青一面の「ネモフィラ畑」が見ごろです。ネモフィラ畑の中のハンモックで優雅にひと休み。一面に広がる淡いブルーの花畑の中に設置されている「ハンモック」や「ベンチ」は期間限定の特等席です

山上のリゾート「神戸布引ハーブ園」のネモフィラ畑

神戸リゾートサービス株式会社

標高約400mの山上に位置し、港町神戸の街並みが一望できるリゾート施設「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」（運営：神戸リゾートサービス株式会社）のネモフィラが見ごろを迎えました

ネモフィラ畑にはハンモックやベンチを設置しており、爽やかなブルーの花畑の中で優雅に過ごせる大人気のスポットです。周辺の芝生でピクニックをしたり、ベンチでのんびり過ごしたりと様々にお過ごしいただけます

一面ブルーのネモフィラ畑ネモフィラ メンジェシーネモフィラ

見ごろ：5月上旬～下旬

場所：四季の庭 -いやしの庭-

株数：約4,200株

品種：ネモフィラ メンジェシー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yQRpwxDBDe8 ]ネモフィラ畑とハンモック「四季の庭-いやしの庭-」のネモフィラ畑

12のテーマをもつガーデンのうちのひとつ「四季の庭 -いやしの庭-」。美しい新緑に囲まれながら、心地よい鳥のさえずり、爽やかに吹き抜ける風を感じ、癒しのひとときをお過ごしいただけます。青色に染まる爽やかな風景の中、優雅なひと休みをしませんか

＜2026春の季刊紙「HERB GARDENS PRESS」デジタルブック＞

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＜総合パンフレットデジタルブック＞

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ネモフィラ畑ネモフィラ畑小径を可憐に彩るネモフィラ可憐なネモフィラネモフィラの散歩道

現在、これから見ごろを迎えるハーブ&フラワー

ポットマリーゴールド（4月下旬～6月上旬）※現在見ごろ、カモミール（5月上旬～6月上旬）ローズ（5月中旬～6月下旬）神戸布引ハーブ園／ロープウェイ公式サイト :https://www.kobeherb.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/kobe_nunobiki_herb_gardens/

■■神戸布引ハーブ園／ロープウェイについて ■■

新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分。神戸市街地や神戸北野異人館からすぐのアクセス良好な国内最大級のハーブ園です。ロープウェイで神戸・京阪神の街並みを眼下に眺めながら、約10分間の空中散歩をお楽しみいただくと、四季折々約200種75,000株のハーブや花々がお迎えします。レストランやカフェラウンジ、テラスで食事やスイーツを。ピクニックを楽しんだりハンモックでのんびりくつろいだりと、1日を優雅にお過ごしいただけます。