【ウイスキーイベント】2026年5月24日（日）「井川蒸溜所 Fauna 2026 ブレンディングイベント」が開催決定！大人気コラボイベント第3弾は、ついに「ブレンディング」解禁！

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ2026年 5月24日（日）開催「井川蒸溜所 Fauna 2026 ブレンディングイベント」

日本のクラフト蒸溜所のブレンディングイベントを開催するのはDear WHISKY史上初！当日は造り手の生解説の上、Dessin Series 最新作、ピーテッドタイプのFauna 2026をその構成原酒3種類と共に味わい、ブレンドする体験ができます。

イベントは2026年5月24日（日）の13時から、新宿駅徒歩3分のダイニングバー「BAR FIVE Arrows」にて、オフラインとオンライン配信のハイブリッド形式で開催！配信参加の皆様にも事前にブレンド&テイスティングセットの送付を行い、セミナーはアーカイブでの視聴も可能です！

会場参加は先着25名限定、そして配信チケットは5月17日（日）23:59分までの販売となります。

「秘境の蒸溜所」井川蒸溜所の魅力を余すことなく堪能できる唯一無二の機会のため、奮ってご応募ください！

お申し込みはこちらから！ :https://dearwhisky.com/event/ikawa-fauna2026-blending-seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260501[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57001/table/102_1_2c4137c6e6e3b1bf0f411234aa52d4de.jpg?v=202605040351 ]◼︎井川蒸溜所のご紹介！井川蒸溜所

新作静岡駅から車で約4時間、葵区井川山林内の標高1,200の極地にある井川蒸溜所は、2020年に十山株式会社が設立した蒸溜所です。

一般の立ち入りが制限された国立公園内に位置し、日本で一番高い場所にあることからついた呼称は、「秘境の蒸溜所」。人里から離れ、木々と雲に囲まれたこの蒸溜所で造り手の皆さんは泊まり込みで作業を行い、時には1ヶ月の3分の2の時間を蒸溜所で過ごしながらウイスキーと向き合っています。

仕込み水には木賊湧水を、原酒を熟成する樽にはこの地に自生するミズナラを使用。その唯一無二の自然環境と妥協なき職人のこだわりから生まれる一滴は、今まさに愛好家の間で急速にその評価を高めています。

今回のイベントでは、静岡県から井川蒸溜所の所長、瀬戸 泰栄さんらにお越しいただきます！

WHISKY LOVERから、今後ウイスキーを好きになりたい人まで、日本の自然の豊かさと美しさが注がれた彼らのウイスキーを、ぜひ会場や配信でご堪能ください！

◼︎イベントの特徴

本イベントでは、Dessin Series 最新作Fauna 2026とその構成原酒3種類に、前作のFlora 2025を加えた計5種類を味わいながらも、お客様ご自身の手でブレンドする体験ができます。井川蒸溜所がつくる大自然の甘味と多層的な味わいをお楽しみください。

2025年11月30日（日）開催「井川蒸溜所 Flora2025 テイスティングセミナー」の様子

会場では井川蒸溜所の原酒でつくられたウェルカムハイボールをご用意させて頂きます（配信でも原酒を送付！）。イベント後の懇親会でも井川蒸溜所の原酒を提供するので存分にお楽しみ頂けます！

配信でご参加の方には、イベント前にブレンド&テイスティングセットを事前配送いたします（日本国外への郵送は行っておりません）。また、配信を通して、造り手へのQ&Aやクイズ企画も行います！ご自宅から造り手と交流したり、後日アーカイブでゆっくり視聴したりと、さまざまな形でイベントをお楽しみいただけます。

◼︎お申し込みはこちらから！

井川蒸溜所とDear WHISKYのコラボイベントは今回で3回目になり、過去のイベントでも売り切れ続出の大好評をいただきました！

今回もブレンドのご解説をいただく瀬戸さんのセミナーは、お客様との活発な交流とともに行われるため、井川蒸溜所の和気藹々とした雰囲気を身近に感じることができます。今回も、ブレンドと合わせて、井川蒸溜所のウイスキーづくりをじっくりとお楽しみください！

会場参加者は先着25名、また配信チケットは先着100名で5月17日（日）の23時59分に申し込み締切とさせていただきます。愛好家から支持を集める井川蒸溜所の最新作 Fauna 2026 のブレンドを体験できる特別な機会のため、ぜひお早めのご応募をお願いいたします！皆様のご参加を心よりお待ちしております。

お申し込みはこちらから！ :https://dearwhisky.com/event/ikawa-fauna2026-blending-seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260501◼︎会場：BAR FIVE Arrows

会場は、新宿西口から徒歩3分の場所にあるBAR FIVE Arrowsです。緑をあしらったおしゃれな店内や、壁一面に並ぶ世界各国のウイスキー、本格的なイタリアンとワイン・カクテルが多くのファンを生んでいます。

この度はBAR FIVE Arrowsにみなさまをお迎えして、セミナーを開催いたします！

◼︎Dear WHISKYについて

「世界中の造り手・繋ぎ手・飲み手が集うこの場所で、ウイスキーという世界の幕開けを」をコンセプトに、ウイスキーを愛する世界中の方々へ情報発信を行っています。

蒸溜所やウイスキー樽の製造会社といった造り手の方々の独占インタビュー記事や、国内外のウイスキーボトル図鑑、Barマップなどを掲載しております。

また、日本語だけではなく、世界5か国語の翻訳記事を掲載し、各国ネイティブ向けの記事執筆や、世界で行われるウイスキーイベントへの出展なども行っております。

詳細はこちら :https://dearwhisky.com/◼︎運営会社について

資産形成コンサルティングサービスをご提供。3か月から6か月かけて、ライフプラン、マネープラン、資産運用商品の選定、お手続きまでを全てワンストップで実施。満足度90%以上の本サービスの生の声を、公式HP上にお客様の声として400名以上を公開しています。

就業規則の分析から、自社株の効率的な使い方、社会保障制度の活用まで、多岐にわたるアドバイスは、現在多くの個人・法人の方々にご利用いただき、最近では企業の福利厚生サービスとしての導入数も増加しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57001/table/102_2_9bc6e8a81606a49a30dc27b442315cb0.jpg?v=202605040351 ]