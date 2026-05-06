【Dior】アレクサ・チャンがメットガラ 2026で着用したドレスのサヴォワールフェールを公開
クリスチャン・ディオール合同会社
(C) Sophie Carre
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2026年5月4日、ニューヨークにて開催されたメットガラ 2026に、アレクサ・チャンがジョナサン・アンダーソンによるディオールのドレスを纏い、登場しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。
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アレクサ・チャンは、サテンのホルターネックドレスを着用しました。このドレスは、シャルトルーズ色の幾何学模様が刺繍されたシフォン素材のインサートが特徴です。ウエストには布製のスイレンのブローチがあしらわれ、布製のスズランのブーケと黒いサテンのリボンで構成されたヘッドピースが衣装を完成させています。彼女はまたハイジュエリーのリングとイヤリングも身につけていました。
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