【なでしこリーグ】なでしこリーグを観に行こう！【朝日インテック・ラブリッジ名古屋】第10節5月17日(日)＠ＣＳアセット港サッカー場（愛知県）「集客注力試合」を開催

一般社団法人日本女子サッカーリーグ

なでしこリーグでは、昨シーズンより全24チームが年間を通じて特定の試合を「集客注力試合」と定め、各チームとリーグが共同で情報発信を展開する取り組みを継続しております。この取り組みは、スタジアムでの観戦体験をより多くの方に届けることを目的としています。

この度、2026年5月17日（日）に開催される第10節において、朝日インテック・ラブリッジ名古屋による集客注力試合が実施されます。

ぜひスタジアムへ足をお運びいただき、選手たちへの熱いご声援をお願いいたします。一緒になでしこリーグを盛り上げましょう！

【試合概要】

2026プレナスなでしこリーグ１部第10節

2026/05/17 (日) 14:30 キックオフ ＣＳアセット港サッカー場（愛知県）

朝日インテック・ラブリッジ名古屋 vs 静岡ＳＳＵボニータ(https://www.nadeshikoleague.jp/2026/nadeshiko1/match_page.html?mno=60)

◆イベント情報

目指せ！クラブ初 1000人プロジェクト

【ピッチイベント】

・選手サインボール投げ込み

・エスコートキッズ

・キックインセレモニー

・ハーフタイムショー

Ami★Spoさんによるダンス披露

・山田一仁氏によるフォトセミナー

【来場】

・ラブリン、ラブちゃん来場

【試合後イベント】

・朝日インテック賞贈呈

・ハイタッチお見送りイベント

・選手サイン会

・親子ふれあいフリータイム(キッズ会員対象)

【チケット情報】

・2026シーズン初観戦の方対象 無料ご招待

https://teket.jp/17295/68795

・選手直筆お手紙プレゼント(有料チケット購入者特典)

https://teket.jp/17295/65170

【会場イベント】

・選手デザイン オリジナルシールプレゼント

・当日限定ハリセン登場！

・スポーツイラストレーターT.ANDOH氏によるボディペイント

・選手応援グッズ(うちわ)を作ろう！

・ラブリッジグッズ販売

・スタジアムグルメ販売

詳細は▶▶こちら(https://www.nadeshikoleague.jp/news/2026/0505_1100.html)