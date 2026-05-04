『おジャ魔女どれみ』新コンテンツ始動！TikTok LIVEにてタイアップイベント『おジャ魔女どれみにょん』の開催が決定！

boom株式会社

SNSプロモーションの企画・制作を行うboom株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：皆川 拓也）は、大人気アニメ『おジャ魔女どれみ』の新コンテンツ『おジャ魔女どれみにょん』と、TikTok LIVEのタイアップイベントを企画・運営することをお知らせいたします。 本プロジェクトでは、Z世代から親世代まで幅広い層に愛されるIPと、最新のLIVE配信文化を融合させ、新たなファン体験を提供します。

イベント名： ランダムギフトフェス おジャ魔女どれみにょん

実施期間 ： 2026年5月4日～5月10日

【プライズの一部見本】

※非売品

ビッグアクリルスタンド

※非売品

トートバック

※非売品

クリアファイル

※非売品

ステッカー

【おジャ魔女どれみにょんについて】

「おジャ魔女どれみ」シリーズの最新ショートアニメ。ハナちゃんの涙から生まれた、少し不思議でキュートなどれみたちの日常を描いています。思わず笑顔になるテンポのよい日常コメディと、現代のSNSトレンドにマッチしたアイコニックな世界観で、TikTokにて2026年3月より好評配信中です。

「おジャ魔女どれみ」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@doremi_anniv

【boom株式会社について】

Z～α世代を中心とした次世代の購買層に刺さるプロモーションを得意とする広告代理店。IP（キャラクター）の魅力を最大化し、プラットフォームの特性を活かした体験型広告の企画立案から分析までをトータルでサポートしています。

社名 ： boom株式会社

代表取締役： 皆川 拓也

所在地 ： 東京都目黒区青葉台3-1-19 青葉台石橋ビル 6階

HP： https://boominc.co.jp/

(C)東映アニメーション