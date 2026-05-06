【マルケン】牛タン×ワンタン×新名物！5月7日（木）より、期間限定の味覚を堪能するフェア開催

株式会社テンポスホールディングス

「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに地元密着型の居酒屋チェーンを展開するマルシェ株式会社（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長：加藤 洋嗣） は、2026年5月7日（木）より、全国の餃子食堂マルケンにてフェアを期間限定で開催いたします。

本フェアでは、低温調理でしっとりやわらかく仕上げた牛タンを使用した「牛タン 特製醤油だれ」をはじめ、「牛タンユッケ」「牛タン おろしポン酢」など、多彩な特選メニューが勢揃いします。旨味を閉じ込めた牛タンの新たな美味しさに加え、焦がしにんにくの香ばしさとコクが際立つ新名物「ちゃんぽんブラック」、さらに特製だれで味わう「皿ワンタン」など、一口ごとに満足感が広がる逸品をご用意しました。

これらの濃厚な旨味を引き立てるのが、爽やかな香りとキレのある味わいが特長の「翠ジンソーダ」や「角ハイボール」です。料理との相性を追求した一杯とともに、季節限定ならではの味わいを、ぜひ店舗でご堪能ください。

※店舗により提供メニューが異なる場合がございますのでご注意ください。

メニュー紹介！

牛タン おろしポン酢牛タン(特製醤油だれ・おろしポン酢)

低温調理でしっとりやわらかく仕上げた牛タンを、「特製醤油だれ」とさっぱりとした「おろしポン酢」の2種でご用意いたしました。香ばしいたれのコクとともに牛タンの旨味があふれる濃厚な一皿と、後味すっきりと軽やかな一皿。それぞれ異なる味わいをご堪能いただけます。

\869(税込)

牛タンユッケ牛タンユッケ

低温調理で引き出した牛タンのしっとり感に、卵黄の濃厚なコクが絡む。ひと口ごとに旨味が広がる、思わずもう一口食べたくなる味わいをお楽しみください。

\869(税込)

皿ワンタン皿ワンタン

なめらかな皮で餡を包み、醤油と酢をベースに、にんにくと一味を効かせた特製だれで仕立てたワンタン。つるりとした口当たりと軽やかな後味が特長です。

\429(税込)

ちゃんぽんブラックちゃんぽんブラック

コク深い「特製醤油」スープに具材の旨みを重ね、仕上げに黒マー油を効かせた一杯。にんにくの香ばしい風味が広がる、食べ応えのある新名物ちゃんぽんです。

\869(税込)

ペアリングとして「翠ジンソーダ」と「角ハイボール」がおすすめです。低温調理で仕上げた牛タンメニューとの相性も抜群で、「翠ジンソーダ」（税込429円）は爽やかな香りとキレのある飲み口で後味を引き締め、「角ハイボール」（税込495円）はほどよいコクで旨みを引き立てます。食事とともに、おすすめドリンクの魅力をご堪能ください。

※本リリースに掲載されている画像はイメージです。

※掲載メニューの販売や内容は、予告なく変更、または終了する場合がございます。

餃子食堂マルケンについて

餃子食堂マルケンは、こだわりを凝縮した自家製餃子と多彩な居酒屋メニューを提供する居酒屋です。餃子は、厳選した国産の肉と野菜を使い、毎日店内で一つひとつ丁寧に包み上げることで鮮度にこだわっております。飽きの来ない味で、いくらでも食べられると大変好評いただいています。

「地域密着」を掲げた店舗展開により、駅前や商店街など、皆様の生活に寄り添うロケーションで気軽にご利用いただけます。店内はお一人様でも気兼ねなく楽しめるカウンター席や、ご家族・ご友人とゆったり過ごせるテーブル席をバランスよく配置。アットホームで活気あるサービスと心地よい空間で、新鮮な具材を毎日店内で丁寧に仕込み、自慢の餃子とともに、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

餃子食堂マルケンホームページ :https://gyoza-maruken.jp/

餃子食堂マルケンの最新情報やメニュー動画、店舗の雰囲気は、公式アカウントにて随時発信中です。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。

餃子食堂マルケンYouTube :https://youtube.com/channel/UCNwdCdbeF04OrxvPut7YpVw?si=Q1VPSvUHzIWCESqCマルシェ株式会社について

「心の診療所を創造する」を理念とし、「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに、「酔虎伝」「八剣伝」「居心伝」「餃子食堂マルケン」「八右衛門」「焼そばセンター」「ハッケン酒場」その他業態を直営店もしくは加盟店としてチェーン展開しております。



2026年も私たちは「心の診療所」を経営理念としながら、重点方針「ダイバーシティ・マルシェ」を掲げ、新たな価値を創出いたします。国内だけに止まらず世界に目を向けたダイバーシティ経営を目指します。



私たちの考えるダイバーシティ経営とは下記の新たな３つの可能性への挑戦です。



１．新しい業態の創造

２．新しい人財の活躍

３．新しい社風の構築



この活動を通じて国内のみでなく、世界のマーケットを見るという視点を持ち、視座を変える事で「新生マルシェ」＝「ダイバーシティ・マルシェ」として一歩を踏み出しています。

マルシェ株式会社ホームページ :https://www.marche.co.jp/

マルシェグループの最新情報やメニュー動画、店舗の雰囲気は公式アカウントにて随時発信中です。 「マルシェグループ グルメアカウント」のフォロー、いいね、またはコメントをぜひお願いいたします！

マルシェグループグルメInstagram :https://www.instagram.com/marche_group_gourmet?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==【マルシェ株式会社】

本社所在地：大阪市阿倍野区阪南町2-20-14

代表取締役社長：加藤 洋嗣（かとうひろつぐ）

事業内容：「八剣伝」「酔虎伝」「居心伝」「餃子食堂マルケン」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」等の経営およびフランチャイズ事業

店舗数：275店舗（2025年3月31日時点）

設立：昭和47年（1972年）9月8日

HP：https://www.marche.co.jp/