『おジャ魔女どれみ』新コンテンツ始動！TikTok LIVEにてタイアップイベント『おジャ魔女どれみにょん』の開催が決定！
boom株式会社
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SNSプロモーションの企画・制作を行うboom株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：皆川 拓也）は、大人気アニメ『おジャ魔女どれみ』の新コンテンツ『おジャ魔女どれみにょん』と、TikTok LIVEのタイアップイベントを企画・運営することをお知らせいたします。 本プロジェクトでは、Z世代から親世代まで幅広い層に愛されるIPと、最新のLIVE配信文化を融合させ、新たなファン体験を提供します。
イベント名： ランダムギフトフェス おジャ魔女どれみにょん
実施期間 ： 2026年5月4日～5月10日
【プライズの一部見本】
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ビッグアクリルスタンド
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トートバック
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クリアファイル
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ステッカー
【おジャ魔女どれみにょんについて】
「おジャ魔女どれみ」シリーズの最新ショートアニメ。ハナちゃんの涙から生まれた、少し不思議でキュートなどれみたちの日常を描いています。思わず笑顔になるテンポのよい日常コメディと、現代のSNSトレンドにマッチしたアイコニックな世界観で、TikTokにて2026年3月より好評配信中です。
「おジャ魔女どれみ」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@doremi_anniv
【boom株式会社について】
Z～α世代を中心とした次世代の購買層に刺さるプロモーションを得意とする広告代理店。IP（キャラクター）の魅力を最大化し、プラットフォームの特性を活かした体験型広告の企画立案から分析までをトータルでサポートしています。
社名 ： boom株式会社
代表取締役： 皆川 拓也
所在地 ： 東京都目黒区青葉台3-1-19 青葉台石橋ビル 6階
HP： https://boominc.co.jp/
(C)東映アニメーション