平）は、超小型充電器『SOLIDZ Power Charger Model XS』をAmazonにて販売開始しました。

約44gのXSサイズながら、PD3.1対応・最大30W出力を実現。スマートフォンからタブレットまでを1台でカバーする、毎日の持ち運びを前提に設計した超小型充電器です。ボディには高耐久6面全面UVコーティングを施すことで、日常の持ち運びによる擦れなどから守り、美しさをキープ。折りたたみプラグの採用で、バッグへもコンパクトに収まります。小さいけれど、頼れる存在。日常に自然に溶け込む充電器として設計しました。

■SOLIDZ Power Charger Model XS2,640円（税込）販売ページ（Amazon） :https://amzn.asia/d/09ecMh8L

特長

XSサイズに、30W

GaNの採用により、約27.8mm×35.5mm×30.9mm・約44gの超小型ボディに最大30Wの出力を実現。iPhone16を0→50%まで27分で充電します（MAKERZ調べ）。

6面全面UVコーティング・折りたたみプラグ搭載

折りたたみ式プラグでバッグに入れても引っかからず、毎日の持ち運びもスマートに。ボディ全面にUVコーティングを施し、持ち運びによる傷を防ぎ美しさをキープします。

仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159777/table/17_1_fcd830910b642071c42e96d618a39ba7.jpg?v=202605071051 ]

【お問い合わせ】

商品に関する詳細やご質問は、以下の連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせフォーム｜MAKERZ(メイカーズ)オンラインストア(https://www.makerz.co.jp/contactUs/contactForm?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=PR010-SZXS)

■株式会社メイカーズについて

私たちメイカーズは、世界の製造現場に向けて50年以上にわたり付加価値を提供してきた株式会社キーエンスが、100%出資により設立した新規事業会社です。その技術と信頼を背景に、プロの現場で磨かれた品質を、日常でも扱いやすい設計に落とし込み、商品としてお届けします。初めての方にも配慮した使いやすさと、使い続けるほどに実感できる確かな性能。ものづくりで培った知見は、単なる商品のスペックを超えて、使う人の創作意欲や日常の楽しみを支える力になると考えています。私たちは、心惹かれるデザインと、本当の意味で役に立つ実用性を両立させ、暮らしや作業を支えるパートナーであり続けたいと願っています。