創業222年、銀座 松崎煎餅 本店｜MATSUZAKI SHOTEN木挽町にて移転オープン

株式会社松崎商店

江戸後期の創業以来、江戸から東京へと続く時のなかで、商いを続けてきた銀座 松崎煎餅は、このたび

本店を移転し、中央区銀座三丁目に新たな拠点を構え、2026年5月7日、「粉の日」にあわせてグラン

ドオープン致します。

これまで旧本店では「MATSUZAKI SHOTEN」として、煎餅にとどまらない商品や体験を展開してま

いりました。

本移転を機に、その取り組みをさらに発展させ、銀座 松崎煎餅とMATSUZAKI SHOTENを、ブラン

ドとしても場としても緩やかに切り分け、新たに人が集い、ゆるやかに交わるサロンの機能を備えました。

銀座 松崎煎餅｜株式会社 松崎商店について

正面から

文化元年（1804年）芝魚藍坂にて創業した老舗煎餅屋。慶応元年（1865年）に銀座へ店を移し、春

秋を重ねること220余年。卵をたっぷりと使用し、心を込めて焼き上げたこだわりの小麦の煎餅は時代

を超えて愛されている看板商品です。

移転の背景

2021年より東銀座にて営業してまいりました旧本店は、ビルの老朽化や建築費の高騰などを背景に、建

て替えが決定いたしました。

これに伴い、店舗を移転する運びとなりました。

移転先は、同じ木挽町通り沿いの三丁目。

新本店は旧本店から徒歩1分ほどの場所に位置します。

これまでお越しいただいているお客様を、これからも変わらずお迎えしたい。

その思いから、同じ東銀座の地で、新たな一歩を踏み出すことといたしました。

新店舗の特徴

新店舗では、創業以来受け継いできた小麦の煎餅をはじめ、草加煎餅、あられ、おかきまで、多彩な味

わいをひとところに揃えます。

また、店の奥にはMATSUZAKI SHOTENと称するキッチンを備えたバースペースを設け、折々の催

しのなかで、人と人とがゆるやかに交わる場を育てていきます。

菓子を買うだけでなく、時間を過ごす場所としての新しいかたちを提案します

コンセプト

本店店内MATSUZAKI SHOTEN（サロン）

私たちが目指すのは、買い物のしやすさを徹底した店舗と、新たな体験が生まれるサロンとが、それぞ

れの役割を持ちながら併置される場であること。

店舗では、これまでのお客様にも初めての方にも、分かりやすく心地よく商品と向き合っていただける

環境を整えました。

そしてその奥には、イベントや会話をきっかけに、新たな出会いや発見が生まれるサロンを設けています。

伝統と革新がゆるやかに響き合いながら、人と人とが交わる「寄合処」として、街のなかにひらかれて

いくことを願っています。

8代目 松崎宗平コメント

2021年、コロナ禍のなかで決断した東銀座への移転は、私にとっても会社にとっても、大きな意味を持

つものでした。

その選択は、間違いではなかったと感じています。

一方で、ビルの老朽化や建築費の高騰といった、避けることのできない状況のなかで、このたび再び移

転という決断に至りました。

東銀座・木挽町のこの場所で、松崎煎餅を愛してくださった皆様、そしてMATSUZAKI SHOTENと

して親しんでくださった皆様に、できる限り変わらずお越しいただきたい。

その思いから、旧本店から徒歩1分という場所に新たな店舗を構えることができました。

これまで支えてくださった皆さまへの感謝とともに、これからも変わらぬ味と、新しい出会いをお届け

してまいります。

新たな場所にて、皆さまをお迎えできる日を心より楽しみにしております。

https://prtimes.jp/a/?f=d56007-22-4aa02341eddcda0b71d6993146aea56a.pdf株式会社 松崎商店｜銀座 松崎煎餅

◆会社概要

株式会社 松崎商店 創業:1804年 5月 主要事業:和菓子・米菓の製造販売 本社所在地:東京都中央区銀座4-13-8 代表者名:松崎宗平 従業員数:50名 主要事業:和菓子・米菓の製造販売

https://matsuzaki-senbei.com



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

松崎煎餅広報：松崎/熊坂/山田

代表メールアドレス：pr@matsuzaki-senbei.com